»Es wird vom öffentlichen Gut zur Handelsware«

Foto: Orestis Panagiotou/EPA/dpa-Bildfunk

Sie beteiligen sich an einer Kampagne gegen die Privatisierung der Wasserwerke in Griechenland. Welche Situation herrscht dort vor?

Die sogenannten Hilfsprogramme für Griechenland waren seitens der sogenannten Troika stets an die Bedingung geknüpft, griechisches Staatsvermögen in großem Umfang zu privatisieren. Mit dem dritten Memorandum 2015 wurde Griechenland auch die Privatisierung der beiden größten Wasserwerke in Athen und Thessaloniki aufgezwungen – gegen den erklärten Willen der Bevölkerung und entgegen einer früheren Zusage seitens der EU-Kommission, die Wasserversorgung in der EU von den Privatisierungsvorhaben auszunehmen.

Welche Folgen hätte eine Privatisierung?

Werden Wasserwerke privatisiert oder auch in solche öffentlich-privaten-Partnerschaften überführt, so zeigt die Erfahrung aus verschiedenen Ländern, dass mit negativen Folgen für die Bevölkerung zu rechnen ist. Es ist stets dasselbe Bild: Wasser, ein lebensnotwendiges Gut, wird den Profitinteressen internationaler Konzerne unterworfen, es wird teurer und gleichzeitig schlechter in der Qualität.

In Griechenland wird es zu ähnlichen Konsequenzen kommen, insbesondere ist damit zu rechnen, dass noch bestehende soziale Regelungen abgeschafft werden: d.h. Rabatte auf den Wasserpreis in Höhe von 50 Prozent für Arme und sogar kostenloser Zugang zum Wasser für die Ärmsten wird es mit Sicherheit nicht mehr geben.

In Griechenland sind es fast ausschließlich profitable Unternehmen, die weit unter Wert verschleudert werden und deren regelmäßige Gewinne nun dem Staat als Einnahme verlorengehen. Auch handelt es sich in der Regel um Monopole, wie auch im Fall der Wasserwerke, die in privater Hand nicht mehr dem öffentlichen Interesse dienen und vor allem zur Profitsteigerung genutzt werden. Wasser wird so von einem öffentlichen Gut zur Handelsware.

Welche Rolle spielt die Bundesregierung bei den Privatisierungsvorhaben?

Die Bundesregierung hat stets die Linie eines harten Sparkurses vertreten. Rentenkürzungen und Steuererhöhungen und eben der Ausverkauf griechischen Staatsvermögens gelten als Allheilmittel dieser »Reformpolitik«. Ein beispielloser Zusammenbruch der griechischen Wirtschaft und der Sozialsysteme, begleitet von wachsender Armut, Obdachlosigkeit und medizinischer Unterversorgung, wurde achselzuckend hingenommen.

Wie verhält sich die Syriza-Regierung?

Sie hat 2015 kapituliert und sich dem Sparkurs unterworfen. Verbliebene Gegner der Privatisierungen wurden im letzten Herbst aus der Regierung entfernt. Kritik wird zwar geübt, aber tatsächliche Widerstandsmaßnahmen werden nicht organisiert.

Gibt es Widerstand in der Bevölkerung?

Große Teile wehren sich auf vielfältige Weise. Dies geschieht auf der einen Seite durch Selbstorganisation und Projekte von unten. Es gibt zum Beispiel etwa 60 Sozialkliniken oder zahlreiche Initiativen, die der Beschaffung und Verteilung von Nahrungsmitteln dienen, oder besetzte, in Arbeiterselbstverwaltung übernommene Betriebe, z. B. »Vio.Me«. Auf der anderen Seite gibt es immer wieder Streiks, wie jüngst den der Straßen- und U-Bahn-Fahrer in Athen, die sich gegen die geplante Privatisierung des Bahnverkehrs richteten.

Rührt sich auch konkret etwas gegen die Wasserprivatisierung?

Seit 2013/14 gab es in Thessaloniki eine breite Kampagne und damals eine Mobilisierung der ganzen Stadt, wesentlich organisiert von der Wassergewerkschaft und der damals gegründeten Initiative »Soste To Nero«, »Rettet das griechische Wasser«, mit Unterstützung der kommunalen Bürgermeister und Delegationen von europäischen Gewerkschaften, u.a. auch von ver.di. In einem Referendum sprachen sich 98,3 Prozent gegen die geplante Privatisierung aus, was damals zur Abwehr des Vorhabens führte.