Stimmabgabe

Am Mittwoch waren in den Niederlanden knapp 13 Millionen Bürger aufgerufen, ihre Stimme bei der Parlamentswahl abzugeben. Ihnen wurde dazu Zeit bis 21 Uhr eingeräumt. Die Wahlbeteiligung lag am Mittag deutlich höher als vor fünf Jahren. Bereits am Vormittag votierte der neofaschistische Politiker und einziges Mitglied seiner »Partei für die Freiheit«, Geert Wilders (2.v.r.), in Den Haag. Umfragen sagen einen Sieg der regierenden Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) von Ministerpräsident Mark Rutte voraus. Ein offizielles Ergebnis wird erst in der kommenden Woche bekanntgegeben.(dpa/Reuters/jW)