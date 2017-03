Preise als Klassenkampf

Fernseher werden auf der Leipziger Frühjahrsmesse 1968 ausgestellt Foto: wikimedia.org/Commons/Bundesarchiv Bild 183-G0301-0001-009 / CC-BY-SA 3.0

Ganz geheuer waren Preise noch nie, seitdem es Waren und Geld gibt – Platon, Aristoteles, Thomas von Aquin grübelten früh darüber. Vertrackt blieben und bleiben sie im Kapitalismus wie im Sozialismus, zumal sie hier wie dort nicht ohne staatliche Eingriffe zustande kommen. Man kann auch von Klassenkampf sprechen. Jedenfalls geht in der BRD die Steuerlast für Dax-Konzerne notorisch gegen Null, senkten FDP und CDU/CSU 2010 die Umsatzsteuer für Hotels auf sieben Prozent (ohne dass die Hotels die Preise senkten), stammen aber zwei Drittel der Einnahmen des Staatshaushalts von den »kleinen« Leuten, aus Verbrauchs- und Lohnsteuern.

Zahlen dieser Art waren am Dienstag abend im Berliner Café Sibylle zu hören. In der dritten Veranstaltung einer Reihe, die das Erscheinen des Buches »Die Kombinatsdirektoren. Jetzt reden wir weiter!« (Rohnstock Biografien/Edition Berolina) begleitet, ging es um »Preise und ihre volkswirtschaftliche Wirkung in der DDR und heute«. Auf dem Podium diskutierten, moderiert von der früheren wirtschaftspolitischen Sprecherin der Linken im Berliner Abgeordnetenhaus, Jutta Matuschek, Manfred Domagk, von 1978 bis 1990 Staatssekretär im Amt für Preise beim DDR-Ministerrat, Walter Siegert, von 1968 bis 1980 Leiter der staatlichen Finanzrevision, danach Finanzstaatssekretär und in der Modrow-Regierung 1989/1990 Finanzminister, sowie Rolf Sukowski, Unternehmensberater und Vorsitzender des der Partei Die Linke nahestehenden Unternehmerverbandes OWUS e. V. Die etwa 50 Interessierten diskutierten lebhaft mit.

Das Thema des Abends war die Preisbildung für Verbraucher in der DDR (das Amt für Preise legte jährlich etwa 30.000 fest). Sie wird verdächtigt, am Untergang des ostdeutschen Staates einen erheblichen Anteil gehabt zu haben. Das wurde bestätigt. Ab Mitte der 70er Jahre, meinte Domagk, hätte die Politik der fast unveränderten Verbraucherpreise geändert werden müssen. Für Erich Honecker sei ihre Stabilität aber ein »Eckpfeiler sozialer Sicherheit« gewesen, Errungenschaft des Sozialismus und Ausweis der Überlegenheit gegenüber einem System, in dem sich die sogenannte Lohn-Preis-Spirale in die Höhe schraubte. Der DDR-Bürger sei daher morgens in einer hochsubventionierten Wohnung aufgewacht, duschte mit Wasser fast zum Nulltarif, nutzte Strom für acht Pfennig pro Kilowattstunde, habe sein Fünf-Pfennig-Brötchen verzehrt, sei für 20 Pfennig mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit gefahren und habe erst bei der Rückkehr abends nach Hause einen Fernsehapparat (auf 100 DDR-Haushalte kamen 1989 125 TV-Geräte) eingeschaltet, der vielleicht 4.000 Mark gekostet hatte – eventuell der einzige Gebrauchsgegenstand, dessen Preis nicht staatlich gestützt gewesen sei. Das Problem, so Domagk: Die Bevölkerung betrachtete die Subventionen im Gegensatz zu ihrem Staatsoberhaupt erstens nicht als Errungenschaft, sondern als Selbstverständlichkeit, und zweitens wirkten sie, die 57 Prozent der Haushaltseinkommen ausmachten, »jeglicher Sparsamkeit entgegen«. Beispiel: Die Ostberliner verbrauchten pro Kopf im Monat 250 Gramm (subventionierter) Haferflocken, die Ostdeutschen auf dem Land pro Kopf fünf Kilogramm – sie verfütterten sie ans Vieh. Jeder Versuch aber, Subventionen zu streichen und dafür Löhne oder Stipendien zu erhöhen, sei von Honecker »vom Tisch gefegt« worden.

Dennoch, betonte Siegert, habe »die DDR-Wirtschaft überwiegend rentabel« gearbeitet, sei der Staatshaushalt einschließlich 1989 im Plus gewesen. Die wachsenden staatlichen Preisstützungen seien problematisch gewesen, weil Lohnerhöhungen wirksamer und leistungsfördernder seien. Sukowski ergänzte, kein Staat dürfe die Preise dem Markt überlassen, die Frage sei, für wen Preise gehoben oder gesenkt werden. Außerdem sei die Regelung durch Nachfrage und Angebot ein Mythos, eine »theoretische Fiktion« – siehe die Steuervorteile für Großkonzerne oder die 64 Prozent an Steuern und Abgaben beim Benzinpreis.

Mit der Frage, ob mit dem »bedingungslosen Grundeinkommen« der Fehler wiederholt werde, zu subventionieren anstatt die Löhne zu erhöhen, löste Matuschek eine lebhafte Debatte aus. Die Begründung für das Grundeinkommen, es gebe immer weniger Arbeit, sei falsch. Ob Pflege, öffentlicher Dienst oder Bildungswesen – dort werde der Personalbedarf wegen angeblichen Geldmangels nicht gedeckt. Besser als Grundeinkommen sei auf jeden Fall eine »sanktionsfreie Grundsicherung«, meinte Sukowski. Mangelwirtschaft in der DDR? Ja, es habe Defizite gegeben, heute aber sei Mangelwirtschaft ein Synonym z. B. für Altersarmut. Welche Form sei angenehmer?