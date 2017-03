Mitarbeiter des Bodenpersonals während des Streiks auf dem Flughafen Tegel in Berlin (13. Januar) Foto: Jörg Carstensen/dpa-Bildfunk

Berlins Flughäfen Tegel und Schönefeld sind weitgehend lahmgelegt: Die Passagiere können nicht mehr einchecken, niemand nimmt ihre Koffer entgegen; Flieger werden nicht mehr betankt, Gepäck nicht ausgeladen und auch die Werkstätten stehen still. Das Bodenpersonal, das all diese Aufgaben übernimmt, hat seit Montag morgen die Arbeit niedergelegt. Mit ihrem Streik wollen sie vor allem eine bessere Bezahlung erzwingen. Wie werden die Kollegen derzeit entlohnt?

In Berlin-Brandenburg gilt ein Tarifvertrag für die gesamten Bodenverkehrsdienste. Doch das niedrigste Entgelt, das hier gezahlt wird, beträgt 9,30 Euro in der Stunde. Und das ist schon eine Verbesserung: Bevor wir den Tarifvertrag 2013 abgeschlossen hatten, wurde den Kollegen teilweise 6,80 Euro in der Stunde gezahlt. Der Großteil der Beschäftigten erhält mittlerweile Stundenlöhne zwischen zehn und elf Euro. Doch viele, wirklich viele Beschäftigte arbeiten nur Teilzeit, oft sind auch ihre Verträge befristet. Ohnehin ist die Bandbreite der Vergütungen hier nicht so groß, wie man das von anderen Unternehmen gewohnt ist. Sogar ein operativer Betriebsleiter, der im Zweifel den Geschäftsführer vertreten muss, erhält nur 19,90 Euro. Und das ist das allerhöchste Gehalt, das hier gezahlt wird.

Wie kommen die Kollegen denn mit solchen Löhnen über die Runden, wenn sie nicht einmal in Vollzeit angestellt wurden?

Viele sind gezwungen, zum Amt zu gehen: Sie müssen aufstocken. Das ist eines der ganz großen Probleme, das sie haben. Wenn man einmal weiterdenkt und sich überlegt, was diese Löhne für die Rentenansprüche bedeuten, dann merkt man, wie hochdramatisch die Situation ist.

Wie muss man sich die Arbeit vorstellen, die vom Bodenpersonal geleistet wird?

Um überhaupt auf dem Flughafen arbeiten zu dürfen, müssen die Kollegen und Kolleginnen umfangreiche Sicherheitsauflagen erfüllen. Sie müssen etwa eine Prüfung des Bundesamts über sich ergehen lassen. Gearbeitet wird auf dem Flughafen sieben Tage in der Woche, im Schichtdienst und bei Wind und Wetter. Das kann im Sommer bedeuten, in einem Laderaum tätig zu sein, in dem Temperaturen von 60 Grad herrschen, weil sich das Flugzeug aufheizt. Im Winter arbeitet man hingegen bei Minus­temperaturen. Gleichzeitig kämpfen die Beschäftigten mit veralteter Technik. Denn in Tegel und Schönefeld wurde zuletzt kaum noch investiert, da man bereits vor Jahren den Hauptstadtflughafen BER eröffnen wollte.

Alles in allem klingt das, als seien die Arbeitsbedingungen erschreckend.

Im vergangenen Jahr wurden insgesamt mehr als 100 Stellen nicht besetzt, weil man niemanden mehr finden konnte, der hier tätig sein wollte. Das hat zu einer Mehrbelastung der Kollegen geführt. Deshalb ist die Wut unter den Beschäftigten so groß. Wir haben auch schon eine Umfrage unter den Kollegen durchgeführt. Da haben uns 72 Prozent der Befragten gesagt, dass sie aufgrund der Arbeitsverdichtung sicherheitsrelevante Vorgaben nicht oder nur noch teilweise einhalten konnten.

Sie verlangen nun, dass die Stundenlöhne um mindestens einen Euro steigen. Ist das Ihre einzige Forderung?

Es gibt einen weiteren Knackpunkt in den Verhandlungen: Wir wollen, dass es endlich Aufstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten gibt. Derzeit ist es so, dass jemand, der die Arbeit seit 20 Jahren macht, genau denselben Stundenlohn erhält wie einer, der heute seinen ersten Tag im Beruf arbeitet. Es gibt keinerlei Aufstiegsmöglichkeiten mit den Jahren. Und darauf legen die Arbeitgeber auch allergrößten Wert – alles soll gleich bezahlt werden. Nur wenn man neue Aufgaben übernimmt, kann man an den Berliner Flughäfen mehr verdienen. Doch ist man gesundheitlich eingeschränkt und muss deshalb andere Tätigkeiten erledigen, kann das auch zu Lohnverlusten führen.

Gibt es an anderen Flughäfen in der Bundesrepublik bessere Regelungen?

In fast allen anderen Orten gibt es Aufstiegsmöglichkeiten. Oft gilt sogar noch der bessere Tarifvertrag des öffentlichen Diensts für die Beschäftigten – so wie das auch in Berlin der Fall war, bevor alles privatisiert wurde. Und in diesem TVöD sind etliche Verbesserungen mit der Zeit vorgesehen.