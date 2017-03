Tiefflüge über Protestcamps

Zu jW vom 8. März: »Testfall ­Verfassungsbruch«

Die Aufregung über den Einsatz der Bundeswehr im Innern ist berechtigt, wenn es nicht gerade um den Katastrophenschutz geht, als mögliche Ausnahme. Erfreulich ist, dass Vertreter der Partei Die Linke hier ebenso protestieren. Dennoch ist Vorsicht geboten. Hier haben jene Linke protestiert, die eine klare antikapitalistische Haltung besitzen. Und nicht jene Kräfte in dieser Partei, die wie in Mecklenburg-Vorpommern im Vorfeld des G-8-Gipfels in Heiligendamm in ihrer Regierungsverantwortung nicht nur das schärfste Polizeigesetz mit auf den Weg brachten, sondern auch erlaubten, dass die Bundeswehr mit zum Einsatz kam. Dieser Einsatz der Bundeswehr sowie die Tiefflüge über den Protestcamps wurden im Nachgang von den Gerichten als gesetzwidrig eingestuft. Politisch glaubhaft ist man nur, wenn man wie Tobias Pflüger und Ulla Jelpke nicht nur dagegen protestiert, sondern auch stets praktisch vor Ort ist.

Carsten Hanke, per E-Mail

Militär auf unseren Straßen

Zu jW vom 8. März: »Feind im Blick«

Es heißt, dass der Einsatz der Armee gegen den »Feind« im Land nur geplant sei, wenn die anderen Repressionsapparate wie Polizei und Inlandsgeheimdienste an ihre Grenze gestoßen sind. Nun denn, betrachtet man nur das Versagen dieser Behörden in jüngerer Vergangenheit (NSU, Abhörskandal, Al-Bakrs ominöser Suizid, Terroranschlag in Berlin), müsste der Notstand bereits ausgerufen werden. Natürlich würde das Militär auf unseren Straßen daran absolut nichts ändern, darum geht es auch gar nicht. Wollte man die Konsequenzen aus den sogenannten Pannen wirklich ziehen, müssten die Verantwortlichen, die sich vor den diversen Ausschüssen verhalten wie die bekannten drei Affen, in die Wüste geschickt werden – inklusive ihres obersten Chefs Thomas de Maizière. Das Gegenteil ist passiert: Nicht nur, dass niemand zur Verantwortung gezogen wurde, die Kompetenzen dieser »Versager« wurden regelmäßig erweitert. (…) So gewinnt die Militarisierung der deutschen Gesellschaft immer mehr an Tempo – und jedes »Versagen« der Sicherheitsdienste ist nützlich, um der Zivilgesellschaft beizubringen, dass nur der Kommiss auch im Inland (Friedhofs-)Ruhe schaffen kann.

Peter Tiedke, Golzow

Barsani-Clique

Zu jW vom 8. März: »Kurden unter Beschuss«

Der Kampf findet nicht zwischen Kurden und Türken und nicht zwischen der Türkei und Kurdistan statt, sondern zwischen extrem nationalistischen und islamistischen Türken und feudalen Kurdenclans einerseits sowie demokratischen Kräften andererseits. Die Barsanis, die einst in die Sowjetunion geflohen waren, erleben einen traurigen Niedergang und spielen ein sehr gefährliches Spiel. Ob die Peschmerga das wohl mitmachen? Sie wurden schon bei der Abwehr des »Islamischen Staats« Zeugen zweifelhafter Entscheidungen der Barsani-Clique. Und jetzt das? Man reizt da wohl sehr stark das vorhandene Blatt aus und vergisst, dass es in Irakisch-Kurdistan zumindest eine weitere starke Partei gibt. Das nationale Schicksal der Kurden liegt dieses Mal wohl nicht ausschließlich in den Händen der Barsanis!

Achim Lippmann, per E-Mail

Petrograder Revolutionen

Zu jW vom 8. März: »Plötzlich und erwartet«

Die Februarrevolution 1917 und der »Rote Oktober« waren eindeutig »Petrograder Revolutionen« (wie wohl jede Revolution oder auch Konterrevolution in erster Linie in der jeweiligen Hauptstadt siegen muss). Die Hunderttausenden von Arbeiterinnen und Arbeitern, die aus der Wyborger Vorstadt (nicht »aus Wyborg«, wie die hiesigen Sender berichteten, die »100 Jahre russische Februarrevolution« würdigten) ins Zentrum von Petrograd zogen, zum Teil über das Newa-Eis, als Polizei und zarentreue Truppen die Brücken hochzogen, bezeugten ja den hochgradig proletarischen Charakter der hauptstädtischen Bevölkerung.

Doch die Soldaten weigerten sich diesmal – im Gegensatz zu 1905 –, auf die Volksmassen zu schießen. Sie schossen (…) auf die zarentreue Polizei! Damit fielen die zaristischen Herrschaftsstrukturen in sich zusammen.

Klar, im weiten Russland waren die Bedingungen großenteils andere. Obwohl es auch noch andere Industriestädte gab, v. a. im Raum Moskau und im Donezbecken (»Donbass«), sowie einige Hafenstädte. Doch generell kam es auf das Verhältnis zwischen den revolutionären Arbeitern und den rebellierenden Bauern an. Es ging da nicht um »mittelalterliche Rückständigkeit« des Landes und vieler seiner Völker!

Im Gegensatz zur Pariser Kommune, die von den Bauern Frankreichs ziemlich isoliert war und blieb, konnten die Petrograder Sowjetführer mit den Losungen »Friede den Völkern/Mir narodam!« und »Das Land den Bauern/Semlja krestjanam!« die Bauernmassen, die zum großen Teil die zaristische Uniform trugen, mitreißen.

Die Losungen »Die Fabriken den Arbeitern/Fabriki rabotschim!« und »Selbstbestimmung den Völkern Russlands/Samoopredelenie narodam Rossii!« waren und sind bis heute noch schwieriger zu verwirklichen. Letztere wurde ja auch durch den deutschen Imperialismus im Brest-Litowsker Frieden bezüglich der baltischen Länder und der Ukraine schärfstens missbraucht. (Ein spezieller Aspekt war hierbei die unmäßige Ausdehnung des deutschen Satellitenstaates Ukraine bis nach Charkow, Odessa, zum Donbass und zur Krim, die später auch Lenins Sowjetmacht akzeptierte – daraus entsprang der bis heute schwelende bzw. auflodernde Konflikt zwischen Ukraino- und Russophonen bzw. »Russen«).

Volker Wirth, per E-Mail

Überzeugend

Zu jW vom 2. März: »Kompromisslos im ­Inhalt«

Danke! Das war eine überzeugende Filmkritik (zu »Der junge Karl Marx«, jW). Und nicht bloß den Inhalt nacherzählt, wie es oft genug geschieht.

Reinhard Weißmann, per E-Mail