Herrn Dijsselbloems Rhetorik

Die sozialdemokratische Partei der Arbeit (Partij van de Arbeid; PvdA) musste bei der jüngsten Parlamentswahl in den Niederlanden eine verheerende Niederlage hinnehmen. Sie hatte als Juniorpartner mit den Rechtsliberalen des Ministerpräsidenten Mark Rutte eine Koalitionsregierung gebildet und stellte mit Jeroen Dijsselbloem den Finanzminister. Dieser hat in EU-Europa Karriere gemacht. Er steht der »Euro-Gruppe« vor, die informell die Entscheidungen der Länder der Währungsunion koordiniert. Die Gruppe hat zum Beispiel die infamen Kürzungsprogramme für Griechenland entworfen und durchgezogen. Dijsselbloem hat als Chef dieses Gremiums jederzeit das gemacht, was der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble gerade für richtig hielt. Vermutlich ist er auch in den Niederlanden selbst ganz wie sein Ministerpräsident als erzkonservativer Marktverehrer aufgetreten. Die satte Niederlage der PvdA, die 75 Prozent ihrer Parlamentssitze verlor, ist somit einer der wenigen erfreulichen Aspekte der Wahlen im Nachbarland.

Jedenfalls wird Dijsselbloem in der neuen Regierung nicht mehr Finanzminister sein. Aber er hängt am Job als Euro-Gruppenchef. Als solcher genoss er internationale Aufmerksamkeit, als er zum Beispiel 2015 den griechischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras öffentlich belehrte und ihm ansonsten im Auftrag Schäubles die leiseste Lockerung der Knebelverträge verweigerte. Der FAZ sagte er zu Wochenbeginn im Interview, er könne den Job auch machen, ohne weiterhin Finanzminister seines Landes zu sein. Formal mag das stimmen, wahrscheinlich ist es nicht.

Dijsselbloem löste mit einer anderen Bemerkung in diesem Interview einen Shitstorm aus. »Als Sozialdemokrat« halte er Solidarität für äußerst wichtig. Aber wer sie einfordere habe auch Pflichten. Das ist der Stil, den die SPD-Granden Schröder, Müntefering und Clement pflegten, als sie Deutschland das Hartz-IV-System bescherten. Bei Dijsselbloem kommt es noch schlimmer: »Ich kann nicht mein ganzes Geld für Schnaps und Frauen ausgeben und anschließend Sie um Ihre Unterstützung bitten.« Solche klassische antisoziale Rhetorik neureicher Kapitalisten aus dem 19. Jahrhunderts hebt Dijsselbloem apropos der Kredite für die südlichen Euro-Länder locker auf die EU-Ebene. Scharfe Proteste allerorten. Auch der portugiesische Ministerpräsident António Costa, wie Dijsselbloem Sozialdemokrat, reagiert wütend. Man kann annehmen, dass Herr D. von nun an weder für die ganz Rechten noch für die rechten Sozialdemokraten noch von Nutzen und damit der schönste Teil seiner Karriere bereits vorbei ist.

Noch ein Wort zu dem, was er im FAZ-Interview sonst noch sagte: Es müsse ein Euro-IWF (Internationaler Währungsfonds) geschaffen werden. Kern dieser Institution solle der Krisenfonds ESM (Europäischer Stabilitätsmechanismus) sein. Dijsselbloem dürfte das nicht ohne Zustimmung seines Meisters Schäuble gesagt haben, der im zarten Alter von 74 Jahren die große Karriere noch vor sich hat. Schäuble geht es im Kreis der Euro-Finanzminister (und der Ministerpräsidenten) noch zu gleich zu. Im IWF bestimmt der größte Aktionär/Gläubiger, die USA. In einem Euro-IWF wäre das natürlich Deutschland.