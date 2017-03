Gegen Regierungen des Kapitals

Vor dem Kurhaus Baden-Baden wurde schon am Montag der rote Teppich für die Finanzminister und Notenbankchefs der G20-Staaten ausgerollt Foto: Uli Deck/dpa

Sie treffen sich ausgerechnet im für sein Kasino berühmten Baden-Baden. Am Freitag und Sonnabend kommen die Finanzminister und Notenbankchefs der »Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer«, kurz »G20«, sowie Vertreter von Europäischer Zentralbank (EZB), Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank, also quasi die Croupiers des weltweiten Kasinokapitalismus, in der Kurstadt am Rande des Schwarzwalds zusammen. Sie wollen dort über Themen wie Verschuldung und Digitalisierung reden und den G-20-Gipfel in Hamburg am 7. und 8. Juli vorbereiten. Die Stadt wird während des Treffens von einem massiven Polizeiaufgebot belagert, es werden Sperrzonen eingerichtet, und es gilt ein Flugverbot.

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) erklärte im Badischen Tagblatt vom vergangenen Wochenende, an die Spielbank habe er bei der Einladung gar nicht gedacht, er wolle seinen Kollegen vielmehr zeigen, »wie schön Deutschland ist«. Eigentlicher Grund der Ortswahl dürfte aber sein, dass Schäubles Wahlkreis Offenburg gleich nebenan liegt. Den Kritikern des Treffens kann es egal sein, sie nahmen die Vorlage jedenfalls dankbar an: Das Bündnis »No G20 Baden-Baden« machte seine Homepage mit dem Foto eines Roulettekessels auf.

Auf einer Pressekonferenz in Baden-Baden rief das Bündnis, das von der Grünen Jugend über kirchliche und gewerkschaftliche Gruppen, Linkspartei und ATTAC bis zur Interventionistischen Linken (IL) reicht, am Montag zum Protest gegen das Ministertreffen auf. Geplant sind eine Kundgebung am Sonnabend sowie Aktionen und Veranstaltungen am Freitag.

Sprecher des Bündnisses übten auf der Pressekonferenz scharfe Kritik an der Politik der »G20«. »Die angeblich notwendige internationale Abstimmung von Reformen dient den G-20-Regierungen immer wieder als Vorwand, um auf nationaler Ebene die Hände in den Schoß zu legen«, sagte Alfred Eibl von ATTAC. Dabei könnten viele Maßnahmen wie ein öffentlich voll zugängliches Register der Eigentümer von Firmen und Trusts oder ein Verbot für Banken, mit Briefkastenfirmen in Steueroasen Geschäfte zu machen, ohne weiteres auf nationaler Ebene umgesetzt werden.

Stefan Reiner von der IL kritisierte, die Vermögen der Reichen seien »auf ein neues Rekordhoch« gewachsen, während die Mehrheit der Menschen weltweit unter den Auswirkungen von Wirtschaftskrisen zu leiden habe. Der Reichtum »werde mit Zäunen und Militär abgeschottet«. Dagegen wolle man auf die Straße gehen: »Sie wollen Kapitalismus ohne Demokratie. Wir wollen Demokratie ohne Kapitalismus.« Im Gespräch mit jW erklärte Reiner, er rechne bei der Demo mit rund 1.000 Teilnehmern, hauptsächlich aus Baden-Württemberg. Die relativ geringe Zahl sei der Abgelegenheit des Veranstaltungsortes geschuldet. Entscheidend sei aber, dass ein Zeichen gegen ein System gesetzt werde, das von Konkurrenz und Ausbeutung geprägt sei. Dabei sei natürlich auch der deutsche Finanzminister, »dessen Austeritätspolitik den Süden Europas in die Knie gezwungen hat«, Adressat des Protestes, sagte Reiner.

Für Aufregung und Leserbriefe in der Lokalpresse hat in den vergangenen Tagen die von der Polizei veranlasste Zuschüttung einer Baustelle auf dem Leopoldplatz, dem zentralen Platz in der Fußgängerzone der Kurstadt, gesorgt. Begründet wurde die Maßnahme offiziell damit, dass der Platz als Rettungsweg passierbar sein müsse. In den Zeitungen hieß es aber, die Polizei habe auch verhindern wollen, dass Demonstranten Steine und anderes Baumaterial als Wurfgeschosse und für den »Barrikadenbau« verwenden. Auf der Pressekonferenz des Bündnisses sorgte diese Spekulation für Kopfschütteln.