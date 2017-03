Behördenwillkür

Zu jW vom 20. März: »Jobcentern fehlt der Respekt«

Im Behindertenrecht sind die Übergriffe noch massiver, denn da schreibt ein Sachbearbeiter (!) einem Schwerbehinderten dvor, wie er mit seiner Behinderung umzugehen hat und verfasst dann auch völlig willkürlich »Zielvereinbarungen«. Diese haben weder etwas mit Zielen noch mit einer Vereinbarung zu tun, da sie diktatorisch vorgegeben wurden, was mit dem eigentlichen Sinn überhaupt nichts mehr zu tun hat. Sie wären in Zusammenarbeit mit dem Behinderten und nach seinem ganz persönlichen Bedarf (!) zu erstellen.

Aber was schert es die Behördenmitarbeiter? Sie machen, was sie wollen, da ihnen keine Strafen drohen. Ausbaden müssen diesen Behördenirrsinn ihre Opfer. Diese haben dann auch noch das Problem, dass sie sich ohne Geld (Prozesskostenhilfe) einen Anwalt organisieren müssen, der auch so gut wie kein Interesse hat, einen Fall zu übernehmen, der sich für ihn nicht lohnt und nur viel Arbeit macht. Hier sollte im SGB endlich Bundesrecht über Landesrecht gestellt werden, damit die Behördenwillkür eingeschränkt wird und damit in ganz Deutschland einheitliche Regelungen gelten, so dass sich nicht jede x-beliebige, popelige Behörde die Gesetze weiterhin so auslegen kann, wie es ihr gerade in den Kram passt.

Es gibt die UN-Behindertenrechtskonvention, und man ist einfach zu bequem, einen Völkervertrag, den man geschlossen hat, tatsächlich umzusetzen. (…)

Patricia Koller, per E-Mail

Deutsche Musterschüler

Zu jW vom 17. März: »›Progressive Ursprünge hat die EU nicht‹«

Man kann nur begrüßen, dass sich die EU-Linken der verschiedenen Länder austauschen und ihre jeweiligen Erkenntnisse überprüfen. Insbesondere der Standpunkt der Niederländer, wonach die EU maßgeblich von den USA manipuliert wird, ist doch bedenkenswert. Angefangen mit dem Marshallplan Ende der 1940er Jahre über die Kommunistenverfolgungen in der BRD in den 50ern, entsprechend denen der McCarthy-Ära in den USA, bis zum Berufsverbot für Linke unter Willy Brandt in den 70ern hat sich die Bundesrepublik als willfährigstes Instrument für den US-Interventionismus hervorgetan. Tatsächlich scheinen die deutschen Musterschüler bis heute davon zu profitieren und eine gewisse wirtschaftliche Vormachtstellung innerhalb der EU zu genießen, als »Primus inter pares«.

Aber ohne den US-Interventionismus in aller Welt, der nach dem offiziellen Ende des Kalten Krieges fortgesetzt wurde, ohne den in Russland unter Jelzin, ja, im gesamten ehemaligen Ostblock, in der Ukraine (orangefarbene Revolution, US-Dollars in die Maidan-Demonstrationen), in Georgien und auf dem Balkan, hätten wir doch in Jugoslawien und im Kosovo-Krieg gar nicht »mitmischen« können – wie auch später in der Ukraine. Man darf doch auch den US-Luftwaffenstützpunkt in Ramstein nicht vergessen, von wo aus der Drohnenkrieg gegen Afghanistan, Pakistan über den Nahen Osten bis nach Afrika geführt wird. Immerhin können wir es uns als EU mittlerweile leisten, die USA zu verärgern. Man denke an unseren NSA-Untersuchungsausschuss oder auch an Victoria Nulands Ausspruch »Fuck the EU«. Wäre es daher nicht viel wichtiger, bei unseren jeweiligen Regierungen für den Austritt aus der NATO zu plädieren als für den Austritt aus der EU?

Josie Michel-Brüning, per E-Mail

Bewertung der EU

Zu jW vom 17. März: »›Progressive Ursprünge hat die EU nicht‹«

(…) Was die Bewertung der EU betrifft, so muss doch davon ausgegangen werden, dass sie vor 60 Jahren als Produkt (»Kind«) der Regierungen Frankreichs und der BRD, später auch der Großbritanniens, schwerlich hätte weniger imperialistisch sein können als ihre Urheber (»Eltern«). Allerdings gab es damals noch keine »Verträge« von Maastricht und Lissabon, von denen letzterer als die faktische Verfassung dieser EU das Demokratiefeindlichste darstellt, was es an Verfassung je in einem bürgerlichen Staatsgebilde gegeben hat. In diesem Sinne beinhaltet die EU eine Verschärfung der imperialistischen Eigenschaften der meisten ihrer Mitgliedsstaaten, was diese jedoch keineswegs weniger imperialistisch macht.

Damit ist allerdings noch nicht alles zu den Ursprüngen (Plural!) dieser EU gesagt. Kam es vor 60 Jahren einerseits auf die Ausschaltung nationalstaatlicher Konkurrenz vor allem in der Schwer- und Nuklearindustrie innerhalb eines Westeuropas an, das nach dem Zweiten Weltkrieg im Weltmaßstab enorm an Bedeutung eingebüßt hatte, so gab es andererseits durchaus so etwas wie »progressive Ursprünge« in dem Sinne von heute zivilgesellschaftlich genannten Implikationen.

Hatte doch damals in Europa nicht nur der Kapitalismus abgewirtschaftet, sondern auch die blutig ausgetragene Konkurrenz zwischen den durch diesen Krieg zu Regionalmächten herabgesunkenen ehemaligen Weltmächten. Und so war das Versprechen, in Europa künftig keine Kriege mehr gegeneinander zu führen, in seinem progressiven Impetus durchaus vergleichbar mit der zeitweiligen, »soziale Marktwirtschaft« genannten, Konzession an die über Gebühr gebeutelte europäische Arbeiterklasse, vor allem angesichts der damals durchaus auch von der westeuropäischen herrschenden Klasse als bedrohlich empfundenen Systemkonkurrenz im Osten der europäischen Halbinsel.

Ortwin Zeitlinger, Berlin

Mann, ist das bitter

Zu jW vom 13. März: »Die Wahrheit über den 24. Spieltag«

Man(n) ist das (B)itter, dass Dortmund in Berlin verloren hat. Oder anders gesagt: dass es bei einem Fußballspiel immer drei mögliche Ergebnisse gibt! Dass das alltägliche Auf und Ab auch zu einem Fußballverein – und für Fans! – dazugehört! Und diesmal kommt noch nicht einmal Wiglaf Droste zu Hilfe. Das Spiel war doch in Berlin. Warum saß Klaus Bittermann nicht beratend auf der Bank? Bitte bedenken Sie meinen Vorschlag, die »Blutgrätsche« wie folgt anzukündigen: »Die Wahrheit über den 25. Spieltag von Borussia Dortmund. Von Klaus Bittermann«. (…) Ernsthaft, Fußball ist so ein tolles Spiel. Es gibt so viele Fans von 18 (!) Vereinen am Spieltag. (…)

Josef Otte, per E-Mail