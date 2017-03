Angriff der »Sturmreiter«

Analog wie digital extrem nationalistisch: Pro-Erdogan-Demonstrant am 11. März in Rotterdam Foto: Dylan Martinez/Reuters

Kunden, die am Montag vor einer Woche die Website des Autohauses Schaepkens im niederländischen Klimmen aufriefen, staunten nicht schlecht: Auf der Homepage wurden sie von türkischer Musik begrüßt. Anstelle der angebotenen Fahrzeuge waren das Atatürk-Mausoleum in Ankara zu sehen und die blutrote Fahne mit dem türkischen Mondstern.

»Ihr Niederländer glaubt, dass wir nichts unternehmen, aber da liegt ihr falsch. Wir werden niemals vergessen, was ihr uns angetan habt«, stand dort auf englisch. Der Text nahm offensichtlich Bezug auf die Ausweisung der türkischen Familienministerin aus den Niederlanden zwei Tage zuvor. Als er gemerkt habe, dass seine Internetseite gehackt worden sei, habe er sie zügig aus dem Netz genommen, sagte Besitzer Loek Schaepkens gegenüber dem lokalen Radiosender Limburg 1. Er habe keine Idee, warum es ihn erwischt habe, sein Betrieb habe keinen Kontakt in die Türkei.

Der Homepage eines Gartencenters bei Venlo erging es nicht anders, sogar vor der privaten Trauerseite für ein verunglücktes Mädchen machten die Hacker nicht Halt. In Overloon an der Maas war der Unterstützerkreis des örtlichen Kriegsmuseums das Ziel. »Es ist besonders ärgerlich, dass eine Organisation das Ziel ist, die den Menschen bewusst machen will, dass niemals mehr passieren darf, was in der Vergangenheit passiert ist«, sagte ein Mitglied des Kreises gegenüber der Zeitung De Gelderlander.

Zu den Angriffen bekannte sich die angeblich türkische Gruppe Privatehackers.com. Die Piraten kaperten zwei Server des niederländischen Providers Versio und tauschten die Dateien index.php und index.html aus, erklärt Versio-Chef Reshad Bashir auf der Internetseite des Start-Up-Unternehmens aus Leeuwarden. Die Seiten von 1.500 Kunden waren dadurch zeitweise lahmgelegt. Versio hat Anzeige erstattet, auch wenn die Angreifer keinen bleibenden Schaden angerichtet haben. »Das war kein Hightechhack. Mehr als die Homepages zu ändern, haben sie nicht getan«, so Bashir. Passwörter und andere sensible Daten wurden anscheinend nicht gestohlen. Die Hacker sollen laut Versio über Kundenwebseiten eingedrungen sein, deren Software schon lange nicht mehr erneuert wurde. »Viele Kunden lassen sich einmal eine Homepage machen und kümmern sich danach nicht mehr darum«, sagt Bashir. Das will das Unternehmen nun durch eine neue Software ändern, die den Kunden das Updaten abnimmt.

Bashir glaubt übrigens nicht, dass der Angriff wirklich einen politischen Hintergrund hatte. »Dazu war er zu simpel. Ich betrachte das als eine Art Onlinevandalismus.« Er vermutet, dass die Täter wegen des Nervenkitzels hacken und nicht in erster Linie wegen der Politik. Privatehackers.com falle schon länger auf. »Es scheint, dass sie vollkommen willkürlich hacken«, hat Versio festgestellt. Michel Van Eeten, Fachmann für Internetsicherheit an der Universität von Delft, hat sogar Zweifel, ob hinter dem Angriff eine Gruppe steckt. »Die Chance ist groß, dass es einfach jemand ist, der in einer Dachkammer sitzt«, sagt er gegenüber der niederländischen Sendergruppe NOS.

Neben Privatehackers.com war noch ein anderes türkisches Hackerkollektiv beteiligt, das sich »Cyber Warrior Akincilar« nennt. Die Gruppe fiel unter anderem bereits durch Angriffe auf israelische und russische Internetseiten auf. Anlass war jeweils eine bilaterale diplomatische Krise. Wo die Truppe eindringt, hinterlässt sie eine klare, ultranationalistische Botschaft, oft garniert mit der Drohung, die Türkei würde dem betreffenden Land schon eine Lektion erteilen.

Die Hacker bezeichnen sich selbst als »virtuelle Trutzburg der Türkei«. Mit ihrem Namen nehmen sie Bezug auf die Akincilar, die Sturmreiter, eine leichte Kavallerie, die bei der ersten Belagerung Wiens im 16. Jahrhundert Angst und Schrecken verbreitet hatte. Die Sturmreiter gehörten nicht zur regulären Osmanischen Armee und bekamen deshalb auch keinen Sold. Dafür durften sie plündern und Gefangene versklaven.

Akincilar nannte sich vor Jahren auch eine islamistische Jugendorganisation, die der Nationalen Heilspartei des 2011 verstorbenen ehemaligen türkischen Ministerpräsidenten Necmettin Erbakan nahestand. Sie war Teil der nationalreligiösen Milli-Görüs-Bewegung, die heute der Politik des türkischen Präsidenten Recep Erdogan folgt und auch in Deutschland aktiv ist.

Beim Kulturzentrum Het Nieuwe Dijkhuis in Doetinchem gaben sich die Cyber Warrior Akincilar jedenfalls besonders viel Mühe. Im Hintergrund die türkische Flagge, davor Erdogan, die rechte Hand mit Pathos aufs Herz gelegt. Dazu der Text: »Ey Europa! Du sprichst immer über Demokratie, Menschenrechte und Freiheit. Aber deine Angst vor der großen Türkei hat deine kolonialistische, rassistische, faschistische Kreuzfahrermentalität offenbart, die dein wahres Gesicht ist. Wir sind Osmanen, wir sind Türken, wir sind Sturmreiter!«