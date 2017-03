Die Mitglieder des Liebknecht-Kreises Sachsen, eines Bündnisses innerhalb der Linkspartei im Freistaat, veröffentlichten im Anschluss an ihre Versammlung am Sonnabend eine Erklärung, jW dokumentiert Auszüge:

Regierungsbeteiligung auf Bundesebene lehnen wir nicht grundsätzlich ab, aber sie ist für uns kein Wert an sich. In der derzeitigen gesellschaftlichen Situation in der BRD ist mit der von Martin Schulz geführten SPD und Grünen nach unserer Auffassung nur eine Modifikation des Status quo, aber kein grundlegender Politikwechsel möglich; beiden Parteien fehlt dazu der Mut und die Bereitschaft. Die Fokussierung auf ein vermeintlich linkes Lager ist Illusions­theater und eine Regierungsbeteiligung der Linken im Herbst wäre eine Integrationsfalle – insbesondere angesichts einer möglichen offenen Krisensituation in der näheren Zukunft, in der die Partei nicht mehr als überzeugende Alternative (…) auftreten könnte. (…)

Wer das »System Merkel« überwinden und die CDU/CSU in die Opposition schicken will, sollte Die Linke als das Original für Frieden und sozia­le Gerechtigkeit wählen. Und das mit aller Konsequenz: beide Stimmen für Die Linke. Wir warnen vor bereits vernehmbaren Überlegungen zu einer ausschließlichen Zweitstimmenkam­pagne unserer Partei. (…)

Auf der Grundlage des noch zu beschließenden Bundestagswahlprogramms und der Kommunikationsstrategie sollten wir bei der Ansprache der Wählerinnen und Wähler vor allem die nachfolgenden strategischen Grund­orientierungen, die zugleich Grundwerten unserer Partei entsprechen, berücksichtigen:

1. Die Linke ist die einzige wirkliche Friedenspartei. Wer keine deutschen Militäreinsätze im Ausland will, wer gegen die weitere Einkreisung Russ­lands durch die NATO ist, konnte sich dabei bislang nur durch unsere Partei vertreten sehen. Das dürfte sich künftig kaum ändern. Gleiches gilt für das Verbot deutscher Rüstungsexporte.

2. Die Linke ist die Partei der sozialen Gerechtigkeit. Das lassen wir uns auch gerade von der SPD nicht streitig machen. Wir haben nicht vergessen, dass die SPD in den letzten zwei Jahrzehnten als Kanzlerpartei oder Juniorpartner der CDU Regierungsverantwortung trägt und damit maßgeblich am neoliberalen Gesellschaftsumbau beteiligt war und ist. All das, was ihr Kanzlerkandidat jetzt nassforsch vom Katheder posaunt, hätte sie in dieser Zeit lösen können. Anstatt die Grausamkeiten der Agenda 2010 rückgängig zu machen, soll es jetzt nur ein paar kosmetische Korrekturen geben. Hartz IV und Leiharbeit gehören abgeschafft. (…)

3. Die Linke ist die Partei der Vertretung ostdeutscher Interessen. Dafür besteht noch lange ein dringender Bedarf, wenn an die bewusst herbeigeführte Deindustrialisierung der neuen Bundesländer, das unterschiedliche Lohn­niveau oder die nach wie vor nicht hergestellte Renteneinheit gedacht wird. Das schließt ein, die Diffamierung der DDR als vermeintlichen »Unrechtsstaat« konsequent abzulehnen. (…)

4. Die Linke bekennt sich bewusst zu ihren Wurzeln. Dabei kommt unseren älteren Mitgliedern eine wichtige Rolle zu. Unsere Partei entstammt der traditionsreichen deutschen Arbeiterbewegung und dem ersten Sozialismusversuch auf deutschem Boden. Nicht zuletzt verpflichtet sie dieses Herkommen auch zu einem solidarischen Bekenntnis zu den Gewerkschaften und dem gemeinsamen Kampf mit ihnen für gute Arbeit und soziale Sicherheit für alle.