»Drastische Bilder von Folter und Gewalt« Foto: editionmoderne.ch

Im französischen Comicbuch »Vaincus mais vivants« (Besiegt, aber überlebt) geht es um den von der CIA unterstützten Putsch gegen Salvador Allende in Chile 1973, und zwar aus der Perspektive der mit dem demokratischen Volksfrontpräsidenten kritisch verbundenen linksradikalen »Movimiento de Izquierda Revolucionaria« (Bewegung der revolutionären Linken, MIR). Leider hat die deutsche Ausgabe mit dem Titel »Überlebt!« seit dem Erscheinen im vergangenen Frühjahr hierzulande nicht die Beachtung gefunden, die sie verdient gehabt hätte. Szenisch und inhaltlich wurde die Graphic Novel von Maximilien Le Roy entwickelt. Grundlage war die Geschichte der damaligen Revolutionärin Carmen Castillo, die heute als 71jährige Filmemacherin in Chile und Frankreich lebt.

Sie ist die Heldin des Comics, der auf zwei Zeitebenen spielt: in den 60er und 70er Jahren sowie im Jahr 2002, in dem Castillo nach Chile zurückkehrte, erfüllt von Erinnerungen an die Zeit des Aufbruchs in Lateinamerika, die mit dem Putsch der reaktionären Streitkräfte gegen Chiles Präsidenten am 11. September 1973 ein jähes Ende genommen hatte. Castillo war daraufhin mit ihrem Partner und Genossen, dem Generalsekretär der MIR, Miguel Enriquez, in den Untergrund gegangen. Die beiden wurden enttarnt, Enriquez wurde im Oktober 1974 erschossen. Castillo brachte zwei Monate später den gemeinsamen Sohn zur Welt, der kurz nach der Geburt starb. Sie überstand Folter und Torturen, gelangte schließlich dank einer Pressekampagne ins französische Exil.

Gleich zu Beginn des Bandes erscheint Allende im Präsidentenpalast La Moneda, bewaffnet und mit Helm. Es folgen eindrucksvolle Darstellungen seines Selbstmordes, dem Castillo im nachstehenden Interview eine heroische Note verleiht: »Indem er sein Blut vergoss, befleckte er Pinochets blutrünstiges Regime vom ersten Tag an.« Der 29jährige Zeichner Loïc Locatelli Kournwsky liefert drastische Bilder von Folter und Gewalt. Dies alles in einem recht konventionellen Stil, in dem bereits sein 2013 erschienenes Comicbuch über den französischen Revolutionär Auguste Blanqui, »Ni Dieu ni maître«, gehalten war. Schade, dass die politischen Wandgemälde Chiles, die sogenannten Muriels, mit ihrer Symbolsprache gar keine Aufnahme in den Comic fanden. Aber wie sich Antikommunismus und Frauenverachtung an den gefangenen Kämpferinnen des MIR austobten, wird dem Leser schmerzlich bewusst.

Die Kontroversen zwischen dem auf Legalität bedachten Allende und radikaleren Linken, die auf eine Volksbewaffnung zur Absicherung des sozialistischen Modells drängten, werden angerissen, aber das bleibt an der Oberfläche. »Überlebt!« könnte dazu animieren, sich eingehender mit diesem wichtigen historischen Kapitel zu beschäftigen, das schließlich Auftakt einer globalen neoliberalen Restrukturierung des bedrängten Kapitalismus war. Als Hommage an die Toten und Überlebenden der global wütenden »Eigentumsbestie« ist dieses Comicbuch mehr als verdienstvoll.