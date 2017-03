Regierungspartei im Sinkflug

Foto: Yves Herman/Reuters

Bei den Parlamentswahlen in den Niederlanden haben die Bürger am Mittwoch die Regierung von Mark Rutte abgestraft. Insgesamt verlor die Koalition fast die Hälfte ihrer Sitze – der größte Verlust eines Kabinetts in der niederländischen Geschichte. Ruttes rechtsliberale Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) kam dabei noch gut weg. Sie erreichte 20 Prozent, das sind fünf Prozentpunkte weniger als 2012. Mit 33 von 150 Sitzen bleibt sie aber die mit Abstand stärkste Kraft. Rutte ist jetzt der erste Anwärter auf die Bildung der neuen Regierung.

Seine alte Koalitionspartnerin, die Partij van de Arbeid (PvdA), wird vermutlich keine Lust haben, wieder am Kabinettstisch zu sitzen. Die Niederlage der Sozialdemokraten ist deutlich: Sie werden nur noch mit neun Abgeordneten im »Binnenhof« vertreten sein und müssen 29 Sitze räumen. Ein historisches Desaster, das bei manchen Mitgliedern Endzeitstimmung aufkommen lässt. In der Tageszeitung Volkskrant empfahl der frühere Parlamentarier und heutige Kolumnist Robert Oudkerk seiner Partei die Auflösung. »Vielleicht kommt dann eine neue sozialdemokratische Bewegung, die Menschen an sich zu binden weiß.« Der Vorsitzende Hans Spekman bot am Donnerstag seinen Rücktritt an.

Oppositionsführer wird wahrscheinlich Geert Wilders. Seine Partij voor de Vrijheid (PVV) ist nun mit 20 Sitzen die zweitstärkste im Parlament. Gefühlt ist der Rechtspopulist aber der Verlierer, denn vor vier Wochen lag er nach Ansicht der Wahlforscher noch deutlich vor Mark Rutte. Wilders versuchte vor den Fernsehkameras das enttäuschende Abschneiden schönzureden: »Das Ergebnis ist ein Grund, stolz zu sein. Der patriotische Frühling geht weiter, er hat erst begonnen.«

Von den herben Verlusten der Regierungskoalition konnten alle Parteien profitieren – außer die Socialistische Partij (SP) und ihr Spitzenkandidat Emile Roemer. Sie büßt als einzige Oppositionspartei einen Sitz ein und erhält 14. Auch die hohe Wahlbeteiligung von 80 Prozent wusste sie nicht zu nutzen. »Vielleicht kamen diese Wahlen für uns etwas zu früh«, vermutete Renske Leijten, die Nummer zwei auf der SP-Liste, im niederländischen Fernsehen. Tatsächlich hatten die Sozialisten vor einigen Wochen in den Umfragen noch viel schlechter dagestanden.