Neues Abschiebezentrum in Berlin

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (Mitte) am Montag mit dem sachsen-anhaltinischen Amtskollegen Holger Stahlknecht und Jutta Cordt, Präsidentin des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, beim Besuch des neuen »Gemeinsamen Zentrums zur Unterstützung der Rückkehr« in Berlin Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa-Bildfunk

Orwellscher Neusprech in ­Reinform: Was da am Montag in Berlin in Betrieb genommen wurde, heißt nicht etwa Abschiebeknast, sondern »Zentrum zur Unterstützung der Rückkehr«, kurz ZUR. Die Einrichtung ist Teil eines Anfang Februar zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten der Länder vereinbarten »16-Punkte-Plans« für »raschere und konsequentere« Abschiebungen.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) sagte bei einem Besuch der zentralen Abschiebestelle, die Zahl »freiwilliger Rückführungen und Abschiebungen« sei im vergangenen Jahr gestiegen. Zugleich betonte er, das reiche nicht aus. Wie bei Integrationsmaßnahmen müssten auch hier die Anstrengungen erhöht werden. Das neue Zentrum diene unter anderem zur Koordinierung von Sammelabschiebungen. Schwierige Einzelfälle von »Gefährdern« oder Straftätern sollten im ZUR »so priorisiert werden, dass sie schnell unser Land verlassen«. Bis Anfang Mai soll es »voll einsatzbereit« sein.

Der Bund wird mit dem ZUR für den Vollzug von Rückführungen mit zuständig. Bislang sind die Länder verantwortlich. Im Zentrum sollen künftig Beamte von Bund und Ländern Sammelabschiebungen koordinieren und bei »Problemfällen« Passersatzpapiere beschaffen und Identitäten klären. Zudem soll das ZUR die »freiwillige Rückkehr« von Menschen mit geringen Erfolgsaussichten im Asylverfahren sowie Ausreisepflichtigen fördern, etwa durch Starthilfezahlungen.

Die innenpolitische Sprecherin Linksfraktion im Bundestag, Ulla Jelp­ke, kritisierte die neue Einrichtung scharf. Sie sprach von einer »Bundesabschiebebehörde, die nur noch auf Vollzug ausgerichtet ist«. Föderale Strukturen würden damit geschwächt, um »humanitäre Handlungsspielräume der Länder« zu beseitigen. Jelpke sieht in der Einrichtung des Zentrums auch eine Reaktion auf die »Renitenz« einiger Bundesländer, die gegen Abschiebungen ins Kriegsland Afghanistan protestiert und wie im Fall Schleswig-Holsteins sogar deren Stopp verfügt haben. (dpa/jW)