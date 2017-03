Futter für Immobilienhaie

Makler können Profite riechen. Wer die Miete nicht zahlt, der wird gebissen. Foto: picture alliance/Reinhard Dirscherl/Montage jW

Berlin macht den Kotau vor der Finanzbranche und riskiert damit den nächsten Crash. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hatte einen Gesetzentwurf zur Beschränkung der Vergabe von Immobilienkrediten aufgesetzt, »doch das stieß bei Banken auf Kritik«, berichtete das Handelsblatt am Mittwoch. Das Kapital wollte einfach nicht mitspielen. In einem Schreiben an das Ministerium hatten die Sparkassen sowie die Volks- und Raiffeisenbanken im vergangenen Dezember vor »überstarken Eingriffen in Marktprozesse« gewarnt und gefordert, dass diese »höchsten demokratischen und fachlichen Ansprüchen genügen« müssten. Der Bankenverband wünschte sich deshalb ein »explizites Anhörungsrecht zugunsten der Verbände des Kreditwesens«, bevor die Aufsicht die Instrumente einsetzen dürfe.

Die Politiker haben gehört – und pariert. Schäubles ursprünglichen Plänen zufolge hätte die Finanzaufsicht Bafin eine Obergrenze für Immobilienkredite festlegen dürfen, falls sich eine Überhitzung des Marktes andeuten sollte. Davon soll künftig keine Rede mehr sein. Eine Grenze für das Verhältnis zwischen Schulden und Einkommen sowie eine Obergrenze für die Gesamtverschuldung wird es mit der Regierung von des Kapitals Gnaden nicht mehr geben. Bankkredite bis zu 50.000 Euro sollen gar nicht erst erfasst werden. Bis zu 400.000 gilt eine Ausnahme bei einem Beleihungswert von 60 Prozent.

»Mit dieser Regelung erreichen wir, dass Familien die niedrigen Zinsen auch weiterhin nutzen können, um Wohneigentum zu bilden«, wurde die an der Ausarbeitung beteiligte Antje Tillmann (CDU) am Mittwoch von dpa zitiert. Ihr SPD-Kollege Manfred Zöllmer sprach von einem »Kompromiss mit Augenmaß«.

Was als Zukunftsprogramm für Kleinfamilien verkauft wird, birgt Gefahren. Vor zehn Jahren krachte der US-Hypothekenmarkt zusammen. Banken hatten Kredite an überschuldete Privathaushalte zur Verfügung gestellt. Die Blase platzte, die größte Wirtschaftskrise seit der großen Depression der 1930er Jahre war die Folge. Seither hat eine Phase der Stagnation in den kapitalistischen Zentren eingesetzt. Weil das Volumen der Finanzmärkte nicht beschnitten wurde, werden kaum noch Kredite für die Produktion bereitgestellt. Die niedrigen Leitzinsen befeuern die Spekulation – vor allem auf dem Immobilienmarkt.

Die Commerzbank warnte bereits in einer Studie Ende Februar vor »Übertreibungen«. Ein Ende des Preisanstiegs sei vorerst nicht in Sicht. Je länger der Boom anhalte, desto größer werde die Gefahr, dass es zu Exzessen komme, deren Korrektur dann auch die Wirtschaft belasten könne. Gefährlich werden könnte es, weil heute im Vergleich zu den 1970er und ’80er Jahren die Löhne nicht mehr mit der Preisentwicklung standhalten. Die Tarifabschlüsse bleiben hinter der zuletzt ansteigenden Inflation zurück. Und auch die Bundesbank warnte in ihrem Monatsbericht Ende Februar: »Die Preisübertreibungen in den Städten betrugen gemäß aktuellen Schätzergebnissen im vergangenen Jahr zwischen 15 Prozent und 30 Prozent.«

Von den steigenden Preisen profitieren die Großkonzerne. Die Deutsche Wohnen hatte am Dienstag ein Rekordergebnis verkündet. Den Wert seiner 160.000 Mietwohnungen konnte das Unternehmen bundesweit im vergangenen Jahr um 2,7 Milliarden Euro steigern. 2017 sollen die Mieten um weitere 3,5 Prozent steigen. Allein in der Hauptstadt will der Konzern 3.900 Wohnungen hinzukaufen – nach eigener Aussage soll es sich dabei um »Filetstückchen« handeln.