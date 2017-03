Nashorn auf Abschussliste

Schutz vor Wilderern: Vorsorglich von Betreuern enthorntes Rhinozeros im Kruger-Nationalpark der Republik Südafrika Foto: Reuters Staff/Reuters

Nashornschmuggel ist ein sehr einträgliches Geschäft. Allein in Südafrika werden dafür durchschnittlich am Tag zwei der Tiere getötet, beklagt die Organisation »Save the Rhinos« mit Sitz in Großbritannien. Am Ende der illegalen Vermarktungskette locken Verkaufserlöse von 60.000 US-Dollar pro Kilo Horn – so der aktuelle Schwarzmarktpreis. Treue Abnehmer sind seit Jahren u. a. Chinesen. Doch nicht nur bei denen, sondern auch beim südlichen Nachbarn Vietnam ist das Horn vor allem als vermeintliches Aphrodisiakum bei der wachsenden Mittelschicht immer gefragter – was das Land auch zu einem der neuen Ziele macht. In diesem Kontext verwundern zwei Vorfälle vom Dienstag nicht: Sowohl in Hanoi als auch in Bangkok wurden von den Zollbehörden nach dem Check verdächtiger Gepäckstücke Dutzende abgesägte Hörner sichergestellt. Allein die 21 Stück aus einem Koffer am hauptstädtischen Flughafen Suvarnabhumi in Thailand hat einen geschätzten Wert von fünf Millionen US-Dollar.

Jedes Gepäckstück unter die Lupe zu nehmen, wäre wohl logistisch kaum möglich. Dass Kontrollen eher leger gehandhabt werden, nur stichprobenartig oder bei konkreten Verdachtsfällen stattfinden, wissen die Schmuggler. Und sie vertrauen darauf, nicht erwischt zu werden. So ging es wohl auch den beiden Thai-Frauen, die gleich die Flucht ergriffen, als der Koffer, den eine vom Band genommen hatte, zur Kontrolle kam. Das große, offenbar sehr schwere Gepäckstück hatte bei den Zollbeamten Aufmerksamkeit erregt. Worauf sie dann genau stießen und was bei einer späteren Pressekonferenz auf einem Tisch säuberlich aufgereiht präsentiert wurde, war dann eine Art Sensationsfund. Und nicht der einzige, denn am gleichen Tag wurde auch in zwei Koffern auf dem Flughafen Hanoi solch Inhalt aufgespürt.

Die Ermittlungen stehen erst am Anfang. Inwieweit die beiden mutmaßlichen Schmugglerinnen Auskunft zu dem Netzwerk geben, in das sie eingebunden sein dürften, muss sich zeigen. Die Kofferbesitzerin war mit der äthiopischen Fluggesellschaft aus Phnom Penh eingereist, wo Kontrollen eher noch laxer gehandhabt werden, die andere Frau kam aus Vietnam. Es war einem Gespräch zu entnehmen, dass sie ganz offenbar in Beziehung zueinander stehen.

Schon 1977 haben die Länder des Washingtoner Artenschutzabkommens (engl.: CITES) den Handel mit dem Horn des Rhinozeros untersagt. Ein Verbot, das analog zum Elfenbein weltweit gilt und dennoch von Geschäftemachern unterlaufen wird. Der Schmuggel blüht, die Tierbestände sinken weiter. So sind die beiden indonesischen Unterarten des Nashorns nahezu ausgestorben, nur noch wenige Dutzend Tiere halten sich auf Sumatra und Java. Das Große einhornige Nashorn in Südasien zählt noch gut 3.500 Exemplare, so die Statistik von »Save the Rhinos«, zwischen 5.000 und 5.500 Tiere seien es beim in Zentralafrika beheimateten Schwarzen Nashorn. Auch vom Weißen Nashorn wurden zuletzt nur noch etwa 20.000 Exemplare erfasst. Vor einem halben Jahrhundert durchstreiften 600.000 der mächtigen Tiere die Wildnis.

Die Schmuggler sind bestens über Wege mit dem geringsten Risiko informiert und nutzten dies aus. Zugleich werden die Wilderer immer dreister, wie andere aktuelle Vorfälle illustrieren. Erst am 7. März war nachts in einem französischen Zoo der vierjährige Nashornbulle »Vince« (er war Teil eines europäischen Zuchtprogramms) mit drei Kopfschüssen niedergestreckt und sein großes Horn abgetrennt worden. Nur weil die Täter vermutlich gestört wurden, leben die anderen beiden Artgenossen »Gracie« und »Bruno« noch. Und Ende Februar hatten Wilderer in einer südafrikanischen Auffangstation für Wildtiere die Diensthabenden als Geiseln genommen und zwei Tieren ihre Hörner abgesägt. Eins starb sofort, das überlebende musste am Folgetag wegen der schweren Verletzungen getötet werden.