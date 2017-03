»Rettet unsere Krankenversorgung«

Mit einer Alles-oder-nichts-Strategie will US-Präsident ­Donald Trump seine »Gesundheitsreform« in der eigenen Partei durchsetzen. Die Skeptiker unter den Republikanern ließ er wissen, dass es am Freitag entweder eine Zustimmung zu der Vorlage gebe – oder gar keine Revision der Gesundheitsversicherung von Trumps Vorgänger Barack Obama. Trump würde dann allerdings eines seiner zentralen Wahlkampfversprechen nicht einlösen. Unterdessen protestierten in Washington (Foto) Aktivisten gegen die Abschaffung von »Obamacare«. (AFP/jW)