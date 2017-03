Ihm reichen Tisch, Lampe und Stuhl: Peter Wawerzinek 2010 im Frankfurter Römer (am Vorabend der Buchmesse) Foto: Fredrik von Erichsen dpa/lhe

Peter Wawerzinek gewann 2010 in Klagenfurt. Bei der Ankündigung seines neuen Buches »Bin ein Schreiberling« erinnerte ich mich: Wie da einer am dritten Tag des Ingeborg-Bachmann-Wettbewerbs (scheinbar) übernervös aus einem Manuskript zu rezitieren begann, das die erschütternde Lebenswelt eines Heimkinds thematisierte, sich auf beeindruckende Art und Weise freilas und schließlich mit dem Hauptpreis ausgezeichnet wurde. Die Klammer zeigt es an, der berührende Auftritt war, wie ich nun erfuhr, »daheim eingeübte Regie«. Doch dazu später. Vielen unbekannt sein dürfte, dass Wawerzinek 1991 schon einmal in Klagenfurt gastierte. »Moppel Schappiks Tätowierungen« bescherten ihm seinerzeit das Bertelsmann-Stipendium, was gefühlt die Aufnahme in »den Literaturbetrieb« bedeutete. Der Mittdreißiger profitierte prompt von der Ausstrahlung dieses sagenumwobenen Zirkels: An der Hotelbar wartete auf ihn eine mysteriöse Gestalt mit einer Einladung als Stipendiat ins Heinrich-Böll-Haus.

Sein Deutschlehrer, der unterm Kittel Rollkragenpullover trug, hatte den bei Adoptiveltern aufwachsenden Jungen früh auf den »Pfad eines Schreiberlings« gebracht: »Er diente dem Text, wie man einer Sache dient, von der man beseelt und besessen ist. Er schaffte es, einen in den Text hineinzuziehen.« Fähigkeiten, über die auch Wolfgang Hilbig, Elke Erb und Adolf »Edi« Endler verfügten, denen Wawerzinek in Ostberlin begegnete. Da die Prenzlauer-Berg-Szene Ende der 80er ungeeignet schien, arrivierten Autoren »die Stirn zu bieten« – zu »überschaubar«, zu »handverlesen« –, suchte Sc.HAPPY, so sein damaliger Künstlername, anderswo einen »Dichter mit Mumm«. Den hielt ausgerechnet Halle bereit: »Matthias« BAADER Holst. Fortan vagabundierte das optisch ungleiche Paar – BAADER überragte seinen Kumpan um einiges – durch die DDR-Provinz, erzeugte auf Ausreisefeten, Hochzeitsfeiern oder Gartenhauseinweihungen eine genial-verstörende Mischung aus Performance und Stegreifpoesie. (In diesem Zusammenhang empfehle ich die Videodokumentation »Briefe an die Jugend des Jahres ›2017‹« von Erich Maas.) Das entsprechende Kapitel fällt erstaunlich kühl aus. Wo Wawerzinek in länger zurückliegenden Veröffentlichungen betonte, dass man einander »getragen« und der Tod des Freundes, der kurz nach dem Mauerfall von einer Straßenbahn erfasst wurde, ihm »ein Bein abgesäbelt« habe, heißt es jetzt abgeschwächter: »Wenn es meine Zeit erlaubte, war ich mit ihm zu zweit unterwegs«.

Die Unterscheidung Schreiberling/Schriftsteller ist dem routinierten Stadtschreiber und Stipendiaten (Wewelsfleth, Magdeburg, Dresden etc.) wichtig, sehr sogar. Der Schreiberling sei ein Wortarbeiter, ein Handwerker, der überall schreibe, die Umgebung spiele keine Rolle: Tisch, Lampe, Stuhl reichten völlig aus. Der Schriftsteller hingegen gerate ohne Badewanne in eine Sinnkrise. Zum Schreiberling werde man »durch sich allein«, Schriftsteller seien derweil zur Passivität verurteilt und könnten nur der Aushändigung des notwendigen »Berechtigungsscheins« harren, die gewöhnlich »übler Botengänge« bedürfe. Womit wir wieder beim Bachmann-Preis, der Eintrittskarte in literarische Kreise schlechthin, angelangt wären.

Anlässlich der Eröffnungsrede 2015 nannte Wawerzinek Klagenfurt den Ort, an dem er das »literarische Licht« erblickte. Mittlerweile bevorzugt er Sonnenbrille: Zunächst müsse dort »einigen Leuten gekonnt aus dem Weg gegangen, ihnen der Schneid genommen werden.« So die Jury denn einen Teilnehmer gewinnen lassen »wolle«, sei sie leicht zu begeistern, »in drei, vier unterschiedlichen Stimmen und Stimmungen lesen, reicht im Grunde«. »Ausgeschlachtete« Blogs oder Wikipedia-Artikel, angeblich ein gängiger Scherz, bemerke niemand. Sich selbst attestierte er abschließend eine »saubere schauspielerische Leistung«, die darin bestand, die eingangs erwähnten Emotionen vorzutäuschen. Wawerzinek dreht hier eben jenem Establishment eine Nase, das viele seiner Bücher übersehen und bekrittelt hatte. Angetrieben vom Willen, es »allen« zu beweisen: irgendwann »meinen Platz einnehmen, diejenigen Ausblicke erobern und genießen, die mir vorenthalten blieben«. Als »Rabenliebe« ihm dann doch noch breite Anerkennung verschaffte, stand er plötzlich vor der anscheinend komplexen Aufgabe, wie er mit der »erzwungenen Aufmerksamkeit« umgehen sollte.

Wawerzineks sprachgewaltige Vergegenwärtigung des eigenen Aufstiegs, der Flops und Widersprüche, die auch miese Jobs nicht ausspart, rüttelt ordentlich durch. »Bin ein Schreiberling« ist (Zwischen-)Bilanz, Polemik und Manifest zugleich. Etwas weniger Großspurigkeit hätte dem Ganzen allerdings gutgetan.