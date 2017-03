Ankara will Kreuz setzen

Vorheriges

Am Sonntag sind die Bulgaren aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Allen Umfragen nach wird es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der sozialdemokratischen BSP und der rechtskonservativen »Bürger für eine europäische Entwicklung Bulgariens« (Gerb) des ehemaligen Premierministers Bojko Borissow geben. Beiden Parteien werden um die 30 Prozent der Stimmen vorhergesagt, wobei die Gerb mit einem leichten Vorsprung gelistet werden.

Außerdem sollen laut einer Erhebung des Umfrageinstitutes Alpha drei weitere Parteien den Sprung über die Vierprozenthürde schaffen: Mit rund neun Prozent können die »Vereinigten Patrioten« rechnen, ein Bündnis von nationalistischen und faschistischen Gruppierungen. Knapp dahinter würde die Partei der türkischen Minderheit, die »Bewegung für Demokratie und Freiheit« (DPS), folgen. Mit um die sieben Prozent kann der im Pharmazie- und Petroleumgeschäft aktive Oligarch Wesselin Mareschki rechnen, der mit »Wolja« eine eigene Wahloption auf die Beine gestellt hat. Ob es der linksliberale »Reformblock – Stimme des Volkes« in die 240 Abgeordnete umfassende Narodno Sabranie (Volksversammlung) schaffen wird, ist fraglich.

Die vorgezogenen Wahlen wurden notwendig, nachdem Borissow, ein ehemaliger Karateprofi und Ziehkind der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung, am 14. November 2016 zurückgetreten war. Tags zuvor hatte Rumen Radew, der Kandidat der BSP, die Präsidentschaftswahl gewonnen. Der ehemalige Luftwaffenoffizier Radew hatte versprochen, das Verhältnis zu Russland zu verbessern. Sofia hatte sich 2014 den westlichen Sanktionen gegen Moskau angeschlossen, was bei vielen slawischen Bulgaren wegen der gemeinsamen orthodoxen Religion als Affront gewertet wurde. Trotzdem wird die Mitgliedschaft in der NATO und der Europäischen ­Union von keiner der größeren Parteien in Frage gestellt.

Das bestimmende Thema der vergangenen Tage waren die Spannungen mit der Türkei. Bulgarien wirft dem Nachbarland vor, sich in den Wahlkampf einzumischen. So trat der türkische Botschafter in einem Werbespot für die Partei »Dost« auf, die sich wie die DPS auf die Fahnen geschrieben hat, die Interessen der ethnischen Minderheit zu vertreten.

In der vergangenen Woche zog Sofia seinen Botschafter aus Ankara zurück. An diesem Donnerstag legte der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan nach. Er warf Bulgarien vor, Druck auf die türkische Minderheit im Land auszuüben. Außerdem reklamierte Erdogan die Ausdehnung seines Herrschaftsbereiches nach Bulgaren: »Wir hier haben das Recht, die Rechte unserer Stammesgenossen einzufordern und uns auf deren Seite zu stellen«, erklärte er.

Radew verbat sich seinerseits, eine »Lektion in Demokratie« erteilt zu bekommen. »Vor allem durch Länder, die sich nicht an die Obrigkeit des Gesetzes halten«, wie ihn die bulgarische Nachrichtenagentur BTA am Donnerstag zitierte. Vor allem rechte Gruppen versuchen nun, die Angst vor »Abstimmungstourismus« zu schüren. Demnach organisiere Ankara, dass Inhaber der doppelten Staatsbürgerschaft nach Bulgarien gebracht werden, um ihre Stimme für Dost abzugeben. Ein gefundenes Fressen für die Vereinigten Patrioten, deren Mitglieder in der Vergangenheit Bürgerwehren gründeten, um Jagd auf Flüchtlinge zu machen. Die Nationalisten haben in den vergangenen Tagen mehrere Grenzübergänge zur Türkei blockiert und angekündigt, dies am Wochenende zu wiederholen, wie das Nachrichtenportal Novinite berichtete.

Laut der letzten Volkszählung von 2011 gehören 588.000 der 7,2 Millionen Einwohner Bulgariens der türkischen Minderheit an. Über hunderttausend waren in den vergangenen Jahren wegen des dortigen wirtschaftlichen Aufschwungs in die Türkei ausgewandert. Bereits zuvor gab es – abhängig vom Kurs der Führung in Sofia gegenüber der Minderheit – Emigrationswellen in das Nachbarland.

Die sozialen Probleme treten mit der Zuspitzung vermeintlich ethnischer Konflikte in den Hintergrund. Das kommt nicht nur den Herrschenden in Sofia und Brüssel zupass. Denn Bulgarien ist das ärmste Mitglied der EU; Hunderttausende zum Teil gut ausgebildete junge Menschen haben in den vergangenen zwei Jahrzehnten das Land Richtung Westeuropa verlassen – bei einem Mindestlohn von 1,42 Euro nicht verwunderlich.