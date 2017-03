Denn, hey: Welche Gitarren?

Schulung der Aufmerksamkeit: Bohren & der Club of Gore Foto: Press Photo Bohren & der Club of Gore

Schneller, immer schneller. Alles passiert mit großer Geschwindigkeit, die Gegenwart schrumpft, gleichzeitig nimmt der Zeit- und Welthunger zu. Wir stopfen immer mehr in einen Tag hinein und jammern drüber oder werden krank, da hat der Soziologe Hartmut Rosa schon Recht. Man müsste ihm mal ein Album von Bohren & der Club of Gore vorspielen – er sollte Gefallen daran finden. Der Sound dieser längst legendären Truppe ist die reinste Entschleunigungsoase. Da kommen Geist und Körper endlich mal wieder zu sich. Ähnliches könnte man von Brian Enos jüngstem Album »Reflection« sagen. Allerdings geht’s auf diesem Ambient-Album so ruhig zu, dass der ohnehin etwas bekloppte Begriff Entschleunigung fast schon nicht mehr angemessen scheint.

Von Bohren & der Club of Gore ist zuletzt die Compilation mit dem schönen Titel »Bohren für Beginners« erschienen, ein Doppelalbum mit teils vergriffenen »Highlights« aus unterschiedlichen Zeiten dieser großartigen Band aus Mülheim an der Ruhr. Spannender, weil konsistenter und überhaupt eines der schönsten ihrer »Karriere«, ist freilich das siebte Album »Piano Nights« (2014), von dem die Gruppe sagt, es sei ihre »Schlagerplatte« geworden. Man darf das als Witz verstehen, gleichwohl ist das Klangbild tatsächlich wunderbar voll, rund und transparent. Wenn der Besen übers Schlagzeug wischt, kann man es sehen. Das war nicht immer so. Bohren & der Club of Gore debütierten 1994 mit »Gore Motel«, der klanglich noch recht verschwommenen und spieltechnisch ein wenig hölzern anmutenden Antithese zum geschwindigkeitsseligen Speed-Metal.

Als die Club-Mitglieder Mitte der 90er einmal im kellerartigen Gewölbe des Kasseler Clubs A. R. M. spielten, konnte man die Anspannung des Publikums förmlich greifen: Im sämtliche Ewigkeiten des Universums umfassenden Nachhall des letzten Gitarrentons fragten wir uns: Wann würde er wohl kommen – der nächste Ton? Irgendwann kam er dann tatsächlich, wir atmeten weiter. Das Spiel, das damals ein noch relativ neues war, ging von vorne los.

Namen wie Schleich-Core, Zeitlupen- oder Horror-Jazz fielen im Zusammenhang mit der narkotischen Melancholie der 1988 als Heavy-Metal-Band gegründeten Gruppe. Die Musik des New Yorker Filmscorekomponisten Angelo Badalamenti assoziierend, konnte man zu den Stücken der Mülheimer die dunklen Nadelwälder in David Lynchs Mysteryserie »Twin Peaks« durchstreifen. Heute tragen diese Wälder bei Bohren auch Laub, und zuweilen scheint die Sonne durchs Blattwerk. Mysteriös genug sind sie noch immer.

Doom Metal – auch dieser Name fiel recht häufig als Referenzbegriff. Auf die Spitze der Langsamkeit getrieben wurde das Genre von Drone-Doom-Bands wie Earth, Nadja oder Sunn O))). Überschneidungen mit dem Bohren-Sound wie extralange Ausschwingzeiten der Töne, fließende Nonlinearität und diese irritierend unspezifische, erhabene Traurigkeit stoßen freilich spätestens an Grenzen, wenn die siebensaitigen, um eine Oktave tiefergestimmten Gitarren der Drone-Mönche Sunn O))) durch Bass­verstärker gejagt werden und das ganz große, magenschütternde Dröhnen beginnt. Denn, hey: welche Gitarren? Welches Dröhnen?

In den jüngeren Arbeiten, etwa auf »Dolores« (2008), vor allem aber auf »Piano Nights«, geht es um Feinstofflichkeit, Reinheit, Klarheit. Um Schulung der Aufmerksamkeit. Die Bassläufe summen tief, darüber schweben oder schwimmen Mellotrontöne, Vibraphonklänge, Orgelsounds. Mitunter schiebt sich ein lakonisches Saxophon ein wenig zuweit in den Vordergrund. Es kann nicht anders, es ist ja ein Saxophon. Die vom Klavier angeschlagenen Töne sind von ambivalenter, beinahe heiterer Ernsthaftigkeit. Das Pathos eines Flügels wäre hier, wo es nie um Virtuosität geht, statt dessen um eine zwanglos zwingende Ökonomie schöner Sparsamkeit, fehl am Platz gewesen.

Saxophon, Klavier, Bass, Vibraphon – so was gibt es auf Brian Enos Album »Reflection« selbstverständlich nicht. Der 1948 geborene Brite gilt seit »Music for Airports« von 1978 als »heiliger Vater« des Nicht-Mutterbauch-Ambients. Dass einem beim Hören dieser gar nicht mal unkomplexen Klangruhe trotzdem der eine oder andere rosa Eso-Wal in den Sinn schwimmt, ist wahrscheinlich das Schicksal jeder Sorte Ambient, die keinerlei Störambitionen verfolgt, etwa indem sie zwischendurch fies knirscht oder unvermittelt losgrunzt und so den tendenziell sanften Soundfluss unterbricht. Richtig kitschig sind Enos Ambient-Arbeiten im Gegensatz zu seinen säuseligen Varianten von Weltmusik freilich nie gewesen. Man kann das auch daran festmachen, dass es einem nie den Atem verschlagen hat – vor lauter klebrig melancholischer Gelöstheit.

Enos jüngste Ambient-Platte kommt, abgesehen von ein paar harmlosen Klangtupfern, ganz ohne strukturierende Elemente wie Rhythmen aus; sie fließt sozusagen paradox geschwindigkeitslos dahin, ohne dass irgendwo ein Horizont, ein Anfang oder Ende vorstellbar würden. Wüsste man nicht, dass die Platte von heute ist, könnte man sie auf Ende der 70er datieren. »Reflection« hätten auch Enos frühe Ambient-Arbeiten heißen können. Damals wie heute laden der Welt halb zu-, halb abgewandte, behutsam modifizierte Töne aus Glas, hellem Wüstensand und Weltraum zur (Selbst-)Reflexion ein. Oder zum entspannten Tagträumen bzw. Meditieren, was strenggenommen das Gegenteil klassischer Reflexion wäre. Eno jedenfalls nennt diese Musik nicht Ambient, sondern »Thinking Music«. Ob er damit richtig liegt, mag jeder selbst entscheiden.

Sehr gegenwärtig ist die dazu erhältliche App, mit der sich der 54 Minuten lange Track tatsächlich ins Unendliche dehnen lässt. Ein Algorithmus passt die Harmonien der Tageszeit an. Eno: »Die Harmonie ist am Morgen heller, verwandelt sich über den Nachmittag, bis sie am Abend die ursprüngliche Tonart erreicht.« Eine schöne Idee.