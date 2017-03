Politikbetrieb am Boden

Auszeit. Die Konzernchefs führen die Airports in die Pleite – auf Kosten der Beschäftigten (Flughafen Schönefeld am Montag) Foto: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa

Ausnahmezustand am Montag. »Durch die Streiks von ver. di wird die Hauptstadt Berlin für mehrere Tage vom Luftverkehr völlig abgeschnitten«, erklärte der Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbandes ADV, Ralph Beisel. Die Beschäftigten des Bodenpersonals entschieden am Montag, ihren Ausstand an den Airports bis auf den Mittwoch auszudehnen. 465 Flieger in Tegel blieben am Boden, und 195 Starts in Schönefeld wurden gestrichen. Bereits am Freitag waren die Beschäftigten in einen ganztägigen Ausstand getreten.

Der Politikbetrieb kam teilweise zum Erliegen. Der Regierende Bürgermeister von Berlin Michael Müller (SPD) musste für seinen dreitägigen Besuch in Moskau in Dresden abheben. Die SPD musste eine geplante Pressekonferenz absagen, weil Generalsekretärin Katarina Barley nicht landen durfte. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) konnte ihren Flug nach Washington am Abend nur antreten, weil ihre Bundeswehr-Maschine aus militärischem Sperrgebiet abhob. Aus Sicht des ADV ging der Ausstand schon am Montag »über jedes verträgliche Maß hinaus«.

Die Gewerkschaft empfahl Bodenhaftung. Ver.di warte noch immer auf ein akzeptables Angebot der Unternehmer. Diese hätten immer noch kein Entgegenkommen signalisiert und sich einer Lösung am Verhandlungstisch widersetzt, erklärte die Gewerkschaft in einer Pressemitteilung. Ver.di fordert für die Mitarbeiter einen Euro mehr pro Stunde bei einer Vertragslaufzeit von zwölf Monaten. Das Management hatte acht Prozent mehr Geld in Aussicht gestellt. Nach Angaben von ver.di würde ein einfacher Arbeiter auf dieser Grundlage pro Stunde 27 Cent mehr erhalten. Die insgesamt rund 2.000 Beschäftigten erhielten vielfach Löhne, von denen sie nicht leben könnten, erklärte die Gewerkschaft. »Viele müssen aufstocken oder einen Zweitjob ausführen, um wirtschaftlich über die Runden zu kommen.«

Die Flughafenbetreiber hatten ihr »großzügiges Angebot« damit begründet, dass die Airports in Berlin Verluste machen. Unter diesen Voraussetzungen sei einfach nicht mehr drin. Der zuständige Gewerkschaftssekretär Enrico Rümker erklärte am Montag gegenüber jW, man müsse sich diese roten Zahlen genauer anschauen. »Wie schaffen es Geschäftsleute bloß in einem Bereich wie den Flughäfen, wo hier in Berlin jedes Jahr zehn Prozent mehr Passagiere abheben, das nicht in die Gewinnzone zu treiben?« Unter dem Strich sei es relativ klar, sagte Rümker. »Wenn der Passagier beim Flug keinen angemessenen Preis zahlt, dann zahlt den jemand anderes – und im Moment sind das unsere Kollegen – und die sind dazu nicht bereit.« Eine der Betreiberfirmen, die Aviation Handling Services (AHS) Berlin, hätte es sich »zur Aufgabe gemacht, schlechteste Arbeitsbedingungen und niedrigste Gehälter durchzusetzen«.

Die Konzernseite hatte beklagt, nicht nur die Flughäfen nähmen Schaden, »sondern auch das Image Deutschlands«. Wegen der Streiks am Freitag hatten Besucher der internationalen Tourismusmesse auf Bus und Bahn umsatteln oder auf einen anderen Flughafen ausweichen müssen. Rümker sagte dazu: »Auf dieser Messe wurde eine heile, wunderbare Urlaubswelt in den Mittelpunkt gerückt. Aber zur Wahrheit gehört, dass Leute diese Welt ermöglichen, die im Niedriglohnbereich arbeiten und aufstocken müssen.« Er sei sich ziemlich sicher, dass jeder Passagier bereit wäre, ein oder zwei Euro mehr für den Flug zu zahlen, wenn er sicher sein könnte, dass der Flug tatsächlich auch abhebe und dass die Sicherheit gewahrt bleibe.