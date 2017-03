Inflation ohne Ausgleich

Foto: Franziska Kraufmann/dpa-Bildfunk

Erstmals seit vier Jahren sind die Verbraucherpreise im Februar wieder um mehr als zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen. Die Inflationsrate lag in dem Monat bei 2,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte.

Einen solchen Wert hatte es in Deutschland zuletzt im August 2012 gegeben. Gemessen am Vormonat stieg die Teuerung um 0,6 Prozent. Die Europäische Zentralbank (EZB) glaubt, dass Preisstabilität bei einer Inflation von knapp unter zwei Prozent im Euro-Raum bestehe. Weil die Herrscher über die Währung dieses Ziel seit Jahren nicht erreicht sehen, hatte die Zentralbank mit viel billigem Geld versucht, die Teuerung zu befeuern. So lautet jedenfalls die Legende, erzählt von den Zentralbankern, von Politikern, Statistikern und Mainstreammedien. Diese Politik der EZB trifft gerade in Deutschland bei den Normal- und Geringverdienern auf Widerspruch, weil sie einseitig Spekulanten bedient und überschuldete Staaten vor der Pleite bewahrt, ohne ein Ende der Nullzins- und Gelderzeugungsstrategie in Aussicht stellen zu können. Die Folgen: Banken zahlen keine Zinsen für Sparguthaben mehr, das Geschäftsmodell der Sparkassen und Volksbanken gerät in Gefahr. Denn Kreditnachfrage gibt es zwar, allerdings vorwiegend für spekulative Anlagefinanzierungen (Wohnungsbau, Häuser, Aktien). Dafür Geld auszuleihen, ist für die Banken riskant. Sollten eine oder mehrere Spekulationsblasen platzen, bleiben sie auf faulen Krediten sitzen.

Die EZB wird sich voraussichtlich nicht rühren. Deren neueste Erzählung, warum die Zinsen nicht angehoben werden, lautet etwa so: Wir hatten jetzt lange Zeit Teuerungsraten deutlich unter zwei Prozent. Deshalb können wir ebensolange eine entsprechende Inflation bis zu vier Prozent verkraften.

Verbraucher zahlen drauf: Treiber der Inflation war im Februar wie schon in den Vormonaten Energie (plus 7,2 Prozent). Heizöl (plus 43,8 Prozent) und Kraftstoffe (plus 15,6 Prozent) verteuerten sich sprunghaft. Auch die Preise für Nahrungsmittel (plus 4,4 Prozent) trieben die Teuerung an, Gemüse (plus 21 Prozent) sowie Speisefette und -öl (plus 13,2 Prozent) vorneweg. Die Nettokaltmieten, die im Warenkorb der Statistiker ein relativ großes Gewicht haben, stiegen um 1,6 Prozent. (dpa/jW)