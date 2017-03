Dem Führer treu ergeben

Rückkehr von Freiwilligen der »Blauen Division« 1942 in San Sebastián (Donostia) Foto: Kutxa Photograph Library/Photo: Vicente Martín/ commons.wikimedia.org/wiki/File:Llegada_de_integrantes_de_la_División_Azul_a_la_

In Alacant (Alicante) bei Valencia hat die Volkspartei (PP) von Ministerpräsident Mariano Rajoy durchgesetzt, dass die Umbenennung einer Straße rückgängig gemacht werden musste. Im vergangenen November hatte die sozialdemokratisch geführte Stadtregierung unter Berufung auf das Gesetz zum historischen Gedenken beschlossen, die Plaza de la División Azul (Platz der Blauen Division) in Plaza de la Igualdad (Platz der Gleichheit) umzubenennen. Die »Blaue Division« bestand aus spanischen Freiwilligen und nahm als 250. Infanteriedivision der Hitler-Wehrmacht am Krieg gegen die Sowjetunion teil.

2015 hatte in Alacant ein Dreierbündnis aus der sozialdemokratischen PSOE und den Linksbündnissen »Guanyem Alacant« und »Compromís« die zuvor 20 Jahre lang amtierende Administration der PP abgelöst. Zu den wichtigsten Vorhaben der neuen Stadtverwaltung gehört die Änderung der Namen von fast 50 Straßen und Plätzen, die noch immer Faschisten und Putschisten ehren. Dagegen klagte jedoch die PP, die sich auf Formfehler bei der Beschlussfassung berief. Vor Gericht bekam sie recht und kann sich nun direkt auf die Fahnen schreiben, für den Erhalt der alten Schandnamen gesorgt zu haben.

Per Gerichtsentscheid dazu gezwungen, ordnete Bürgermeister Gabriel Echávarri die Rückbenennung des »Platzes der Gleichheit« an. Am Freitag, nur zwei Tage nach dem Internationalen Frauentag, verschwand die Gleichheit so wieder zugunsten der Franco-Faschisten aus dem Stadtbild. Echávarri hatte Rajoy offiziell eingeladen, in Alacant zusammen mit seinen Gesinnungsgenossen die Rückbenennung zu feiern. Er kam nicht und äußerte sich auch nicht öffentlich zu dem Geschehen. Als ein Beamter am Freitag um 10 Uhr vormittags die Straßenschilder austauschte, wurde er von Protestierenden begleitet, die sich unter Fahnen der Spanischen Republik zu einer spontanen Demonstration formiert hatten. Offenbar war der Unmut über die Gerichtsentscheidung damit nicht verraucht: Am Samstag morgen waren die wieder montierten Schilder mit weißer Farbe übermalt worden und kaum noch lesbar.

In weiten Teilen Spaniens wird die faschistische Tradition nach wie vor gepflegt. In vielen Städten existieren bis heute Hunderte Straßen und Plätze, die nach Persönlichkeiten der Diktatur und Kriegsverbrechern benannt sind. Große Denkmäler preisen noch immer die »Heldentaten« des Diktators. Und ganz legal sorgen offizielle Stiftungen für das rechte Geschichtsbewusstsein, die unter anderem nach dem Gründer der faschistischen Falange-Partei, José Antonio Primo de Rivera, oder direkt nach dem Diktator Francisco Franco benannt sind.

»Wer kann sich eine Adolf-Hitler-Stiftung in Deutschland vorstellen«, fragte erst im Januar der linke Parlamentsabgeordnete Antón Gómez-Reino und beantragte eine Änderung des spanischen Stiftungsgesetzes, um den kritisierten Einrichtungen zumindest deren Steuervorteile zu streichen. Die Francisco-Franco-Stiftung reagierte darauf empört: »Franco war die Antithese von Hitler«, behauptete sie. Der Diktator sei ein »mustergültiger Katholik« gewesen, der einer »Strategie der Schadensminimierung« gefolgt sei. Hitler dagegen sei ein »Atheist« gewesen, der »sein Land ausgeblutet« habe.