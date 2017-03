Raus in die frische Märzenluft! (Poststadion in Berlin-Moabit) Foto: Wikipedia/Gesundbrunnen Berlin (CC BY-SA 4.0)

Hoch vom Sofa und raus in die frische Märzenluft zur Freiluftsaison. Außer mir strömen an diesem Sonntag mehr als tausend Gleichgesinnte ins Poststa­dion in Berlin-Moabit, was nicht wundert, denn hier steigt das Spitzenspiel der Regionalliga Nordost: Berliner Athletik Klub (BAK) vs. Carl Zeiss Jena. Der dritte gegen den ersten. Ein Spiel, vor dem zu lesen war, es werde Weichen stellen (eine Metapher, die nicht ganz hinhaut, weil es im Fußball nur hoch oder runter geht).

Mein letzter Besuch mag ein Jahr her sein. Auf dem Gelände des BAK brummt es zur Mittagszeit. Alles picobello, wie der Berliner sagt. Nachwuchspartien auf den Nebenfeldern und direkt daneben Eltern mit den kleinen Geschwistern auf brandneuen Spielplätzen. Der Berliner AK sei für die dritte Liga gerüstet, habe die Lizenz beantragt, sagt Sportdirektor Kemal Halat mit Stolz und Zuversicht. Nur mit dem Zuschauerschnitt hapert es noch. Ein Verein muss eben wachsen, alles braucht seine Zeit.

Gäste- und Gastgeber-Anhang sind zahlenmäßig ausgeglichen. Trommelfeuer aus der Jena-Kurve mit Gesängen und wehenden Fahnen. Wenn all die Knirpse, die sich in BAK-Trainingsanzügen das Herz aus dem Leib schreien, ihrem Verein treu bleiben, sollte es in Zukunft nicht an Fans mangeln. Schon nach drei Minuten der erste Schock für die Kleinen. Nach grobem Fehler in der Abwehr geht Jena in Führung. Nach neun Minuten dann der erste Torschuss des BAK, die Kids drehen durch. Doch Jena drückt weiter, Latte! Immer wieder fein eroberte Bälle und Kombinationen der Gäste aus Thüringen, das Heimteam in der Statistenrolle. Folgerichtig das zweite Tor für Jena, fast in Zeitlupe herausgespielt. Kurz vor der Halbzeit veranlasst eine Ungeschicklichkeit in der BAK-Abwehr den Schiri zum Pfiff. Strafstoß. Timmy Thiele, Schütze des zweiten Treffers, legt sich den Ball zurecht. Ein cool gechipter Elfer in die Mitte soll es sein. Torwart Stephan Flauder, nicht von gestern, pflückt ihn aus der Luft. Pause. Und Aufatmen, denn nebenbei: Der BAK ist unter den ewig hungerleidenden Sportjournalisten für das beste Pausenbrot der Regionalliga bekannt.

Danach läuft es besser für die Hausherren, erste Großchance. Die Zweikämpfe sind bissiger, BAK steht besser. Nach schöner Flanke nickt der agile Florijon Belegu zum Anschlusstreffer ein. Die Kids feiern. Rächt sich jetzt der vergebene Elfmeter, fragen abergläubische Jena-Fans sich selbst und jeden in Hörweite. Carl Zeiss fängt sich aber wieder, und Niklas Erlbeck schießt kurz vor Schluss das 3:1 für Jena.

Vom Tabellenzweiten aus Cottbus treffen derweil über die Streicheltelefone tolle Nachrichten für die Jenaer ein: Die Vogtländer Kellerkinder vom VfB Auerbach haben im Stadion der Freundschaft 3:1 gewonnen. Zehn Spieltage vor Schluss führt Jena die Tabelle jetzt mit sieben Punkten Vorsprung vor Cottbus an und hat noch ein Nachholspiel in petto. Die Jena-Fans üben sich schon mal im Kopfrechnen.