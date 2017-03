Gegenddarstellung: Olaf Albrecht

Foto: privat

Ein klares und marxistisches Verhältnis zum bürgerlichen Parlamentarismus gab es in der Linkspartei, als sie noch PDS hieß, durchaus nicht selten. Zum Beispiel hatte der Gesundheitsstadtrat von Berlin-Weißensee, Olaf Albrecht, ein solches. In einem internen Papier schrieb er 1994: In dem »unmenschlichen monopolkapitalistischen Staat«, den er subjektiv ablehne, sei »in der Praxis, wenn ich innerhalb des Staates Verantwortung übernehme, maximal linke sozialdemokratische Politik umsetzbar«. Deshalb sah er seine Tagesaufgabe darin, »dazu beizutragen, das jetzige System so schnell wie möglich bis an seine Entwicklungsgrenzen zu treiben«.

Aus Versehen wurde dieser Grundlagentext dann in einer PDS-Monatsschrift veröffentlicht, alle bürgerlichen Parteien schäumten vor Wut, auf Betreiben der CDU wurde der Stadtrat des Amtes enthoben und zudem mit einem Berufsverbot belegt. Die Senatsinnenverwaltung verweigerte dem von 1990 bis 1992 in der Umweltkripo Tätigen die Rückkehr in den Polizeidienst, weil er mit solchen Ansichten nicht Gewähr biete, jederzeit für die »freiheitliche demokratische Grundordnung« einzutreten. Verschärfend wurde ihm angelastet, dass er im Rahmen einer Befragung erklärt hatte, er sei als Polizist nicht dazu bereit, bedingungslos auf linke Demonstranten einzuprügeln. Albrecht klagte und bekam Jahre später nach mehreren Instanzen recht.

Auch sonst bewies sich Olaf als konsequenter Zeitgenosse: Er und seine Frau Sybille trugen 1995 entscheidend zur Gründung der Verlag 8. Mai GmbH und der LPG junge Welt e. G. bei, für die Olaf über Jahre auch als Mitglied des Vorstands wirkte. Am vergangenen Sonntag ist Olaf Albrecht nach schwerer Krankheit im Alter von 59 Jahren gestorben. Liebe Sybille, sei ganz herzlich und in Dankbarkeit gedrückt! Menschen wie Ihr geben die Kraft, weiterzumachen.