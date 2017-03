Ene, mene, muh – der Terrorist bist du

Foto: Depo Photos/Depo Photos via ZUMA Wire/dpa

Dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan geht die Kriminalisierung kurdischer linker Organisationen und ihrer Kennzeichen in Deutschland noch nicht weit genug. Im Gegenteil: Er hält nach eigenen Worten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für eine Unterstützerin der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK). »Frau Merkel, Sie unterstützen Terroristen«, sagte Erdogan am Montag in einem Interview mit dem Fernsehsender A-Haber. »Warum verstecken Sie Terroristen in Ihrem Land?« Erdogan warf den deutschen Behörden vor, auf Informationen der Türkei über mehr als 4.000 »Terrorverdächtige« nicht zu reagieren. Gemeint waren mutmaßliche Anhänger der PKK, die seit 1993 in der BRD verboten ist. Die bloße Mitgliedschaft reicht vor deutschen Gerichten für Haftstrafen von mehr als zwei Jahren, auch wenn die Angeklagten nur durch legale Aktivitäten wie das Organisieren von Demonstrationen und Bildungsveranstaltungen aufgefallen sind. Fahnen und Symbole der PKK und tatsächlicher oder vermeintlicher Teilorganisationen dürfen hierzulande nicht öffentlich gezeigt werden. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) sagte am Dienstag in Berlin, Deutschland brauche keinen »Nachhilfeunterricht« bei der Bekämpfung der PKK.

An der »Münchner Sicherheitskonferenz« im Februar hatte auch der Chef des türkischen Geheimdienstes MIT, Hakan Fidan, teilgenommen. Er traf sich u. a. mit Vertretern des Bundesnachrichtendienstes und des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Eine Anfrage der Linksfraktion zu den Gesprächsinhalten will die Bundesregierung nach jW-Informationen am 21. März beantworten.

Erst anlässlich einer Demonstration zum Internationalen Frauentag in Hannover war den Anmelderinnen vergangene Woche eine erweiterte Liste verbotener Symbole kurdischer Organisationen zugestellt worden. Darunter sind auch auch die Kennzeichen der syrisch-kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) und der Frauenverteidigungseinheiten (YPJ). Dazu erklärte am Dienstag das »Demokratische Gesellschaftszentrum der KurdInnen in Deutschland e. V.« (NAV-DEM), YPG und YPJ seien nicht nur wesentlicher Bestandteil der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) und als solcher mit der internationalen Koalition gegen die Terrormiliz »Islamischer Staat« (IS) verbündet. Sie hätten im syrischen Bürgerkrieg auch von Anfang an religiöse und ethnische Minderheiten geschützt, etwa die christliche und die jesidische.

»Antisemitische und antichristliche Hetze« warf derweil die Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen (Die Linke) der »Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion e. V.«, DITIB, vor. Der Bundesinnenminister klammere sich »weiterhin verzweifelt an die Islamkonferenz und DITIB, die politische Außenstelle Ankaras«, kritisierte Dagdelen anlässlich der Tagung des Lenkungsausschusses der Deutschen Islamkonferenz am Dienstag in Berlin. Es dürfe »keine Kooperation mit Agenten Erdogans« geben. De Maizière hatte gegenüber der Nachrichtenagentur KNA bekräftigt, er werde den Dialog mit der DITIB fortsetzen. Allerdings stellte er am Dienstag klar, er wolle Auftritte türkischer Politiker in Deutschland zumindest dann verbieten, »wenn Strafbarkeitsgrenzen überschritten sind, wenn ausländische Minister auf deutschem Boden den Wolfsgruß zeigen oder unser Land mit respektlosen Nazivergleichen diskreditiert wird«. Laut Bild vom Dienstag wurden der Bundesregierung von Ankaras Außenminister mindestens 15 Auftritte türkischer Exminister und Politiker der Regierungspartei AKP angekündigt.