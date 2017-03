So muss es sein

Neubauten heute: Candelilla Foto: Matthias Kestel

Der Postmoderne wird immer wieder als Leitmotiv zugeschrieben, dass »alles geht«. Auch wenn es der Wissenschaftstheoretiker Paul Feyerabend anders gemeint hat, war dieses Motto ästhetisch noch nie so verbreitet wie heute, vor allem in der Kultur mit lauter Retro-, Crossover- und Bastardisierungskonzepten. Etwas jedoch bleibt beim Jonglieren mit Versatzstücken aus dem Beliebigkeitsfundus auf der Strecke: die Unbedingtheit der Äußerung. Manchmal begegnet man ihr doch noch – zum Beispiel auf »Camping«, dem neuen Album der Münchener Postpunk-Band Candelilla. Hier hat man beim Hören das Gefühl, eindeutig so und nicht anders muss es sein!

Es ist ihr drittes Studioalbum. Für das zweite, »Heart Mutter« (2013), hatten sie noch den weiten Weg nach Chicago auf sich genommen, um dort mit dem berühmten Produzenten Steve Albini zu arbeiten. Für »Camping« mussten die vier Frauen nur nach Hamburg reisen, um den nicht weniger legendären Produzenten Tobias Levin aufzusuchen. Den Unterschied bei der Herangehensweise erklärt Bassistin Mira Mann in einem Telefonat. Bei »Camping« sei es der Band darum gegangen, »weniger polyphon« vorzugehen, also nicht wieder auf eine Übereinanderschichtung verschiedener Soundebenen zu setzen. Außerdem haben die Songs im Unterschied zu den Vorgängeralben nun auch richtige Titel, vorher waren es nur Zahlen. Das habe sich »aus dem Songwritingprozess heraus« ergeben, erklärt Mann. Diese Titel sind meistens einzelne Substantive, die gleichzeitig »sprechen und schweigen«. Themenfeld: Der menschliche Körper in seinen Einzelteilen und in seinen diversen Umgebungen. Camping als Nomadentum.

Eröffnet wird das Album mit dem euphorischen Instrumental »Augen«. Beeindruckend markante, kreischende Feedbackschleifen der E-Gitarre. Solche laut Mann »schillernden Alarmsignale« ziehen sich durch das gesamte Album. Sie stammen von Rita Argauer, die sie auch aus diversen Synthesizern hervorholt. Anders als auf »Heart Mutter« ist ihr Pianospiel nur noch Fragment. Bei Beginn des zweiten Songs »Hand« zuckt man tatsächlich kurz zusammen, ganz so, wie es Andreas Spechtl, der Sänger von Ja, Panik, in den Liner notes beschreibt. Klar, roh und direkt sprechsingt Mira Mann »Überprüfen, Verwalten, Errechnen«, um die Hand des Menschen als ein sozusagen selbständiges ökonomisches Körperteil zu beschreiben. »33 Muskeln, 27 Sehnen« im Dienst des Neoliberalismus. Dass da auch ein Körper dazugehört, merkt man erst, wenn die Muskeln blockieren – »die Müdigkeit macht mich« heißt es etwas kryptisch im nächsten Song. Bei »Intimität« ist der Wechsel zwischen bestimmten und unbestimmten Artikeln auffällig. Zunächst singt Mann: »ein Teil, ein Versuch, ein Traum«, woraus dann »das Flimmern, der Kopfschmerz, die Leidenschaft« wird. Die Entwicklung von Intimität aus der Alltäglichkeit.

Mann hat die Texte geschrieben, nur »Transformer« hat englische Lyrics, ausgedacht und intoniert von Gitarristin Lina Seybold. In diesem vergleichsweise sehr melodiös anmutenden Song wechselt ein Körper die Gestalt beim Lauf durch die Dünen, mal mit drei Köpfen, mal mit drei Augen und mal mit drei Beinen. Danach folgt mit »Ruhig draußen« ein wundervoll abstrakter Liebessong. »Pool« malt das Bild einer unterkühlten Yuppiezweisamkeit am gechlorten Wasserbassin, bevor sich der letzte Song »Wüste« wieder auf die Suche nach Neuem in eine Dünenlandschaft begibt. Das Heulen der Synthesizer ganz am Schluss könnte aber auch den Weg in die ewige Verdammnis weisen.

Bleibt noch die Frage: Was für ein rosa Ding halten die zwei Hände auf dem Coverfoto? Kaugummi? Schweinefilet? Nein. Es handelt sich um ein Foto der Münchner Künstlerin Ena Oppenheimer, die ein Gemisch aus Glitter, Klebstoff, Flüssigwaschmittel und Farbe, entstanden aus einem Experiment ihrer Tochter, abgelichtet hat. So sollte man sich auch die Musik auf diesem Album vorstelle: einzelne Wörter, Feedbackschleifen, Tastenanschläge, Melodiefetzen zu einem sensibel-aufrührerischen Schlagzeug. Auf ihrem dritten Album haben sich Candelilla enorm weiterentwickelt. Sie klingen wie eine zeitgemäße Antwort auf die Musik der Einstürzenden Neubauten – stark und kompromisslos.