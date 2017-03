»Sie haben sich erhoben«

Wollen keine Opfer sein: Jesidische Kämpferinnen im April 2016 in der Nähe von Mossul. Foto: Ahmed Jadallah/Reuters

Die jüngste Rednerin der internationalen Konferenz »Genozidale Angriffe auf ezidische Frauen und Wege des Widerstands gegen den Völkermord« war 17 Jahre alt. Als Ikhlas Bajoo am Sonntag im Bielefelder Ratssaal von ihrer Gefangenschaft beim »Islamischen Staat« (IS) berichtete, standen vielen Zuhörerinnen die Tränen in den Augen. Sie selbst kämpfte auch damit, doch dann wurde ihre helle Stimme immer zorniger. Am 3. August 2014 hatte der IS die Region Sindschar im Nordirak überfallen, einen Vernichtungsfeldzug gegen die jesidische Bevölkerung begonnen und Tausende junger Frauen und Mädchen als Kriegsbeute verschleppt.

Nach dem Verrat

Die Peschmerga, die Streitkräfte der »Autonomen Region Kurdistan«, seien weggelaufen, statt die Jesiden zu schützen. »Wir fragten uns, was das für ein Verrat ist«, sagte Bajoo. Ihr Vater sei vor ihren Augen erschossen worden. Die Mädchen und Frauen wurden unter den Kämpfern aufgeteilt oder auf Sklavinnenmärkten verkauft. Ikhlas Bajoo, damals erst 14 Jahre alt, hörte als Grund für jede Misshandlung, sie sei schließlich ungläubig. »Ich rannte weg, wurde eingefangen und geschlagen, bis der Stock brach.« Sie habe immer noch die Narben. »Glauben Sie, es ist leicht für mich zu erzählen, dass ich vergewaltigt wurde, dass sie meinen Vater töteten?« Das sei es nicht, aber sie werde weiter ihre Geschichte erzählen. »Kein Feind kann jesidische Mädchen brechen, kein Feind kann ein Mädchen wie mich brechen.« Es war einer der Momente, in denen das Publikum aufstand, applaudierte und Parolen rief: »Jin, Jiyan, Azadi« (»Frau, Leben, Freiheit«) und »Biji Berxwedana Sengale« (»Es lebe der Widerstand Schengals«, wie die Region Sindschar auf kurdisch genannt wird).

Inzwischen ist das Gebiet wieder befreit, die Jesiden haben dort Volks- und Frauenräte sowie Verteidigungseinheiten gegründet, wie sie bereits im kurdisch-multiethnischen Selbstverwaltungsgebiet Rojava in Nordsyrien existierten. Dorthin hatten Kämpferinnen und Kämpfer der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) im August 2014 einen Korridor für die vor dem IS in die Berge geflüchteten Jesiden freigekämpft. Als am 3. März dieses Jahres die Peschmerga selbst die Ortschaft Khanasor in Schengal angriffen – mit Waffen aus Deutschland, die sie angeblich zum Schutz der Bevölkerung erhalten hatten –, stießen sie auf organisierte Gegenwehr.

Die offizielle Anerkennung des Massakers an den Jesiden und ihrer Vertreibung im Jahr 2014 als Genozid und die Strafverfolgung der Verantwortlichen waren zentrale Anliegen der Teilnehmerinnen an der Frauenkonferenz – doch eines wollten sie bei allen geschilderten Grausamkeiten nicht: dauerhaft als Opfer wahrgenommen werden.

Visa verweigert

Die Bedeutung von Widerstand und Selbstorganisierung zog sich wie ein roter Faden durch die Konferenz, an der rund 250 Frauen und eine Handvoll Männer teilnahmen. Letztere nicht auf dem Podium, aber zum Beispiel als Dolmetscher. Organisatorinnen waren der Dachverband des Ezidischen Frauenrats e. V., das Kurdische Frauenbüro für Frieden Ceni und die Plattform des Kampfes für gefangengehaltene Frauen. Eingeladen waren Aktivistinnen, Juristinnen, Wissenschaftlerinnen, Therapeutinnen, die ehemalige IS-Gefangene betreuen, und Politikerinnen der türkisch-kurdischen Oppositionspartei HDP. Weniger kooperativ als die Stadt Bielefeld, die den Ratssaal zur Verfügung stellte, zeigte sich die deutsche Botschaft in Bagdad, die Referentinnen aus Schengal die Visa verweigert hatte. Dem Vernehmen nach war die Botschaft besorgt, die Frauen könnten dann nicht wieder abreisen und einfach in Deutschland bleiben wollen. Die per Skype zugeschalteten Rednerinnen machten am Wochenende aber mehr als deutlich, dass sie ihre Aufgaben in Schengal weiter wahrnehmen wollen.

Die Eröffnungsrede in Bielefeld hatte am Samstag Patricia Sellers gehalten, die als Spezialistin für internationale Strafverfolgung geschlechtsspezifischer Gewalt in der Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen sitzt. Sie sprach von einer Kombination aus Völkermord und Sklaverei. »Ich möchte eurem Schmerz eine Stimme geben und bin verbunden mit eurem Kampf«, sagte die Afroamerikanerin. Sie sei selbst Nachfahrin von Sklaven und wisse, dass sich die psychischen Effekte dieses Verbrechens über Generationen auswirkten.

