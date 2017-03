Treppenwitz

Zu jW vom 10. März: »Hamburg schiebt Afghanen ab«

Es ist schon beinahe ein Treppenwitz, wie die Linkspartei mit dem Thema Abschiebung von Flüchtlingen umgeht. Da protestiert Die Linke in Hamburg gegen eine Abschiebung von Afghanen in ihr Heimatland, und in Brandenburg schob die Landesregierung 2016 14 Afghanen in ihr Heimatland ab. Bekanntlich besteht die Landesregierung in Brandenburg aus der SPD und der Linkspartei. Ähnlich wie die Grünen verhält sich die Linkspartei. Einmal an der Macht, und sie schmeißt all ihre programmatischen Grundsätze über Bord.

Bernd Niereisel, Frankfurt (Oder)

Systemalternative entwickeln

Zu jW vom 10. März: »›Widersprüche nehmen zu, aber Linke ist schwach‹«

»Die Aufgabe der Marxisten wäre nun meiner Meinung nach folgende: In Konflikten und sozialen Auseinandersetzungen relevante Teile der Lohnabhängigen davon überzeugen, dass eine Änderung der bestehenden Machtverhältnisse notwendig ist.«

Der letzte Satz des Interviews sollte fortgeführt und ergänzt werden. Die Aufgabe muss auch sein, eine verlockende Systemalternative zu entwickeln. Eine Vision des Postkapitalismus, die dazu geeignet ist, den modernen Proletarier sein Pferd, sein Haus, sein Auto und sein Leben riskieren zu lassen. Nur zu sagen, zuerst die Revolution, alles andere klären wir hinterher, das reißt heute keinen vom Sofa hoch. Ohne eine vernünftige Alternative bleibt es bei einem Prozent.

Kai Kessler, per E-Mail

Obamas und Clintons Blutspur

Zu jW vom 13. März: »Solider Erdogan«

Arnold Schölzel hat sehr, sehr recht! Erdogan ist Massenmörder und Terrorpate. Ergänzend sei aber gesagt: Da ist er nicht allein unter den deutschen Verbündeten. Und da ist er noch nicht einmal der Schlimmste, wenngleich der aktuell Hervorstechendste. Obamas und Clintons Blutspur ist wesentlich breiter, und sie haben viele Terroristen erst in die Welt gebracht. Allerdings ist ihr Auftreten wesentlich subtiler und besser geschminkt als das grobschlächtige Auftreten Erdogans. Anders gesagt: Wer Obama die Hand gegeben hat, kann sich bei Erdogan unmöglich noch schmutzig machen. Damit will ich nicht sagen, dass man Erdogan gewähren lassen soll. Aber man muss aufpassen, dass man nicht Ablenkungsmanövern anheimfällt. (…)

Peter Andreas Schöbel, per E-Mail

Dilemma für Europa

Zu jW vom 13. März: »Solider Erdogan«

Europa hat sich zum Spielball eines Diktatoren gemacht. Präsident und Autokrat Erdogan spielt aktuell sein unappetitliches Spiel mit halb Europa. Die Tür zur verhängnisvollen Politik haben die Europäer jedoch bereits vor einem Jahr mit dem abgeschlossenen Flüchtlingsdeal aufgemacht. Die »Drecksarbeit« lässt sich Erdogan nicht »nur« mit Geld bezahlen, er hat sich quasi eine Freikarte für die Demontage der Demokratie in der Türkei erkauft. Dieses miese Spiel will Erdogan dreisterweise nun auch noch auf europäischem Boden ausfechten. Das Dilemma für die europäischen Staaten ist perfekt. Die Optionen reichen von Verlieren zu Verlieren. Noch bleibt die Hoffnung, dass sich die türkischen Stimmbürger einen Rest der Demokratie erhalten und Erdogans Verfassungsreferendum zurück an den Absender schicken. Es wäre ein kleiner Lichtblick in diesem miesen Spiel auf dem Rücken der Menschenrechte und des türkischen Rechtsstaates.

Pascal Merz, Sursee (Schweiz)

Jobs im Niedriglohnsektor

Zu jW vom 7. März: »›In der Leiharbeit wird häufig getrickst‹«

Danke für das Interview zum Thema Leiharbeit in Österreich. Was typischerweise der Gewerkschaftsvertreter wieder verschweigt, ist die Sonderrechts- und Sondertarifzone der heftig umstrittenen »gemeinnützigen Personalüberlassung«, mit der Erwerbsarbeitslose angeblich wieder in den »ersten Arbeitsmarkt« »eingegliedert« werden sollen.

Hier gilt zwar grundsätzlich auch das Arbeitskräfteüberlassungsgesetz, aber es sollen hier seltsamerweise nicht die regulären Kollektivverträge (Manteltarifverträge, jW) greifen, sondern eine sehr schwindelerregende »Transitarbeitskräfteregelung« des Verbandes der privaten Bildungseinrichtungen (BABE-Kollektivvertrag) mit einem sittenwidrigen Pauschallohn von rund 1.400 Euro, obwohl Paragraph 1155 im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch – Recht auf Weiterzahlung – und sogar der BABE-KV selbst das nicht zulassen!

Bei Überlassungen gibt es keine Zuschläge (…), und das »Arbeitsmaterial« wird den Unternehmen auch noch kostenlos in Form rechtswidriger Praktika auf Kosten der Versicherungszahlerinnen und -zahler (d. h. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) zum Austesten angeboten. Das wird sogar in einer »AMS-Qualitätsrichtlinie« (Arbeitsmarktservice Österreich, jW) von den Gewerkschaften und der Arbeiterkammer mitgetragen!

Eine Anstellung beim Beschäftigerbetrieb erfolgt sehr selten. Eine großangelegte Evaluierung des »zweiten Arbeitsmarktes« durch das staatsnahe Wifo-Forschungsinstitut hat sogar ergeben, dass in Wien, wo die meisten »gemeinnützigen LeiharbeiterInnen« zu finden sind, die Menschen großteils nur so lange angestellt werden, als es die Förderrichtlinien vorgeben. Die Jobs sind meist im Niedriglohnsektor angesiedelt, wo man in der Regel keine echte Lebensperspektive findet. SPÖ-nahe Security-Firmen, aber auch Gemeindebetriebe, dürften Betroffenenberichten zufolge besonders profitieren. (…)

Martin Mair, Aktive Arbeitslose Österreich

Lass uns nicht doof sterben

Zu jW vom 9. März: »Der Abgrund am Elfmeterpunkt«

Komm schon, Jens, lass uns nicht doof sterben. »Highbury« heißt der Kasten, in dem Arsenal resigniert. Dann klappt’s auch mit der Bibliothek, Heibörrie – Leibörrie, perfect match.

Carsten Schiller, per E-Mail