Mehr Fragen als Antworten

Holger Münch, Präsident des Bundeskriminalamtes, am Montag im Landtag von Nordrhein-Westfalen als Zeuge des Amri-Untersuchungsausschusses Foto: Federico Gambarini/dpa-Bildfunk

Die Messlatte hängt hoch: Nur noch bis zu den Landtagswahlen am 14. Mai hat der Untersuchungsausschuss im Düsseldorfer Parlament Zeit, Licht in den Fall des Attentäters Anis Amri zu bringen. Der aus Tunesien stammende Mann soll am 19. Dezember den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche verübt haben, bei dem zwölf Menschen ihr Leben verloren und etwa 50 Personen verletzt worden waren (jW berichtete).

Am Montag vernahm das Gremium, das auf Betreiben der Oppositionsfraktionen CDU, FDP und Piraten eingesetzt worden war, mit Frank-Jürgen Weise, dem ehemaligen Leiter des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF), und Holger Münch, Chef des Bundeskriminalamtes (BKA), die ersten Zeugen.

Weise erklärte vor dem Ausschuss, das BAMF habe am 16. Februar 2016 vom nordrhein-westfälischen Landes­kriminalamt (LKA) den ersten Hinweis auf Amri bekommen. Am 25. Februar sei bekanntgeworden, dass der spätere Attentäter insgesamt acht Identitäten benutzt habe. Vor allem wegen dieser Falschangaben sei Amris Asylantrag am 30. Mai abgelehnt worden. Weise wies am Montag außerdem auf massive Probleme beim Datenaustausch zwischen den mit dem Fall befassten Behörden hin. Es habe »Mängel an verschiedenen Stellen gegeben«. So habe etwa eine sogenannte Eurodac-Anfrage in bezug auf Amri keinerlei Treffer ergeben. Dies obwohl er zuvor in Italien straffällig geworden sein soll, sagte Weise. Auch sollen nicht alle Ausländerbehörden die vorhandene Technik einsetzen, um den Gebrauch von Mehrfachidentitäten und daraus resultierenden Sozialbetrug zu unterbinden.

BKA-Präsident Münch berichtete, derzeit würden in der Bundesrepublik insgesamt 602 Personen als »islamistische Gefährder« eingestuft, davon allein 210 in Nordrhein-Westfalen. »Uns als Sicherheitsbehörden ist es nicht gelungen, den Anschlag in Berlin kurz vor Weihnachten zu verhindern«, gab er sich selbstkritisch. Jedoch offensichtlich nur, um dann erneut zu fordern, dass im Informationssystem der Behörden der Schengen-Länder künftig auch biometrische Daten gespeichert werden müssten.

Unterdessen hat sich der Kreis Kleve, in dem das Asylverfahren Amris anhängig war, an das von Ralf Jäger (SPD) geführte NRW-Innenministe­rium gewandt und in einem Schreiben diverse Kommunikationspannen beklagt. So habe der Kreis von den Sicherheitsbehörden des Landes keinen Hinweis bekommen, dass »eine engere Beschränkung des Aufenthalts« des Tunesiers geboten gewesen sei. Auch sei die Ausländerbehörde in Kleve nicht darüber informiert gewesen, dass die Überwachung Amris im September 2016 eingestellt worden war.

Die Vermutung, dass der Berliner Anschlag von den Behörden und Geheimdiensten hätte verhindert werden können, wenn Konsequenzen aus den vorliegenden Informationen gezogen worden wären, drängt sich für Beobachter noch immer auf. Dafür spricht auch, dass der marokkanische Geheimdienst dem Bundesnachrichtendienst und dem BKA Informationen übermittelt haben soll, denen zufolge Amri einen Terroranschlag planen könne. Trotz dieses Hinweises hatte die Generalstaatsanwaltschaft von Berlin die Telefonüberwachung des späteren Attentäters eingestellt, obwohl seine Aktivitäten und Ankündigungen von Gewalttaten im Vorfeld siebenmal Thema im sogenannten Gemeinsamen Terrorabwehrzentrum von Bund und Ländern (GTAZ) gewesen sein soll (jW berichtete).

Unterdessen hat die türkische Polizei offenbar in einem Hotel in Izmir einen Mann festgenommen, der angeblich in Verbindung mit Amri stand. Dies berichtete dpa am Wochenende unter Berufung auf die türkische staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Es handelt sich demnach um einen deutschen Staatsbürger mit jordanischen Wurzeln, der an der Planung weiterer Terroranschläge in Europa beteiligt sein soll.