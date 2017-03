Demagogie

Zu jW vom 15. März: »›Rechtspopulisten‹ ­häufig verharmlosend«

Den Ausführungen des Claus Leggewie stimme ich zu, möchte aber einiges hinzufügen. Der Begriff Rechtspopulismus hat derzeit Konjunktur. Er verharmlost aber den wahren Charakter der AfD und solcher Bewegungen wie Pegida und anderer rechtsextremer Gruppierungen. Er suggeriert außerdem, dass es auch einen Links­populismus gibt. Populismus heißt doch im Grunde, dem Volk aufs Maul schauen, ihm zum Munde reden und das für seine wahren politischen Ziele ausnutzen. Ist das nun wirklich so verwerflich?

Treffender wäre doch die Verwendung des Begriffs »Demagogie«, der vollständig aus dem Wortschatz der bürgerlichen Medien und teilweise auch leider der jW verschwunden ist. Demagogie heißt Volksverführung, Volksaufhetzung. Für mich sind solche Zeitgenossen Demagogen. Und ich frage mich, ob der Begriff Populismus gewollt zur Verschleierung des gegenwärtigen Zustandes unserer Gesellschaft verwendet wird.

Michael Brix, Potsdam

Gute Reportage

Zu jW vom 11./12. März: »Afrika, postwestlich«

Bravo für Arnold Schölzels Reportage über das Filmfestival in Ouagadougou! Schölzel verknüpft sprachlich und inhaltlich brillant Kolonialgeschichte, heutige Afrikapolitik und aktuelle afrikanische Filmkunst, wie sie in Burkina Fasos Hauptstadt gezeigt wurde. Deren Name wurde – wenn ich mich recht erinnere – seinerzeit von Peer Steinbrück als »Mondort« und damit als Beispiel für Afrikas Ferne und Rückständigkeit aus dem Hut hervorgezaubert. (…)

Monika Nehr, Berlin

Faschismusvorwürfe

Zu jW vom 13. März: »Solider Erdogan«

Sicher ist Recep Tayyip Erdogan der letzte, der Faschismusvorwürfe erheben darf. Wir sollten aber nicht vergessen, wer das in Mode gebracht hat: die deutsche Regierung mit ihrem Ex-Sponti-Außenminister Joseph Fischer 1999. Er hat den ersten NATO-Angriffskrieg mit deutscher Beteiligung gegen Jugoslawien verteidigt, mit »Nie wieder Auschwitz!« Inzwischen ist Jugoslawien liquidiert und sein Präsident Slobodan Milosevic in Den Haag im Gefängnis krepiert. Vor kurzem ist er dann postum von allen Anklagepunkten freigesprochen worden.

Fritz Dittmar, Hamburg

Solidarität muss kritisch sein

Zu jW vom 16. März: »Kooperative Ökonomie«

Wiewohl die PKK natürlich unbedingt Solidarität gegen das Erdogan-Regime und den »Islamischen Staat« verdient, sollte diese Solidarität (zumindest von seiten der Kommunisten) doch auch eine kritische sein. Marx und Lenin lehren uns, dass die gesamte Arbeiterklasse Eigentümer der gesamten Produktionsmittel sein muss, damit der gesamte Mehrwert (unmittelbar oder mittelbar) der gesamten Gesellschaft gehört. Kollektiveigentum ist zwar besser als Privateigentum, hebt aber Zersplitterung und Anarchie der Produktion nicht auf. Es stellt, dialektisch gesprochen, eine Rückkehr zum Gemeineigentum dar, allerdings auf primitiver statt auf höherer Stufe. Genau diese primitive Stufe ist es aber, die die PKK mit ihrer geradezu anarchistischen Staatsfeindlichkeit letztlich propagiert.

Ralph Petroff, per E-Mail

Nichtangriffspakt mit Pjöngjang

Zu jW vom 20. März: »Martialisches Gehabe«

Wenn »ein anderer Umgang« das Angebot eines Nichtangriffspaktes der USA mit der KDVR (üblicherweise »Regime von Kim Jong Un« genannt) unter Garantie von China, Russland und Japan wäre, gefolgt vom Abzug der US-Truppen und Kernwaffen aus Südkorea, würde sich Pjöngjang damit vielleicht arrangieren können und zumindest nicht weiter rüsten. Denn das geht – wie hierzulande auch – immer auf Kosten der Sozialleistungen. Aber solch ein Angebot bleibt leider aus. William Clinton – wie von Rainer Werning beschrieben – war da schon weiter. Pjöngjang zog daraus seine Schlüsse.

Es ist doch so: Hätte Jugoslawien Kernwaffen besessen, dann hätte sich die NATO ihre militärische Intervention zur Zerschlagung des Landes in nunmehr sieben Kleinstaaten vielleicht verkniffen! Eine vielleicht unangenehme Wahrheit – aber doch eine Wahrheit!

Volker Wirth, per E-Mail

Fakten stimmen nicht

Zu jW vom 18./19. März: »Wer geht in den Keller?«

(…) Ich war von 1994 bis 2004 festangestellter Mitarbeiter der BMG und für die Vermarktung des Amiga-Katalogs verantwortlich. Im Rahmen meiner Tätigkeit habe ich aber nicht nur LPs in CDs »verwandelt«, sondern auch eine Reihe neuer Produktionen initiiert und unter dem Dach von BMG veröffentlicht (Puhdys, City, Silly, Manfred Krug, Ben Becker, Olaf Schubert, Swing Dance Orchestra etc., um nur einige zu nennen). Seit 2005 arbeite ich als Freier für Sony Music und kümmere mich weiterhin um Amiga. (…)

Ich habe selten einen solch fehlerhaften, mangelhaft recherchierten Artikel gelesen (…). Da stimmen die Zahlen, Zeiten und Fakten nicht. Da werden Halbwahrheiten erzählt, da wird behauptet (nur ein Beispiel), Ralf Bursy wäre auf einer Box zu hören, die Sony gerade mit Bands der 80er veröffentlicht hat … Der ist aber weder in der noch einer anderen Box zum Jubiläum vertreten. Ein Blick auf die Amiga- oder Sony-Seite oder auch bei Amazon hätte gereicht, um sich richtig zu informieren. Dafür konnte ich etwas Wichtiges aus Ihrem Beitrag lernen! In den 60er Jahren und Anfang der 70er Jahre wurde beim Drucken der Cover (zu DDR-Zeiten Taschen genannt) Blutlaugensalz und Natronlauge verwendet. Aha! Das ist doch zum 70. Jubiläum eines Tonträgerlabels mal eine interessante und lehrreiche Aussage.

Jörg Stempel, per E-Mail