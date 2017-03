Im egozentrischen Exzess

Nicht der schlechteste Anspruch: Anke Stelling Foto: Nane Diehl

Eine Altbauwohnung in Berlin, ein Abendessen mit Gästen. Nettes Geplauder, aus dem sich überraschend ergibt, dass die 35jährige Gastgeberin bereits einen 16jährigen Sohn hat. Man scherzt, sie werde womöglich bald Oma. Sie wird es auch. Was später niemand zur Kenntnis nehmen will: Sie ist nicht nur die Oma, sie ist zugleich die Mutter ihres Enkels. Anke Stelling nähert sich in ihrem neuen Roman »Fürsorge« dem Thema Inzest auf einer unterkühlten Metaebene, die man moralisch fahrlässig nennen könnte, wenn sie nicht kluge Einsichten in die Politik der Körper, des Selbstwertes und der Konkurrenzen bieten würde.

Nadja, ehemalige Primaballerina, hat ihre aktive Karriere beendet und lebt mit Lehrauftrag, kaputten Gelenken und kaputter Beziehung vor sich hin. Die Leere ist groß. Zum 60. Geburtstag ihrer Mutter Hanne, die sie seit Jahren nicht gesehen hat, lernt Nadja ihren Sohn Mario kennen. Sie hatte Hanne das Kind direkt nach der Entbindung überlassen, aus zwingenden Karrieregründen. Zwischen Nadja und Mario entwickelt sich überfallartig eine sexuelle Abhängigkeit, die weder mit Liebe noch mit Begehren zu tun hat, sondern mit einer radikalen Selbstbezogenheit der beiden, die mehr Fragen aufwirft als die nach dem Missbrauch Schutzbefohlener.

Das Personal des Romans ist klar voneinander geschieden. Auf der einen Seiten die unkontrollierten, fremdbestimmten, verschlampten Körper: Nadjas Heroinfreund Daniel, die unterschichtige Hanne, die an Hefeteilchen und Zigaretten hängt, oder die interessanteste Figur des Romans, die hochschwangere Erzählerin. Auf der anderen Seite die begehrten, trainierten Selbstoptimierer Nadja und Mario. Jene sind diesen in einem brennenden Hass verbunden, der ihren Neid auf Statussymbole nur notdürftig kaschiert. »Wer gut aussieht, der kann sich alles erlauben«, heißt es im Text. Nicht nur das, er hat zumindest im Falle von Mario mit 16 auch eine Eigentumswohnung und einen 60.000-Euro-BMW, während alle Durchschnittlichen sich in ihre Speckschwarten beißen.

Der Preis der Perfektion ist hoch, das ist allgemein bekannt, und es hilft trotzdem nichts. Wo alles andere tot ist, kann man nur noch mit dem Körper auf andere treffen. Am besten auf andere perfekte Körper, denn für den Sinn von Unzulänglichkeiten ist lange das Gespür verlorengegangen. Am besten trifft man auf sich selbst in einem anderen, zum Beispiel im eigenen Kind. Und Mario ist wie Nadja, er ist der Körper an sich. Wie sollte es anders sein mit einem Namen, den Fußballer und Superhelden tragen, mit einem altersentsprechenden Faible für Sportstudio, Eiweißshakes und Körperenthaarung. Marios soziale Herkunft aus einer tristen Leipziger Platte und das jahrelange Desinteresse der Oma an seiner Entwicklung tun ihr übriges.

Der sexuelle Exzess, der Mutter und Sohn aneinander kettet, ist letztlich nur die andere Seite des harten Trainings und der perfektionierten Körperkontrolle. Unterm Strich bleibt konsequenter Narzissmus. Von etwaigen Gefühlen beim familiären Durcheinander wird jedenfalls nichts bekannt. »Mario ist für Nadja nur ein Mittel zum Zweck, durch ihn spürt sie ihren eigenen Körper. Sein Schwanz ist die Ballettstange«, konstatiert die Erzählerin einmal. Stellings Bilder sitzen, und überraschenderweise sind sie da am genauesten, wo sie am naheliegendsten sind.

Aber welche Rolle spielt Nadja für Mario? Die Frage bleibt ungeklärt. Ungeklärt auch, warum er sich überhaupt auf Sex mit seiner Mutter einlässt. Die Augen sticht er sich am Ende nicht aus, soviel ist klar. Es liegt in der Verantwortung der Leser, sich darüber ein Urteil zu bilden. Nicht der schlechteste Anspruch für einen Roman. Womöglich haben wir hier den Inzest als Straftat ohne Opfer, für den zivilisationskritischen Teil der Leserschaft. Vielleicht haben wir auch den gegenseitigen Missbrauch, dann sind beide Opfer und Täter in einem. Vielleicht ist es aber doch nicht okay, was der Sohn an Fürsorge für das Selbstwertgefühl der Mutter leistet, weil das nicht seine Aufgabe ist, schon gar nicht körperlich.

Hier kommt die Position der Erzählerin ins Spiel. Sie ist eine Berliner Durchschnittsmutter, wie man sie aus Stellings letztem Roman »Bodentiefe Fenster« kennt, eingeklemmt zwischen dem Mythos der erfüllenden Elternschaft und ihren zwei, drei anderen Bedürfnissen. Und dann ist da noch ihre Sehnsucht nach einem begehrenswerten Körper, der sich in ihrem geschwängerten Bauch zwar irgendwie manifestiert, aber da muss man schon sehr um die Ecke denken. Diese Frau erzählt die Geschichte von Nadja und Mario, angeblich, weil keiner sonst etwas hört und sieht und sagt.

Die Erzählerin berichtet fast protokollarisch von Vorkommnissen, ihr Stil ist analytisch und seltsam vage. Gelegentlich unterbricht sie sich und ändert ein Detail in der Erzählung. Und gelegentlich beschleicht einen das Gefühl, es handle sich um eine Geschichte, die gerade erst erfunden wird, die es so nicht gab. Die aber eine sehr treffende Erzählung über andere Geschichten ist, die es ständig gibt, Geschichten von Müttern, die nur im Nachwuchs »zu sich selbst finden«, die in der zwanghaften Nähe zu ihren Kindern emotionale Stumpfheit sublimieren, die Abhängigkeiten wollen, weil diese vermeintlich sinnstiftend wirken.

Auch die Erzählerin ist nicht frei davon, ihr Muttersein zum egozentrischen Exzess zu machen, beginnend mit dem Geburtsvorgang: »In Wahrheit freue ich mich an der Gewalt, die durch mich hindurchgeht, die mich mit sich reißt, obwohl ich sie selbst verursache, die mich beherrscht, ohne mich auszuschließen. (…) Die Schmerzen bei der Geburt sind das eine. Das andere ist die Macht, die darin liegt, gebärfähig zu sein.« Sie weiß genau, was sie da sagt. Sie weiß auch, dass ihre Kinder für sie da sind, selbst wenn es andersherum scheint. Ihre Geschichte über Nadja ist die Arbeit an der eigenen Selbstbezogenheit, mit der sie sich nebenbei noch vom Frust auf die Perfekten befreit, die eigentlich Perversen.

Die immer wiederkehrende Beteuerung der Erzählerin, das alles ginge sie nichts an, und überhaupt kenne sie Nadja kaum, verschränkt Stelling sehr klug mit der Genauigkeit, mit der die Erzählerin ihren beiden Figuren bis in Körperöffnungen hinein folgt. Nur weil wir von einer Sache nichts wissen wollen, bedeutet es noch lange nicht, dass sie nicht unter den Nägeln brennt.