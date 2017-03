Weltkarte ahoi

Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/ZB/dpa-Bildfunk

Deutschland erscheint wieder auf der Wasserball-Weltkarte, zumindest die Herrenmannschaft. Die Wasserballerinnen sind im Grunde genommen nicht existent, in Medien schon gar nicht. Doch auch die Herren, die in den 1980ern zu den besten Teams der Welt gehörten, scheinen internationale Championate zu meiden wie der Teufel das Weihwasser.

Bei WM und Olympia war man zuletzt nicht dabei, und die schlechten Resultate der jüngeren Vergangenheit bringen es mit sich, dass man auch 2017 bei der WM in Budapest fehlen wird. Noch immer freilich hat man in den internationalen Verbänden eine Lobby. Das sichert mitunter erstaunliche Privilegien trotz des sportlichen Mittelmaßes. In der Weltliga hat die DSV-Männerauswahl vor wenigen Tagen – ja, es gab ein paar Personalausfälle – gegen Olympiasieger Serbien mit 3:20 verloren. Das darf man in etwa als reales Leistungsverhältnis nehmen. In absehbarer Zeit wird sich das nicht ändern, die Resultate der Nachwuchsteams sprechen da eine klare Sprache.

Foto: Markus Tischler/dpa-Bildfunk

Und da wiegt es symbolisch schwer, wenn die LEN, der europäische Dachverband für Wassersport, das Final Six der Wasserball-Champions-League 2019 und 2021 nach Hannover vergibt. Warum? Der Gastgeber ist automatisch qualifiziert, was auf rein sportlichem Wege – betrachtet man das Wirken der Wassersportfreunde von 1898 Hannover in der gegenwärtigen CL-Hauptrunde – kaum möglich wäre. Außerdem bekommen die Niedersachsen von der LEN für die nächsten vier Jahre eine CL-Wild Card, womit sie für die Gruppenphase mit zwölf Teams (zwei Sechsergruppen) gesetzt sind und sich die schwierige Qualifikation dafür sparen können. Vereinspräsident Bernd Seidensticker jubelte: »Wenn sich die Nationalmannschaft schwertut, jungen Spielern internationale Praxis zu ermöglichen, wir können es bieten – Viva Waspo 98!« Auch wenn die Waspo-Mannschaft zu zwei Dritteln aus Serbien, Montenegro und Kroatien stammt. Realistischer wirkt der Kommentar der Deutschen Wasserballiga auf ihrer Website: Dort steht, das Final Six werde »für absehbare Zeit wahrscheinlich für das einzige internationale Wasserball-Großereignis im Bundesgebiet sorgen«. Und das sogar mit deutscher Beteiligung.