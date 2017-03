In Flammen: In Balaklija brannte am Donnerstag ein ukrainisches Munitionsdepot Foto: Handout/Reuters

Man kann sich vorstellen, dass mancher in den »Volksrepubliken« des Donbass mit grimmiger Schadenfreude begleitet, was seit Donnerstag früh in der Kleinstadt Balaklija südlich von Charkiw im Gang ist: der Brand eines ukrainischen Munitionsdepots mit – nach offiziellen Angaben – 138.000 Tonnen gelagerter Munition. Schließlich ist das, wovor die Bewohner der Ortschaft jetzt fliehen, ein bescheidener Abklatsch dessen, was Kiew den Bewohnern des Donbass seit drei Jahren praktisch Nacht für Nacht serviert. Denn es knallt nicht nur im politisch-moralischen Sinne, sondern sehr praktisch: Was in Balaklija in die Luft geht, sind Raketen für die »Grad«-Werfer, Granaten der Kaliber 120 und 152 Millimeter. So ist die Katastrophe ein Memento für das, was auch die als »konventionell« verharmloste moderne Kriegführung anzurichten fähig ist.

Über die Ursache des Brandes gibt es verschiedenste Theorien. Petro Poroschenko erklärte, russische Drohnen hätten Brandsätze abgeworfen; jetzt müsse als Vergeltung die NATO Pioniere schicken, um die Folgen einzugrenzen. Natürlich geht es dem ukrainischen Präsidenten nur darum, unter einem neuen Vorwand NATO-Soldaten in die Nähe der Frontlinie zu bekommen. Wenn es wirklich so ist, dass die ukrainische Armee keine Pioniertruppen mehr hat, die mit so etwas fertig werden können, dann sollten in Kiew einige Generalsmützen in den Staub fliegen.

Durchblicker in den ukrainischen Medien schauten ins Archiv und fanden heraus, dass solche Brände in ukrainischen Depots auch zu Friedenszeiten keine Seltenheit gewesen sind. Schließlich ist der Wachdienst als langweilig bekannt, und des Soldaten beste Freundin im Frieden ist nicht das Gewehr, sondern die Flasche. Im Krieg kann sie dies übrigens auch sein.

Einige Rätsel gibt das Statement eines Militärsprechers der »VR Lugansk« auf. Er erklärte, den Brand hätten ukrainische Militärs selbst gelegt, um angesichts einer bevorstehenden Revision die Tatsache des Verschwindens großer Munitionsmengen zu vertuschen, die offiziell noch da sein müssten. Rätsel gibt diese These deshalb auf, weil 152-Millimeter-Granaten nichts sind, was man für den kleinen Raubüberfall nach Feierabend brauchen kann. Die Nachfrage nach ihnen hätte also aus den Republiken selbst kommen müssen. Mag sein, dass die ukrainische Blockade aller Zufahrtswege zum Donbass den Republiken diesen Weg, an Munition zu kommen, abgeschnitten hat. War das jetzt die Rache eines Sabotagetrupps nach vielen Anschlägen der Ukraine im Donbass?

Oder war es noch anders: Wollte vielleicht die OSZE-Beobachtungsmission das Lager in Balaklija inspizieren und sollte deshalb die – vergleichsweise – gähnende Leere in den Bunkern vertuscht werden? Weil sonst herausgekommen wäre, wer das Donbass bombardiert?