Am Samstag veranstalten die Landtagsfraktionen der »Alternative für Deutschland« (AfD) unter dem Titel »Deutschland im Fadenkreuz« einen »Extremismus-Kongress« in Berlin-Mitte. Dazu erklärten Tatjana Strauß und Peter Smolinski vom Berliner »Bündnis gegen rechts« am Mittwoch:

Die AfD, eine Partei, deren Aushängeschilder Schießbefehle an Grenzen erteilen wollen und die Erinnerungspolitik zur systematischen Ermordung von mehreren Millionen Menschen als »dämliche Bewältigungspolitik« bezeichnen, lädt ein, um pseudowissenschaftlich über »Extremismus« zu debattieren. Dass das Bundeskriminalamt (das BKA lässt den Leiter der Forschungsstelle Terrorismus/Extremismus, Uwe Kemmesies, teilnehmen, jW) sich für die Zwecke der AfD instrumentalisieren lässt, ist ein politischer Skandal. Damit leistet das BKA einen Beitrag zur Relativierung rechter Gewalt und zur Normalisierung der AfD. Die Partei der geistigen Brandstifter gibt vor, sich Sorgen um die Demokratie in Deutschland zu machen – das ist blanker Hohn für die Betroffenen rechter Gewalt! Wir werten den Kongress als einen Versuch des »Realo«-Flügels der AfD, sich vom rechten Rand abzugrenzen und sich als seriöse Partei zu geben. Der gesamten Politik der AfD liegt aber eine reaktionäre, völkische und ausgrenzende Vorstellung der Gesellschaft zugrunde, wie etwa Björn Hö­ckes Geschichtsrevisionismus und der zuletzt veröffentlichte Programmentwurf zur Bundestagswahl zeigt. Ein Blick auf die Vita und die Verbindungen zur extremen Rechten der eingeladenen Referenten verdeutlicht, dass es sich um eine pseudowissenschaftliche Veranstaltung handelt, deren Ziel die Verankerung der AfD als Partei der »demokratischen Mitte« in der öffentlichen Wahrnehmung ist. Neben dem BKA-Mitarbeiter hat die AfD als Referenten den Gründer von Pegida Dänemark, Dr. Nicolai Sennels, den viel kritisierten Dresdner Pegida-Versteher und »Extremismus«-Theoretiker Werner Patzelt sowie Juristen mit jahrzehntelanger rechter Vergangenheit und Antifeministen einge­laden.

Anlässlich der Parlamentswahlen in den Niederlanden teilte Bernd Riexinger, Vorsitzender der Partei Die Linke, am Mittwoch mit:

Die Konkurrenten Geert Wilders und Mark Rutte haben den Streit mit dem türkischen Despoten Erdogan für ihre Wahlkampfzwecke ausgeschlachtet. Ruttes marktliberale VVD liegt in den Umfragen Kopf an Kopf mit der christdemokratischen CDA und der rechten PVV. Rutte verfährt nach bewährter CSU-Manier: Durch Übernahme rechtspopulistischer Phrasen will er dem Islamfeind Geert Wilders Wähler abjagen. Solche Manöver sind schäbig und wenig erfolgversprechend, da die Wähler im Zweifel stets das Original wählen. Dass sich rund ein Drittel der jungen Wähler in den Niederlanden offen für die rassistischen und nationalistischen Sprüche von Geert Wilders begeistern, ist besorgniserregend. Gelingt es den Parteien nicht, die Leute zu erreichen und für Politik zu begeistern, hat das langfristig schädliche Auswirkungen auf die Demokratie in Europa. Mit ihrem Programm für sozialen Wohnungsbau, öffentliche Investitionen und einem neuen Spitzensteuersatz von 65 Prozent ab einem Jahreseinkommen von 150.000 Euro ist die niederländische Linkspartei SP auch für uns eine verlässliche Partnerin im Kampf gegen Rechtspopulismus und Neoliberalismus.