Die wesentlichen Kontroversen

Pionieraufgaben: 1952 wurde Alfred Meusel Direktor des neuen Museums für Deutsche Geschichte (Weltfestspielteilnehmer im August 1951) Foto: Deutsche Fotothek

Nach der Niederlage des deutschen Faschismus ergab sich erstmals die Möglichkeit, in einem Teil Deutschlands, der DDR, die Geschichte der Nation aus linker Perspektive zu erforschen. Da es hier um die Umwertung wenn nicht aller, so doch fast aller Werte ging, die die Geschichtswissenschaft bis dahin ventiliert hatte, war das eine gigantische Aufgabe, die nicht nur großes historisches Überblickswissen erforderte, sondern auch Tatkraft und den Mut zum Irrtum.

Der Historiker Mario Kessler hat im vergangenen Sommer einen informativen Band über Alfred Meusel (1896–1960) vorgelegt, der sich dieser Pionieraufgabe stellte. Aus einer bürgerlichen Familie stammend, hatte er sich im Ersten Weltkrieg intensiv für die Lebensbedingungen und -erfahrungen seiner proletarischen Mitsoldaten interessiert, wurde Mitglied der USPD, später zeitweilig der SPD.

1918 begann Meusel, Soziologie (Hauptfach) sowie Nationalökonomie und Geschichte (Nebenfächer) zu studieren. Bald wurde er Lieblingsschüler von Ferdinand Tönnies, der mit Max Weber und Georg Simmel zu den Begründern der deutschen Soziologie zählte. 1922 promovierte Meusel mit »Untersuchungen über das Erkenntnisobjekt bei Marx«. Meusel beschrieb dessen Kapitalbegriff als »sozialen Beziehungsbegriff«. Wenngleich die wirtschaftlichen Beziehungen in einer Gesellschaft die wichtigsten seien, habe Marxens Gesellschaftsbegriff auch kulturelle und ethische Komponenten, die den handelnden Menschen zum aktiven Weltveränderer bestimmten. Dass die Aufhebung der Klassen weitgehende gesellschaftliche Harmonie hervorbringe, hielt Meusel nicht für einen Automatismus, sondern nur für eine Möglichkeit. Wie Karl Kautsky sah er in der jungen Sowjetunion erhebliche Gegensätze zwischen arbeitenden Massen und der verwaltenden Bürokratie. In seiner Habilitationsarbeit über die »Soziologie der Abtrünnigen« untersuchte er mittels historischer und psychologischer Fragestellungen sowohl das Phänomen der Bürgerlichen, die sich dem Kampf der Arbeiterklassen anschlossen, als auch das Phänomen der Arbeiter, die im sozialen Aufstieg verbürger-lichten.

Dass Meusel in die soziologische Forschung ökonomische Faktoren einbezog, war damals nicht selbstverständlich. Mit der Überzeugungskraft seiner Arbeiten gelang es ihm bereits 1930, ordentlicher Professor für Volkswirtschaftslehre und Soziologie in Aachen zu werden. Unter dem Eindruck des erstarkenden Faschismus und der erneuten Kriegsgefahr näherte er sich der KPD an, ohne Mitglied zu werden. 1931 leitete er die Ortsgruppe der »Gesellschaft der Freunde des neuen Russland«. Eine linke Revolution in Deutschland hielt er wegen der Spaltungen und Desorien­tierungen in der Arbeiterklasse für utopisch.

Den Nazis war der Soziologieprofessor suspekt; er gehörte zu den wenigen nichtjüdischen Lehrstuhlinhabern, die schon im September 1933 abgesetzt wurden. Wegen seiner kommunistischen Orientierung erlangte er im englischen Exil keine Arbeitsstelle im Forschungs- oder Lehrbetrieb. Dank seiner ausgezeichneten Englischkenntnisse konnte Meusel publizistisch und mit Vorträgen wirken, die sich mit soziologischen Analysen der totalitären Herrschaftstechnik des Faschismus, aber auch mit Spezialthemen wie der faschistischen Frauen- und Fami­lienpolitik befassten. Ein diesbezüglicher Aufsatz fand Eingang in Max Horkheimers »Studien über Autorität und Familie«.

Mit der Bürgschaft Jürgen Ku­czynskis wurde Meusel 1937 – zur Zeit der Moskauer Prozesse – Mitglied der KPD. Er hielt sich damals wie später in der DDR so weit wie irgend möglich von prostalinschen Manifestationen fern. Des weiteren engagierte er sich in Wissenschaftsgremien der Emigranten, aber auch in den Vorläuferorganisationen des Kulturbunds und der FDJ.

Die Analyse der zum Weltkrieg führenden deutschen Katastrophe brachte ihn dazu, sich mit der Geschichte des deutschen Imperialismus zu beschäftigen. Künftig wollte er als Historiker arbeiten. 1946 übernahm er den Lehrstuhl für politische und soziale Probleme der Gegenwart an der Berliner Humboldt-Universität, 1947 wurde er dort als erster deutscher Marxist auf einen Lehrstuhl für Geschichte berufen. Und im Dezember 1951 wurde er Direktor des Museums für Deutsche Geschichte.

Kesslers Band erläutert die wesentlichen Kontroversen, die Meusel bei der Konzeption von Lehrbüchern mit Kollegen und Schülern über die Neubewertung historischer Ereignisse wie dem Bauernkrieg oder Bismarck ausfocht. Seine Verwurzelung in der Soziologie sei ein Vorteil für die Geschichtswissenschaft der frühen DDR gewesen, denn diese habe an einem Übermaß ideologisch erzeugter Theorielastigkeit gelitten, weshalb sie Fakten und kultursoziologischen Zusammenhängen oft kaum gerecht geworden sei. Zur Lehrtätigkeit kamen Belastungen durch wissenschaftspolitisch-administrative Aufgaben, zu denen immer aussichtslosere Bemühungen um den Erhalt gesamtdeutscher Historikergremien gehörten, sowie schwere Krankheit. In dieser Gemengelage blieb Meusel bedauerlicherweise wenig Zeit für Forschung und Publikationen.