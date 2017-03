Ob in brutaler werdenden Zeiten auch die Literatur zu einer neuen Brutalität finden muss? »Interlunium 1–21« Mi., 19 Uhr, WDR 3) ist ein martialisches Hörspiel von Anja Hilling Foto: Laszlo Balogh/Reuters

War da was? Der Sommer 2015, in dem Geflüchtete von vielen Menschen willkommen geheißen wurden, ist lang vergangen. Seitdem wurde das Asylrecht bzw. das, was davon übrig war, noch weiter verschärft. Und das ganz ohne AfD in der Bundesregierung. Dieser menschenrechtsfeindlichen Entwicklung hat sich Miltiadis Oulios in seinem Feature »Der Weg zur Abschiedskultur – die Folgen der Verschärfungen im Asylrech t« (DLF 2017; Ursendung Di., 19.15 Uhr, DLF) gewidmet. Davor kommt heute um 17 Uhr auf FSK wieder die »Refugee Voices Show« mit hörenswerten Infos. Auch nicht schlecht: Jean-Claude Kuhners Feature »Rachmaninow Tattoo« (NDR/DLF/RBB 2017; Ursendung Di., 20 Uhr, NDR Kultur und Wdh. So., 14 Uhr, RBB Kulturradio), in dem er den Pianisten James Rhodes porträtiert. Ulrike Janssen und Norbert Wehr lassen in ihrem Hörspiel »Hubert Fichte spricht – spricht nicht. Eine Radiozeremonie« (DLF 2004; Di., 20 Uhr, DLF) dann den titelgebenden Schriftsteller zu Wort kommen.

Mit drei Radiofeatures aus Ungarn, Athen und Idomeni geht »Inkasso Hasso« (Mi., 8 Uhr, FSK) auf die »Hässlichkeit der Gegenwart« ein und widmet sich seinerseits der EU-Abschottungspolitik. Ob in Zeiten brutaler werdender Wirklichkeiten auch die Literatur zu einer neuen Brutalität finden muss? Auf martialische Hörbilder sollte man sich jedenfalls in Anja Hillings Hörspiel »Interlunium 1–21« (WDR 2017; Ursendung Mi., 19 Uhr, WDR 3) gefasst machen. Und demnächst läuft auf den verschiedenen Kulturradios wieder der neueste »ARD-Radiotatort« mit Erhard Schmieds »Alles fließt« (SR 2017; Ursendung Mi., 20 Uhr, Bayern 2 u. a.) – diesmal aus dem Saarland. Ein akustisches Biopic über den Mann, dessen »Greystone Chapel« von Johnny Cash während des berühmten Folsom-Prison-Auftritts gesungen wurde, bietet gleichzeitig Ludwig Fels mit »Hello, I’m Glen Sherley« (RB 2006; Mi., 20 Uhr, NDR Kultur).

Und noch ein Feature über den Umgang mit Geflüchteten in der EU: Judith Burger berichtet über »Das Flüchtlingsheim bei mir um die Ecke« (MDR 2017; Ursendung Mi., 22 Uhr, MDR Kultur und RBB Kulturradio, Wdh. So., 18 Uhr, MDR Kultur). Ghafoor Zamani untersucht dann in »Der Koran ist das Gesetz – Moscheegemeinden in Deutschland« (SWR/WDR 2017; Ursendung Mi., 22 Uhr., SWR 2) den Verband DITIB. Jack Finneys »Körperfresser« (WDR 2017; Ursendung Do., 23 Uhr, 1Live) wartet mit einer extravaganten Zombieseuche auf, bei der die davon befallenen Menschen glauben, ihre Nächsten seien durch verdammt gut gemachte Aliendoubles ersetzt worden. Stefan Frey schaut sich in »Amico Franz: Franz Lehár und Giacomo Puccini – eine Komponistenfreundschaft« (BR 2017; Ursendung Fr., 19 Uhr, BR Klassik) genauer an, was die historische Musikerfreundschaft, die die Genregrenzen Operette und Oper überschritt, ausmachte.

Warum sind Podcasts so beliebt? Eine Frage, die sich Radiomacher des öfteren stellen. So auch Wolfgang Schiller in »Das Geheimnis ihres Erfolges: Storytelling – wie sich das amerikanische dokumentarische Radio erfunden hat« (DLF 2017; Ursendung Fr., 19.15 Uhr, DLF). Innovative Gestaltungsweise ist in Zeiten der zunehmenden Kommerzialisierung von Hörspielen nicht mehr gerade häufig anzutreffen. War früher alles besser? Nicht unbedingt. Trotzdem innovativ, auch ohne Nostalgiefaktor, ist das von Console, Thomas Meinecke und anderen fabrizierte Experiment »Soundstories/Materialmeeting« (BR 2000; Fr., 21 Uhr, Bayern 2). Krimizeit ist mit Jamie Masons »Ins Gras beißen die anderen« (DLF/NDR 2017; Sa., Uhr, DLF), bevor Edgar Lipki und Hermann-Christoph Müller mit »American Dusk – amerikanische Dämmerung« (DLF/Xon Rouge 1997; Sa., 0 Uhr, DKultur und 23 Uhr, DLF) auftreten.