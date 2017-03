Der Druck wächst

Amazon in Bad Hersfeld Foto: Uwe Zucchi/dpa-Bildfunk

Mit neuen Streiks macht die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di weiter Druck auf den US-Versandhändler Amazon. Am Montag rief die Gewerkschaft an den Standorten Bad Hersfeld und Leipzig zu Arbeitsniederlegungen auf. Etwa 900 Mitarbeiter beteiligten sich insgesamt.

Ver.di warf dem Konzern vor, die Beschäftigten zu überwachen und bei Krankheit zu drangsalieren. »Amazon investiert in neue Standorte und wächst und wächst«, doch für viele Beschäftigte dort steige der Druck, kritisierte die für Amazon in Bad Hersfeld zuständige Gewerkschaftssekretärin Mechthild Middeke gegenüber AFP. Es gebe verstärkt Kontrollen bei der Arbeit. »Das Management schürt Angst, und das Betriebsklima ist auf einem Tiefpunkt.«

Ver.di kämpft seit mehreren Jahren für die Einführung eines Tarifvertrages auf dem Niveau des Einzel- und Versandhandels – bislang ohne Erfolg. Amazon ist lediglich bereit, die wesentlich niedrigeren Löhne zu zahlen, die in der Logistikbranche üblich sind.

»Das Management übt zunehmend Druck auf die Beschäftigten aus«, erklärte der Streikleiter in Leipzig, Thomas Schneider, am Montag gegenüber jW. Den Mitarbeitern würde Redeverbot erteilt. Schnell würden Abmahnungen ausgesprochen. Schneider sagte, die Beteiligung am Ausstand sei gestiegen.

Bereits am Samstag hatten rund 200 Kollegen in Leipzig ihrer Forderung nach einem Tarifvertrag Nachdruck verliehen. Beschäftigte der Mittel- und Spätschicht hätten die Arbeit gar nicht erst angetreten, hatte ver.di am Sonntag erklärt.

Eine Unternehmenssprecherin wies die Vorwürfe »aufs entschiedenste« zurück. »Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter haben bei Amazon stets höchste Priorität«, erklärte sie. Und verwies unter anderem darauf, dass an allen deutschen Standorten Vollzeitstellen für sogenannte Gesundheitsmanager geschaffen worden seien. Zudem gebe es Gesundheitsangebote, die eigenverantwortlich wahrgenommen werden könnten.

Schneider kommentierte diese »Offerten« des Managements. Auf den Toiletten hänge eine Farbtafel, die von den Kollegen »Pipi-Index« genannt werde. Die Bosse raten zur ständigen Überprüfung des Urins. Bei zu dunkler Färbung sollte beispielsweise mehr getrunken werden. Gleichzeitig lauerten Manager den Mitarbeitern vor dem stillen Örtchen auf und stellten Kollegen, die sich mehrmals am Tag erleichterten, zur Rede.