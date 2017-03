Cockpit einigt sich mit Lufthansa

Zwei Piloten arbeiten auf dem Flughafen in Hamburg im Cockpit eines Lufthansa-Airbus A380 (5. Juni 2014). Künftig sollen Stellen für weitere Piloten geschaffen werden Foto: Daniel Reinhardt/dpa-Bildfunk

Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat sich in der Nacht zum Mittwoch mit der Lufthansa auf die Eckpunkte eines Tarifvertrags geeinigt. Den 5.400 Piloten des Konzerns werden in dem Kompromiss Verschlechterungen bei den Betriebsrenten zugemutet, der Vertrag soll bis 2022 gelten. Dafür soll der Belegschaft der Erhalt von Arbeitsplätzen zugesichert werden.

Seit 2012 schwelt der Konflikt bei der Lufthansa, insgesamt 14mal legten die Piloten seitdem die Arbeit nieder. Ihre Streiks entwickelten einige Schlagkraft: Nach Angaben der Presseagentur dpa entstand dem Dax-Konzern ein Schaden von 500 Millionen Euro.

In den Eckpunkten ist festgehalten, dass die VC unter anderem eine Umstellung bei den Betriebsrenten hinnehmen muss. Der Konzern gab an, durch diese Umstellung einmalig einen Millionenbetrag in dreistelliger Höhe zu sparen. Zudem dürfen die Piloten nicht mehr wie bislang mit 58 Jahren in den Vorruhestand gehen. Erst ab einem Alter von 60 Jahren ist ihnen das künftig möglich.

Dafür soll der Konzern garantieren, dass bis Mitte 2022 mindestens 325 Jets betrieben werden. Das entspricht in etwa dem aktuellen Niveau der Lufthansa-Muttergesellschaft. Zusätzlich sollen zehn Langstreckenflugzeuge aus dem Sonderprogramm »Jump«, die bisher von Beschäftigten der Tochter Cityline geflogen werden, wieder mit Lufthansa-Piloten besetzt werden. Damit würden 600 Stellen für Kapitänsanwärter geschaffen, und rund 700 bereits fertig ausgebildete Nachwuchspiloten könnten eingestellt werden. In der Vergangenheit hatte der Lufthansa-Vorstand angedroht, mit der Neugründung einer »Neben-Lufthansa« das Personal von bis zu 40 Maschinen zu schlechteren Arbeitsbedingungen als bisher zu beschäftigten.

Bereits im Februar hatten Lufthansa und VC sich auf eine Teillösung bei den Gehältern geeinigt. Sie wird nun von der neuen Einigung ersetzt. Statt der im Februar verabredeten 8,7 Prozent mehr Geld erhalten die Piloten nun Gehaltssteigerungen von 11,4 Prozent, allerdings über eine um zweieinhalb Jahre verlängerte Laufzeit. (dpa/jW)