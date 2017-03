Kalauer und schwarzer Dan

Wovon ich denn lebe, fragte mich ein Fremder; er war groß, schmal und von Hut bis Schuhwerk ganz in Schwarz gekleidet. Obwohl ihn das genau genommen nichts anging, antwortete ich freimütig: »Vom Kalauern! Das ist wunderbar und noch dazu steuerfrei!«

Ich rechnete mit der üblichen verständnislosen Reaktion, aber der Mann war vom Fach. »Steuer frei!« rief er lachend aus. »Kanoniere an die Geschütze!« Es war zehn nach sieben am Morgen, er zog eine Flasche Wein und zwei passende Gläser aus den Seitentaschen seines langen schwarzen Mantels, stellte die Gläser auf den Tisch, entkorkte die Flasche und schickte sich an, die Gläser zu füllen, als ich ihm mit dem Bescheid, ich trönke nicht, Einhalt gebot.

»Wie schade«, sagte er bedauernd. »Es handelt sich um einen Amarone. Den trinken der Weingott und sein eingegorener Sohn« – er zeigte mit dem linken Daumen auf sich selbst – »am liebsten.« Sprach’s, schnupperte an seinem Glas, trank einen Schluck und ließ die Sonne Italiens in seinem Gesicht aufgehen. »Da schmeckt man den Wind aus dem Veneto über die Strohmatten wehen, auf denen die reifen Beeren des Valpolicellas liegen.«

»Vale retro!« entgegnete ich, und zusammen mit »Steuer frei!« und »eingegoren« lagen wir jetzt schon bei neun Euro. Es war 7 Uhr 25; ein einträglicher Tag stand uns bevor.