Liveschaltung nach Schengal: Zeynep Cudi von den jesidischen Frauenverteidigungskräften sprach am Sonntag zu den Konferenzteilnehmerinnen.

Daye Bihar, eine ältere Vertreterin der jesidischen freien Frauenbewegung (TAJE) in Schengal, die dort ihr ganzes Leben verbracht hatte, war 2014 Zeugin der Genozidattacke geworden – sie musste am Samstag mangels Visum per Skype zugeschaltet werden. »Heute sind jesidische Frauen nicht wie 2014, als viele von uns getötet wurden«, sagte sie auf kurdisch. »Sie haben sich erhoben, sie haben sich erkannt.« Daye Bihar schilderte aber auch unvorstellbare Verbrechen, mit denen der IS Frauen bestraft habe, die nicht zum Islam konvertieren wollten oder sich gegen Missbrauch wehrten. Sie sprach von einer Jesidin, der die Brust abgeschnitten, und von Müttern, denen das Fleisch ihrer getöteten Kinder vorgesetzt wurde. »Mit dem Blut der Jesiden wird das Gehalt der Peschmerga gezahlt«, erklärte sie mit Blick auf die Empfänger deutscher Waffenlieferungen, die damals nicht eingegriffen hatten. »Die PKK hingegen schaut nicht darauf, ist das ein Jeside oder ist das ein Moslem. Wenn ein Haus brennt, dann wird die PKK dieses Feuer löschen.« Mehrere Teilnehmerinnen der Konferenz äußerten sich empört über das Verbot der PKK in Deutschland und dessen jüngste Ausdehnung auf die Embleme der syrisch-kurdischen Volks- und Frauenverteidigungseinheiten YPG und YPJ.

Kein schützender Status

Der IS-Feldzug im August 2014 war mindestens der 73. genozidale Angriff auf die Jesiden in der Geschichte gewesen. Nicht alle seien aufgeschrieben worden, wurde mehrfach auf der Konferenz betont. Zu den geostrategischen, politischen und historischen Hintergründen sagte die Politikwissenschaftlerin Rosa Burc, eine Achse sunnitisch-islamischer Staaten versuche, dort eine Hegemonie aufzubauen, solange das Gebiet keinen schützenden rechtlichen Status habe, weil nicht entschieden sei, ob es in den Verwaltungsbereich Bagdads oder der konservativen kurdischen Regionalregierung der KDP in Erbil gehöre. Die irakische Verfassung von 2005 sieht ein Referendum über den Status Schengals und anderer Regionen vor, das bis heute nicht abgehalten wurde.

Sozdar Avesta, Mitglied im Präsidialrat der Gemeinschaft der Kommunen Kurdistans (KCK), erinnerte in einer Videobotschaft aus Schengal daran, dass immer noch Jesidinnen als Sexsklavinnen verkauft würden – in verschiedene Länder. Es wird vermutet, dass noch etwa 3.000 Jesidinnen in den Händen von »Daesh« sind, wie der IS auf arabisch abgekürzt wird. Avesta sprach von imperialistischen und kapitalistischen Interessen hinter deren Angriffen. »Die Verantwortlichen müssen international zur Rechenschaft gezogen werden«, sagte sie. Zugleich hob sie hervor, dass es wichtig sei, auf die eigene Kraft vertrauen zu können. Dies betonte auch Zeynep Cudi, eine Kämpferin der Frauenverteidigungseinheiten Schengals (YJS): »Unsere Siege sind nicht nur militärisch, sie bestehen auch darin, dass wir alle Frauen in der Gesellschaft erreicht haben und dabei sind, sie zu organisieren.«

Dass es schwierig wird, auch Akteure aus NATO-Staaten, die möglicherweise den IS unterstützt haben, vor den Internationalen Gerichtshof zu bringen, bestätigte am Sonntag die Juristin Sareta Ashraf, Mitglied einer internationalen unabhängigen Kommission zur Untersuchung von IS-Verbrechen. Es sei »technisch möglich«, aber in der Praxis »heikel«, Politiker, Militärs oder Geheimdienstler aus der Türkei oder anderen NATO-Ländern dafür anzuklagen, sagte die aus Kalifornien zugeschaltete Referentin im Skype-Gespräch.

Legitime Verteidigungskraft

Die Forderungen, die zum Abschluss der Konferenz formuliert wurden, richteten sich nur zum Teil an Institutionen. Weitere waren vielmehr Aufrufe an internationale Aktivistinnen: Der 3. August, an dem die Angriffe des IS auf Schengal begonnen haben, müsse zum internationalen Kampftag gegen Femizid, die Ermordung von Frauen aufgrund ihres Geschlechts, werden. Ein effektiver Kampf für die Befreiung der vom IS verschleppten jesidischen Frauen, Mädchen und Jungen müsse geführt werden – die YJS-Einheiten von Schengal seien die legitime Verteidigungskraft der jesidischen Frauen. Die Kämpferinnen der syrisch-kurdischen YPJ hatten ein Grußwort nach Bielefeld geschickt – sie hätten sehr gerne an der ersten Konferenz dieser Art teilgenommen – sie stünden aber kurz vor der Befreiung der IS-Hochburg Rakka.