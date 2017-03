Sonnenschein des Tages: Roberto Napoletano

Die größte italienische Wirtschaftszeitung Il sole 24 ore wirbt mit ihrem Namen für ganztägigen Sonnenschein. Kritik an den herrschenden Besitzverhältnissen liegt den Mailändern nicht – sonst ziehen Wolken auf, im Land, wo die Zitronen blühn. Doch dann das: Am Freitag ergraute der Himmel über bella Italia. Die FAZ zitierte am Montag einen Redakteur, der von »der dunkelsten Seite in der Geschichte« des Blattes sprach.

Eigentlich sollte es gar keinen Grund geben, die Schirme aufzuspannen. Noch vor einem Jahr hatte die Zeitung stolz verkündet, mit dem Verkauf von 226.000 digitalen Exem­plaren die Konkurrenten auf dem italienischen Markt hinter sich gelassen zu haben. Ein kleiner Schatten bei dem vielen Licht: Mindestens 100.000 dieser Abonnements sollen erfunden worden sein. Ein Londoner Unternehmen habe den Vertrieb dieser Fake-Abos übernommen, Il Sole dafür 15,5 Millionen Euro kassiert. Weil im Gegenzug 18,5 Millionen Euro nach Großbritannien flossen, hat sich die Staatsanwaltschaft des Rätselratens um den ausgewiesenen Fehlbetrag in Höhe von drei Millionen Euro angenommen. Nicht nur eine digitale Flaute setzte plötzlich ein. Auch die Verkaufszahlen der täglich gedruckten Ausgabe sollen manipuliert worden sein. Von den 156.000 Exem­plaren soll ein Teil direkt zum Altpapier geliefert worden sein.

Am Freitag grollte es zunächst am Horizont. Die Finanzpolizei durchsuchte die Räume. Gegen Chefredakteur Roberto Napoletano und neun frühere Manager wird ermittelt. Dann schlug der Blitz im Verlagshaus ein. Die Redakteure begannen zu streiken: »Unabhängig vom Ausgang der strafrechtlichen Ermittlungen ist es aus Sicht der Redaktion unzulässig, dass diese Zeitung für Finanzen, Wirtschaft und Recht an den Kiosk geliefert wird.« Das Klima hat sich gewandelt. Bei Regen weicht die alte Ordnung auf.