Hinhaltender Widerstand

Flughafen von Thessaloniki, einer von 14 Airports in Griechenland, die Fraport übernimmt Foto: Alexandros Avramidis/Reuters

Die Investmentkolonisierung Griechenlands läuft etwas schleppend. So verzögert sich die Übernahme von 14 griechischen Regionalflughäfen durch den deutschen Fraport-Konzern (der u. a. den größten deutschen Flughafen in Frankfurt am Main betreibt) weiter. Der intern gesetzte Übergabetermin 15. März (heutiger Mittwoch) kann nach dpa-Informationen nicht eingehalten werden. Ein Fraport-Sprecher bestätigte am Montag, dass man erst in den kommenden Wochen mit einem Abschluss des Prozesses rechne. »Wir sind auf der Zielgeraden«, sagte er in Frankfurt. Die griechische Seite arbeite mit Hochdruck an der Lösung der letzten Probleme.

Das klingt dann doch ein wenig geschönt. Denn griechischen Presseberichten zufolge hatte zuletzt das Athener Gesundheitsministerium exakte Finanzierungsabsprachen zum Einsatz der Krankenwagen an den 14 von der Übernahme betroffenen Flughäfen verlangt. Teile der Presse hatten das als »Beinstellen« aus parteipolitischen Gründen interpretiert. Vielleicht stinkt es den Griechen auch nur, dass ihr nationales Tafelsilber verscherbelt werden musste, um internationale Großbanken zu retten? Die Betreibergesellschaft Fraport Greece hatte bereits am 6. März in Athen mitgeteilt, dass zur Übernahme des Flughafenmanagements alles vorbereitet sei. Die bei Übergabe der Flughäfen fällige Konzessionssumme von 1,234 Mil­liarden Euro könne sofort angewiesen werden. Ein neues Computersystem sei installiert und das notwendige Personal rekrutiert. Fraport will zudem bis 2020 rund 330 Millionen Euro in die Airports investieren.

Die Vergabe der Flughafenkonzessionen über 40 Jahre gilt als eines der größten »Privatisierungsprojekte« im permanent pleitebedrohten Griechenland. Die Verkäufe zählten zu den Bedingungen der »Gläubiger« (EU, Internationaler Währungsfonds, EZB), die dem Land »Hilfskredite« gegeben, damit aber letztlich die Verschuldungsquote stetig weiter erhöht hatten.

Fraport hatte sich im »Bieterprozess« gemeinsam mit dem griechischen Mischkonzern Copelouzos Group durchgesetzt. Die Flughäfen sind in zwei Gruppen eingeteilt und umfassen Destinationen sowohl auf dem griechischen Festland als auch auf bekannten Urlaubsinseln wie Korfu, Mykonos oder Rhodos. (dpa/jW)