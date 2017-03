Einer gesteht seine Taten

Verhandlungsauftakt am Dienstag: Mike S., einer der Angeklagten der Gruppe Freital, wird in den Gerichtssaal geführt Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa-Bildfunk

Acht Mitglieder der mutmaßlichen rechtsterroristischen »Gruppe Freital« stehen derzeit in Dresden vor Gericht (siehe jW vom 9.3.). Am Dienstag zeigte sich der jüngste Angeklagte geständig – und erhob schwere Vorwürfe gegen sechs Mitbeschuldigte. Justin S. räumte beim zweiten Verhandlungstermin vor dem Oberlandesgericht Dresden ein, 2015 an Anschlägen auf eine Flüchtlingsunterkunft in Freital und ein alternatives Wohnprojekt in Dresden beteiligt gewesen zu sein. Auch bei dem letztlich abgebrochenen Versuch der Gruppe, das Auto eines Stadtrates der Linken zu sprengen, habe er mitgemacht. Als das Auto dann wenig später tatsächlich zerstört wurde, sei er aber nicht dabeigewesen.

Die von der Bundesanwaltschaft als Rädelsführer bezeichneten Timo S. und Patrick F. hätten sich mehr als die anderen Mitglieder hervorgetan und unter anderem »die Böller organisiert«, sagte der 19jährige. An den ihm bekannten Taten seien in wechselnder Besetzung auch Mike S., Maria K., Rico K. und Sebastian W. beteiligt gewesen.

Justin S. stritt ab, dass bei dem Anschlag auf das Wohnprojekt »Mangelwirtschaft« in Dresden im Oktober 2015 und dem Angriff auf eine Freitaler Flüchtlingsunterkunft im November desselben Jahres Menschen ernsthaft geschädigt werden sollten. Die Attacke auf die »Mangelwirtschaft« hätten die Freitaler zusammen mit der Neonazigruppe »Freie Kameradschaft Dresden« durchgeführt, sagte S. Bei dem Anschlag auf das Flüchtlingsheim war ein Syrer verletzt worden.

Die anderen Beschuldigten machten zu Beginn des zweiten Prozesstages lediglich Angaben zu ihrer Person. Der Generalbundesanwalt wirft den sieben Männern und einer Frau im Alter zwischen 19 und 39 Jahren die Bildung einer terroristischen Vereinigung vor. Außerdem sollen sie sich wegen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung und der Herbeiführung von Sprengstoffexplosionen verantworten. Ihre Verteidiger scheiterten am Dienstag mit Befangenheitsanträgen gegen die Strafkammer und den Vorsitzenden Richter. (dpa/jW)