Die »drei Mits«

Für Ho Chi Minh bestand »der größte Fehler« der jungen Kommunistischen Partei Chinas darin, dass sie die »Bauernbewegung« gebremst habe. In der Tat konzentrierte sich die Partei in den 1920er Jahren, gestützt auf ihre deutschen und russischen Berater aus der Komintern, vor allem auf die Organisierung von Arbeiteraufständen in den großen Städten, die aber blutig niedergeschlagen wurden. Damals waren gerade mal 0,5 Prozent der chinesischen Bevölkerung Arbeiter. Die Städte lagen Inseln gleich in einem Bauernmeer. Nach den gescheiterten Aufständen reorganisierte der Bauernsohn Mao Zedong die kommunistische Partei neu und zwar auf dem Land. Er orientierte dabei auf die Bauern und ihren Partisanenkampf und gewann so den Bürgerkrieg gegen die Rechten.

Mitte der 60er Jahre wurden dann während der sogenannten Kulturrevolution Millionen Intellektuelle und Kader, vor allem aber die »gebildete Jugend«, aufs Land geschickt – unter der Losung der »drei Mits«: »Mit den Bauern essen, mit den Bauern arbeiten, mit den Bauern diskutieren!« Damit sollten die »drei Trennungen« überwunden werden: von der Praxis, vom Volk und von der körperlichen Arbeit.

Die Kulturrevolution hatte Ende der 60er Jahre eine große Ausstrahlung: Im Westen wurde der Maoismus fast zu einer Mode. Einer, der ihn bis zu seinem Tod 2013 immer wieder – selbstkritisch, zerknirscht – ins Spiel brachte, war der taz-Redakteur Chri­stian Semler, der in früheren Zeiten einer maoistischen Partei vorgestanden hatte. Dabei äußerte er stets sein Bedauern über die vielen chinesischen Gebildeten und Spezialisten, die damals über Jahre zu verblödender Landarbeit gezwungen worden waren. Dies traf vor allem auf die als »Reaktionäre, rechte Elemente und Revisionisten« klassifizierten Intellektuellen zu, die für lange Zeit aufs Land verbannt blieben. Erst nach Maos Tod 1976 begann ihre Rehabilitierung. Schon bald erschienen die ersten literarischen Aufarbeitungen der Kulturrevolution, der »zehn chaotischen Jahre«, wie man sie nun nannte. Diese Bücher darüber werden inzwischen als »Narben-Literatur« bezeichnet. Sie wurden, aus naheliegenden politischen Gründen, nämlich um Maos »Irrweg« aufzuzeigen, sowohl in Ost- wie Westdeutschland übersetzt und publiziert.

Insgesamt sind etwa 200 Titel auf deutsch erschienen. Man kann sagen, dass die Autoren (die meisten waren Frauen) ihre Landverschickung im nachhinein sehr verschieden empfanden und beurteilten: Sie waren gerührt, wie freundlich sie von den Bauern empfangen wurden und wie diese alles mit ihnen teilten; sie waren angeekelt von deren Primitivität und losen Sitten; sie waren erstaunt, wie sehr die Bauern sie – als verzärtelte Stadtjugendliche – schonten; sie waren überheblich, weil sie gebildeter waren; sie fühlten sich von der Partei verraten und verheizt; sie schwangen sich zu Kulturarbeitern auf dem Land auf; sie wurden journalistische Ideologen für regionale Medien; sie wollten »diese wichtigen Jahre des Aufbaus« nicht missen; sie empfanden ihre Landverschickung als verlorene Jahre; sie bissen die Zähne zusammen und hielten durch, weil sie nur dann anschließend studieren durften; sie schämten sich, schmutzige Arbeit verrichten zu müssen (obwohl Mao lehrte, »dass Schmutz am Körper Sauberkeit im Kopf« bedeute). Erstaunlicherweise machte sich keiner dieser Autoren tiefere Gedanken über die chinesische Landwirtschaft.

Ganz anders der Leiter der Abteilung für Bodenbearbeitung im US-Landwirtschaftsministerium, Franklin H. King. Er hatte 1909 China bereist und 1911 darüber ein Buch veröffentlicht, das zum Klassiker wurde, aber erst 1984 auf deutsch erschien: »4.000 Jahre Landbau in China, Korea und Japan«. Darin fordert der Autor, dass die US-amerikanische Landwirtschaft unbedingt von der chinesischen lernen sollte: »Leichtsinnige Verschwendung bei uns, dagegen Fleiß und Bedächtigkeit, ja fast Ehrfurcht dort beim Sparen und Bewahren.« Vor allem galt das für den Umgang mit Fäkalien, die gesammelt, gelagert, fermentiert und dann über die Äcker verteilt wurden. King hielt die »landbaulichen Verfahren« der Chinesen, mit denen sie »jahrhundertelang, praktisch lückenlos, alle Abfälle gesammelt und in bewundernswerter Art zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit und Erzeugung von Nahrungsmitteln verwertet haben, für die bedeutendste Leistung dieses Kulturvolkes«. Seiner Ansicht nach sei »unter den Bauern, die die dortige dichte Bevölkerung jetzt ernähren und früher ernährt haben, richtiges, klares und hartes Denken Brauch«. Mao Zedong sagte es dann so: »Mist ist wichtiger als Dogmen!«