Erdogans schlechte Karten

Konfliktanlass: AKP-Anhänger wollten am Sonntag in Rotterdam Auftritt türkischer Ministerin erzwingen. Der Platz vor dem Konsulat wurde geräumt Foto: Dylan Martinez/Reuters

Präsident Recep Tayyip Erdogan läuft heiß. Seitdem die Niederlande am vergangenen Samstag zwei türkische Minister daran gehindert haben, in Rotterdam vor Landsleuten aufzutreten, vergeht kein Tag ohne wüste Drohungen. Dieses Verhalten werde schlimme Konsequenzen haben, so Erdogan. Welche das genau sein sollen, hat er bis jetzt nicht preisgegeben. Bleibt es bei diplomatischen Sanktionen wie dem Einreiseverbot für den niederländischen Botschafter, oder steht sogar ein Handelsboykott bevor?

Rein juristisch betrachtet kann Erdogan keine Wirtschaftssanktionen gegen die Niederlande verhängen. »Die Türkei hat ein Assoziierungsabkommen mit der EU, wodurch sie keine Wirtschaftssanktionen einleiten kann, die nur die Niederlande treffen«, erklärte die Interessenvertretung der niederländischen Exporteure und Logistikunternehmen Evo-Fenedex in der Tageszeitung Volkskrant.

Die Türkei hat jedoch andere Möglichkeiten, der Wirtschaft des NATO-Partners wehzutun. Ein bisschen. Ankara könnte die Bevölkerung auffordern, keine Produkte aus den Niederlanden mehr zu kaufen. Einen Riesenkonzern wie Unilever würde eine solche Maßnahme sicher treffen, der unter anderen Margarine, Tütensuppe und Speiseeis in der Türkei verkauft. Allerdings würde sich Ankara damit auch ins eigene Fleisch schneiden. Der britisch-niederländische Multi unterhält nämlich acht Fabriken in der Türkei mit rund 5.000 Arbeitsplätzen, die bei einem Boykott in ernster Gefahr wären.

Der Topexportartikel Käse spielt beim Handel mit der Türkei übrigens keine Rolle. »Wir exportieren nicht in die Türkei. Die Einfuhrzölle sind so hoch, dass es nicht rentabel ist«, sagte der Käseproduzent Veldhuysen Kaas. Türkische Händler kaufen Gouda und Edamer direkt in den Niederlanden und transportieren sie selbst in die Heimat, so das Unternehmen. Überhaupt spielen Lebensmittel und andere Güter, die der türkische Konsument boykottieren könnte, eine geringe Rolle. Vor allem exportieren die Niederlande Chemie und Maschinen in die Türkei. Die türkische Industrie kommt ohne diese Grundstoffe und Halbprodukte nicht aus.

Ein Knackpunkt ist, dass es der Türkei wirtschaftlich schlecht geht. Die Lira hat alleine in diesem Jahr zehn Prozent ihres Außenwertes im Vergleich zum US-Dollar verloren. Die Rating­agenturen haben das Land deutlich zurückgestuft. Dadurch muss das Land für Kredite auf dem internationalen Kapitalmarkt höhere Zinsen bezahlen. »Die Türkei ist nicht in der besten Position, um mit Wirtschaftssanktionen zu drohen«, urteilte aktuell die Tageszeitung Trouw. Außerdem könnten die Niederlande ihrerseits ebenfalls mit einem Importstopp antworten. »Das würde die türkische Wirtschaft hart treffen. Mehr als die Hälfte des türkischen Exports in die Niederlande kommt aus der Lebensmittel- und Textilindustrie, die arbeitsintensiv ist«, so Trouw weiter.

Ob das inzwischen auch Ankara dämmert? »Die Maßnahmen richten sich alleine gegen die Regierung«, sagte deren Europaminister Ömer Celik am Mittwoch. »Niederländische Unternehmer, die in der Türkei investieren, Betriebe haben und für Arbeitsplätze sorgen, sind kein Teil der Krise«, betonte er laut dem niederländischen Rundfunksender NOS. Deren Investitionen seien sicher. Die Frage ist nur, ob diese Unternehmer Celiks Worten vertrauen. Vor allem künftige Investoren könnte der Zwist trotzdem abschrecken.

Es ist zudem nicht auszuschließen, dass erboste niederländische Betriebe von sich aus das Geschäft mit der Türkei einstellen. Der Reiseanbieter Go Explore, der Trips nach Afrika organisiert, hat am Mittwoch bereits angekündigt, seine Kunden bis auf weiteres nicht mehr mit der billigen Turkish Airlines fliegen zu lassen. »Go Explore nimmt Abstand von einem Staatsoberhaupt, das Niederländer Nazis und Faschisten nennt«, wirbt das Unternehmen auf seiner Homepage um Verständnis. Das Reisebüro will nun statt dessen die teurere niederländische Fluglinie KLM buchen. »Geld ist nicht alles, man muss auch Prinzipien haben«, so der kleine Betrieb aus Groningen.

Es sind besonders die Nazivergleiche der türkischen Regierung, die den Niederländern sauer aufstoßen. Die Beleidigungen werden lange nachhallen und haben vermutlich einen Schaden angerichtet, der so schnell nicht wieder zu beheben sein wird. Ganz klar: Die Türkei hat in den letzten Tagen viele Sympathien in den Niederlanden verspielt. Bis jetzt hätten nur wenige Niederländer ihren Urlaub an der türkischen Riviera storniert, meldeten die Reisebüros. Doch die Algemene Nederlandse Vereniging van Reis­ondernemingen (ANVR) rechnet mit einem Rückgang aufgrund der diplomatischen Auseinandersetzung. Das Geschäft komme erfahrungsgemäß erst im April richtig in Gang.

Terroranschläge und der Putschversuch haben in den zurückliegenden Monaten dem Tourismus ohnehin schon schwer geschadet. Alleine innerhalb des letzten Jahres sind die Buchungen nach Angaben der ANVR um ein Drittel zurückgegangen. Ein harter Schlag für die Hotels, Restaurants und Basarhändler in den Urlaubsregionen. »Vor einigen Jahren machten wir 60 Prozent unseres Umsatzes mit Reisen in die Türkei, im Sommer 2017 werden es nur noch 25 Prozent sein«, zitierte die Volkskrant das türkisch-niederländische Touristikunternehmen Corendon, das auch eine Billigfluglinie unterhält.