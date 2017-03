»Nexit« im Programm

Auch Katzen? Geert Wilders beim Wahlkampf am 11. März in Heerlan Foto: Dylan Martinez/Reuters

Die Börse in Amsterdam verzeichnete neulich die besten Zahlen seit der Krise von 2008. Bankencrash war gestern, heute geht es wieder steil bergauf. Glaubt man den Zahlen des staatlichen Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), fließen im Königreich Milch und Honig. »Das ökonomische Wachstum setzt sich fort«, schreibt das CBS in einer Prognose für das Jahr 2017. Das Bruttoinlandsprodukt soll um 2,1 Prozent steigen, die Arbeitslosigkeit auf 5,3 Prozent sinken. »Der Staatshaushalt ist ausgeglichen. Die Kaufkraft nimmt um 0,7 Prozent zu«, stellen die Statistiker in ihrem Bericht fest.

Es sieht so aus, als hätten die Niederländer keinen Grund, pessimistisch in die Zukunft zu schauen. Trotzdem läuft ein beachtlicher Teil der Niederländer einem Geert Wilders von der Partei für die Freiheit (PVV) hinterher, der das Land quasi als marode Bruchbude beschreibt, die mal richtig aufgeräumt werden müsse. Umfragen zufolge wird bei den Parlamentswahlen am morgigen Mittwoch möglicherweise jeder Fünfte den Mann aus Venlo wählen. Wie kann das sein, wo das Land doch angeblich ökonomisch blitzblank dasteht?

Die Antwort ist simpel und so alt wie der Kapitalismus: Von Wirtschaftswachstum profitieren längst nicht alle. Wenige verdienen prächtig, die meisten ein bisschen, aber einer – nicht kleinen – Minderheit geht es immer schlechter. Und diese Gruppe wächst stetig: Menschen, die so wenig verdienen, dass sie von ihrem Lohn alleine nicht leben können. Wer keinen Zweitjob hat oder schafft, bekommt von der staatlichen Fürsorge etwas dazu. Rentner, die sich Sorgen um ihren Lebensabend machen. Probleme, die bei der Beschreibung der Wirtschaftslage gerne verschwiegen werden.

In den Niederlanden – ebenso wie in Deutschland und anderswo – öffnet sich die Schere zwischen arm und reich weiter. Der Soziologe Koen Damhuis hat sich mit Wilders-Wählern unterhalten. Das Ergebnis hat er im Buch »Wegen naar Wilders« (Wege zu Wilders) festgehalten, das Mitte Februar erschienen ist. Damhuis macht drei Gruppen von Anhängern aus: Die erste habe ein geringes Bildungsniveau und niedrige Einkommen. Diese glaubten, »dass sie zu wenig im Leben abbekommen, und sehen Einwanderer als Bedrohung ihres eigenen Wohlstands«, sagt Damhuis im NRC Handelsblad. Viele davon geben demnach an, früher links gewählt zu haben.

Studien halten diese Gruppe für die größte unter den Wilders-Wählern. Den Menschen gilt es als Fortschritt, wenn ein Parteiprogramm auf ein A-4-Blatt passt, wie Wilders das in diesem Wahlkampf stolz für sich reklamierte. Politik eines Facebook-Volkstribuns im Twitter-Stil. Die zweite Gruppe, die Damhuis unter den Wilders-Fans ausgemacht hat: hart Arbeitende und Selfmade-Unternehmer. »Sie reden oft über ihre ›sauer verdienten Steuercents‹ und über ›Glückssucher‹, die hier auf ihre Kosten leben«, so Damhuis im NRC Handelsblad. Die dritte Gruppe seien die »Ideologen«. Sie stammten zumeist aus gutem Hause und fühlten sich intellektuell mit Wilders verbunden. »Sie gleichen ihm am meisten«, so Damhuis.

Der PVV-Mann gibt den Rächer der Witwen und Waisen. Viele Niederländer nehmen ihm das ab. Als er neulich wegen rassistischer Hetze vor Gericht stand, wandte er sich in seinem Schlussplädoyer direkt an den Richter: »Es geht um Ihren Chauffeur, Ihren Gärtner, Ihren Hausarzt oder Ihre Haushaltshilfe, die Freundin Ihres Protokollführers, Ihren Physiotherapeuten, die Pflegerin im Altenheim Ihrer Eltern oder den Bäcker bei Ihnen um die Ecke!«

Die Botschaft an das Wahlvolk: Ich gehöre nicht zum Establishment, ich bin einer von euch! Ich kenne eure Sorgen, sage, was Sache ist! Ich kümmere mich! Bei seinen Auftritten draußen im Land unterstreicht Wilders seine Volksverbundenheit, indem er, der sonst so Eloquente, oft im harten Zungenschlag seiner Limburger Heimat mit den Leuten redet. Wilders-Wähler »fühlen sich ohne Ausnahme von der Politik ausgeschlossen«, wie Damhuis in seinen Interviews festgestellt haben will.

Anders als etwa die deutsche AfD hat die PVV eine starke sozialpolitische Komponente – zumindest auf dem Papier. Rente mit 65, keine Selbstbeteiligung in der Kranken- und Pflegeversicherung, Mieten und Lohnsteuer runter – außer der Sozialistischen Partei hat sonst keine Partei im Lande ein solch progressives Sozialprogramm.

Wilders hat bei den Sozialisten abgeschrieben und jagt nun auch in deren angestammtem Revier. »Aber es ist deutlich, dass er diese ›linken‹ Punkte nicht ausführen wird«, orakelte es auf der trotzkistischen Internetseite socialisme.nu. »Als Oppositionspartei stimmte die PVV konsequent für Marktmechanismen in der Pflege, für die Erhöhung der Eigenbeteiligung und die Liberalisierung des Wohnungsmarktes.«

Der Unterschied zur Sozialistischen Partei liegt ohnehin in der Finanzierung: Wilders will zum Beispiel die Subventionen für die öffentlich-rechtlichen Medien abschaffen und 7,2 Milliarden Euro durch die »Deislamisierung der Niederlande« hereinholen. Wie er an diese Zahl kommt und was damit gemeint ist, sagt er nicht. Der »Nexit«, der Austritt der Niederlande aus der EU, soll aber den größten Teil des Sozialprogramms decken. Wilders möchte »all die Milliarden Euro, die wir dadurch sparen, an die Bevölkerung zurückgeben«. Auch hier bleibt er genaue Zahlen schuldig.

Die PVV hat ihr Wahlprogramm nicht vom Centraal Planbureau des Wirtschaftsministeriums auf die Kosten ihrer Versprechnungen prüfen lassen. Das gilt vor Wahlen als freiwillige Tradition. Fast alle Parteien haben mitgemacht – außer den Senioren von 50Plus und Wilders PVV.