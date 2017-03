Neuling im Spitzenquartett

Er weiß, wie es geht: Vor drei Jahren feierte David Carli als Kotrainer des Schweriner SC einen Pokalsieg gegen Wiesbaden (links Shtéfanie Paulino, rechts Laetitia Bassoko) Foto: Friso Gentsch/dpa-Bildfunk

Es gibt nicht allzu viele Sportarten hierzulande, in denen der Osten an der Spitze so präsent ist wie im Frauenvolleyball. Wenn man den VCO Berlin dazurechnet, kommen acht von zwölf Erstligisten aus diesem Landesteil. Nach der Hauptrunde des Oberhauses gehörten drei dieser Ostvereine zu den Top vier. Dass einer davon den Titel holt, erscheint vor den jetzt anlaufenden Play-offs recht wahrscheinlich. Während Schweriner SC und Dresdner SC seit Jahren ganz oben mitspielen und bereits diverse nationale Titel gewonnen haben, ist der SC Potsdam neu im Spitzenquartett. 1996 gegründet, schaffte man 2009 den Aufstieg in die Eliteliga, begnügte sich dort zunächst längere Zeit mit einem Nebenrollenstatus und feierte die Nichtabstiege als Erfolg. Einstweilen ist man in der achten Saison im Oberhaus etabliert und zumindest schon an der Zwischenstation des Aufstiegs zum Gipfel angekommen.

Vierter der Bundesligahauptrunde, Pokalhalbfinalist und jetzt im Best-of-three-Play-off-Viertelfinale gegen den 1. VC Wiesbaden – so gut war man an der Havel am Netz noch nie. In einer aus SCP-Sicht schon fast makellosen Saison hat man sich Mut und Selbstvertrauen geholt, will nun nach eigenem Bekunden »Geschichte schreiben«. Gegner Wiesbaden, Hauptrundenfünfter, ist kein Leichtgewicht der Szene, immerhin waren die Hessinnen 2010 Vizemeister und 2013 Pokalzweite. Mit solchen Referenzen kann Potsdam bislang nicht aufwarten. Dank der besseren Hauptrundenplazierung hätte der SCP allerdings im Falle von drei Partien zweimal Heimvorteil.

Das Auftaktmatch der Serie steigt am Samstag, 19 Uhr, in der MBS-Arena im Sportpark Luftschiffhafen. Spiel Nummer zwei in Wiesbaden ist auf Dienstag, den 21. März, terminiert. Eine dritte Partie fände am 27. März wieder in Potsdam statt. Ein klarer Favorit ist vor dem Duell nicht auszumachen, beide Teams haben ihre Heimbegegnungen gegeneinander in der Saison jeweils mit 3:2 gewonnen. Wiesbaden hatte zuletzt eine stark aufsteigende Formkurve, gewann neun Spiele in Folge. Für Potsdam spricht die Heimstärke, neun der elf Auftritte in der MBS-Arena hat der Klub für sich entschieden. Das Team von Coach Davide Carli, »Charlie« genannt, unterlag in dessen erster Cheftrainersaison 2013/14 den Wiesbadenerinnen im Play-off-Viertelfinale in drei Spielen und brennt auf Revanche.

»Auf dieses Spiel haben wir die ganze Saison hingearbeitet«, sagt Carli. Seit ihrem Erstligaaufstieg haben sich die Brandenburgerinnen beinahe kontinuierlich verbessert, ab 2009/10 die Ränge 10, 10, 11, 8 (erstmalige Play-off-Teilnahme), 6, 5 und 7 belegt. Kapitän Lisa Rühl (27), Libera des Teams, meint: »Wir sind nicht umsonst vierter geworden. Nun wollen wir uns auch belohnen. Für den Verein war die Chance noch nie so groß, ins Halbfinale einzuziehen.«