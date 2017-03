Oppositioneller des Tages: Abdelilah Benkirane

Foto: Youssef Boudlal/Reuters

In Marokko war seit dem »arabischen Frühling« 2011 mit Abdelilah Benkirane sozusagen die Opposition an der Regierung. Dessen islamistische Partei für Entwicklung und Gerechtigkeit (französische Abkürzung PJD, auf türkisch würde sie AKP lauten) hatte vor dem Hintergrund der Proteste in den damaligen vorgezogenen Parlamentswahlen den Sieg eingefahren und durfte gemäß der rasch ein wenig auf demokratisch getrimmten Verfassung den Regierungschef stellen. Verändern konnte Benkirane nichts – schließlich liegt die höchste Autorität nach wie vor beim König. Dass er dies offen aussprach und immer wieder auf die »verborgene Hand« in der marokkanischen Politik hinwies und das autoritäre »System« anprangerte, sicherte dem marokkanischen Saubermann und Erdogan-Bewunderer anhaltende Popularität in der Bevölkerung.

Doch mit der Ära Benkirane scheint es vorerst vorbei zu sein: Am Mittwoch abend gab das Königshaus bekannt, dass er als Premier abgesetzt werden und an seiner Stelle ein anderer PJD-Vertreter mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt werden soll. Damit war Benkirane seit den Parlamentswahlen im letzten Herbst nämlich nicht weitergekommen. Zwar hatte die PJD sich erneut als stärkste Partei durchgesetzt. Auch hatte sie sogleich Koalitionspartner gefunden: die Kommunisten von der PPS, die königstreue Nationale Sammlung RNI und die konservative Volksbewegung MP. Doch immer noch fehlten einige Sitze für eine Regierungsmehrheit. Die RNI unter Führung eines der reichsten Geschäftsmänner Marokkos hatte die Sozialdemokraten von der USFP für ein Bündnis vorgeschlagen. Doch damit war Benkirane nicht einverstanden. Das ist die willkommene Gelegenheit, ihn aus seinem Amt zu entfernen – damit die Monarchie weiterhin ungestört verborgen hinter einer »demokratischen Fassade« die Fäden bei allen Regierungsgeschäften ziehen kann.