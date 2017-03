Antwort auf Kapitalismus

Auch die getöteten kurdischen Kämpferinnen wurden am 8. März in Machmur geehrt Foto: Willi Effenberger

Am 8. März, dem internationalen Kampftag der Frauen, füllt sich der für größere Feierlichkeiten ausgelegte Platz im kurdischen Flüchtlingslager Machmur im Nordirak. Das halbe Camp ist versammelt, durch die Straßen ziehen Menschen in traditioneller kurdischer Kleidung und Guerilla-Uniformen. Sie rufen »jin – jiyan – azadi«, »Frauen – Leben – Freiheit«.

Für Machmur hat der Frauenkampftag eine besondere Bedeutung. Die Bewohner des Camps, das eher eine kleine, in Eigenregie errichtete Stadt als ein Zeltlager ist, waren in den 1990er Jahren aus der Türkei in den Irak geflohen. Zu einer Zeit, als Todesschwadronen Jagd auf kurdische Aktivisten machten und die türkische Armee Tausende Dörfer niederbrannte. Die gesamte Bevölkerung der 12.000 Einwohner zählenden Siedlung fühlt sich der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) zugehörig. Und diese legt besonderen Wert auf die Rolle der Frau in der Revolution. Der inhaftierte Mitgründer und Vorsitzende der PKK, Abdullah Öcalan, hatte immer wieder betont, dass »ohne die Gleichstellung der Geschlechter keine Forderung nach Freiheit und Gleichheit sinnvoll sein kann«.

In jenen Gebieten, in denen die an Öcalans Ideen anknüpfende Befreiungsbewegung stark ist – im Südosten der Türkei, im nordsyrischen Rojava, in Teilen des Nordiraks – gibt es ein Geflecht von Institutionen, in denen Frauen sich selbst verwalten, ihre eigenen politischen Projekte umsetzen und versuchen, unter die viele tausend Jahre zählende Geschichte der Unterdrückung von Frauen einen Schlussstrich zu ziehen.

Demokratie von »unten«

Das politische System in Machmur ist die Rätedemokratie. Ein Volksrat mit verschiedenen Komitees, der direkt und mit imperativem Mandat gewählt wird, verwaltet die Kleinstadt. Neben dem Volksrat existieren zwei weitere Rätestrukturen, die vollständig autonom sind: Der Rat der Jugend und der der Frauen. Letzterer unterhält seine eigenen Komitees, zehn an der Zahl, die alle Bereiche des Lebens im Camp abdecken: Kinder, Jugend, Bildung, Gesundheit, Ökonomie, Soziales, Kultur, Presse, Diplomatie und Selbstverteidigung. Die Komitees schreiben zweimonatlich Berichte, kommen zu Gesamttreffen zusammen und planen dann gemeinsam ihre Projekte.

Alle zwei Jahre findet eine Frauenkonferenz statt, in der die Leitung des Frauenrates gewählt wird. Diese besteht aus 33 Frauen, neun bilden ein ständiges Koordinationsgremium. Die Delegierten für die Konferenz werden aus der kleinsten städtischen Einheit, der Kommune, über den Sektor, was etwa der Größe eines Stadtteils entspricht, in die Konferenz entsandt. »Unser System arbeitet von unten nach oben. Wir organisieren die Menschen an der Basis«, erklärt Heval Mizgin im Gespräch mit jW, die in der Leitung des Frauenrates arbeitet. »Wichtig ist uns, Frauen Bildung zu ermöglichen und ihnen zu zeigen, welche Rechte sie haben, wie sie leben können.«

Die »Frauenwissenschaft«

Für Weiterbildungen und ideologische Schulungen ist im Camp die Sehit-Jiyan-Frauenakademie zuständig. Benannt ist sie nach einer 1995 gefallenen Kämpferin der PKK, die während einer Demonstration für die Rechte der aus der Türkei Geflüchteten von kurdischen Kollaborateuren erschossen wurde.

In der kurdischen Autonomie­region im Nordirak, die von einer rechten, mit der Türkei kollaborierenden Führung unter Masud Barsani regiert wird, sei die Situation für Frauen schlecht, erklärt eine Lehrerin der Frauenakademie. »Männer wie Frauen werden im bestehenden patriarchalen System erzogen. Männer benutzen die Frauen für ihre Zwecke, manchmal bringen sie sie sogar um. Andere Frauen begehen Selbstmord, um ihrem Leid zu entkommen.« In Machmur sei die Lage deutlich besser. »Hier haben wir Frauen eigene Orte und eigene Strukturen, in denen wir unsere Probleme besprechen und Lösungen finden können.«

Zentral dafür seien Bildung und die ökonomische Eigenständigkeit der Frauen. »Wir bieten Alphabetisierungskurse an, ideologische Schulungen, auch Berufe kann man hier erlernen«, so die Pädagogin. Im Zentrum steht dabei die »Jineoloji«, die »Frauenwissenschaft«. Dabei geht es um die Aneignung der Geschichte und der Wissenschaften aus einer weiblichen Perspektive.

Weltweite Frauenrevolution

»In allen Revolutionen, etwa der französischen oder der russischen, haben Frauen eine wichtige Rolle gespielt«, erklärt Heval Filiz. »Aber sie hatten nicht ihre autonomen bewaffneten Organisationen wie wir heute.« In allen der PKK nahestehenden Organisationen gibt es eigenständige Frauenzweige – sowohl in den zivilen, politischen wie in den militärischen.

Die Revolution im Mittleren Osten sieht Filiz als eine »wahrhafte Revolution der Frauen«. »Die Stimme der im nordsyrischen Kobani im Kampf gegen den ›Islamischen Staat‹ gefallenen Kämpferinnen, wie etwa Arin Mirkan, wird in der ganzen Welt gehört.« Der Frauenkampf sei dabei auch einer gegen die kapitalistischen Staaten: »Dieses System konnte keine Antworten auf die Probleme unserer Gesellschaften liefern.«