Nachschlag: Bittere Lektion

Foto: wikimedia.org/Commons/Attilio Cristini/public domain

Die italienische Linke war einmal die stärkste in Westeuropa. Wie konnte es kommen, dass sie sich am Ende selbst demontierte und in der Bedeutungslosigkeit verschwand? Das beleuchtet Aureliana Sorrento in »Das Ende der Hoffnungen«. Zunächst und vor allem: Die NATO führt seit ihrem Bestehen einen gnadenlosen Krieg gegen alles Linke, nicht nur in Italien. Mit Mitteln bis zu Terror und Putsch sollte eine Regierungsbeteiligung oder gar Machtübernahme der Italienischen Kommunistischen Partei (IKP) verhindert werden. Hinzu kamen innere Faktoren: So gelangte die IKP-Führung nach dem Ende der Sowjetunion zu dem Schluss, der Kommunismus sei diskreditiert, verbannte das Wort aus dem Parteinamen, schloss sich mit den abgewirtschafteten Christdemokraten zum Wahlverein »Demokratische Partei« zusammen – und überließ ihre Anhänger sich selbst oder Protestparteien wie der »Fünf-Sterne-Bewegung« des Komikers Beppe Grillo. Eine bittere, lehrreiche Geschichte, an der kein Linker vorbeikommt. (cwr/jt)