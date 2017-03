Stadtland im Fieber

Alles muss wiederaufgebaut oder weggetanzt werden: Junge Prostituierte in Kinshasa Foto: Jacky Naegelen/Reuters

Das »Tram 83« ist ein heruntergekommener, aber angesagter Nachtclub im Herzen einer Großstadt in der Demokratischen Republik Kongo. Dorthin kommen sie alle, Studenten, Touristen, Prostituierte, Straßenräuber, Waffenhändler, Verleger, Kindersoldaten, Grubenarbeiter, Ex-Transsexuelle, Dealer, Schamanen usw. Es sind die Helden in Fiston Mwanza Mujilas Debütroman »Tram 83«, der kürzlich im Zsolnay Verlag erschienen ist.

Mujila skizziert ein diffuses »Stadtland«, in dem Stromversorgung, fließend Wasser und die allgemeine Erwerbslage von der Gnade eines abtrünnigen Generals abhängen, bzw. von dessen psychosexueller Verfassung: »Jedes Mal, wenn der General Erektionsstörungen hatte, ließ er die Minen schließen. Er hinderte uns schon mal für zwei Wochen am Abbau, wenn er nicht in der Lage war, die Küken zu befriedigen, die seinen Harem bevölkerten.«

Die gesamte Gesellschaft ist im Diamantentenfieber. Große Teile des Stadtgebietes sind von Bodenschätzen durchzogen, Menschen graben in ihren Privaträumen, der Bürgermeister in seinem eigenen Büro. Neben der korrupten Administration des Generals profitieren vor allem die als »gewinn­orientierte Touristen« bezeichneten ausländischen Minenunternehmer, die in einer ironisch-nostalgischen Phantasie das Nachtleben im Kolonialstil mit einer selbstgebildeten Herrenkapelle an sich reißen.

Organisierte und unorganisierte Grubenarbeiter durchgeistern die »Mine der Hoffnung«, phasenweise der Willkür konkurrierender Wachdienste mit unklar verteilten Kompetenzen ausgesetzt, die, wen sie nicht auf der Stelle erschlagen, einem überquellenden Gefängnisapparat zuführen, in dem der Kommissar die Zellen mit klassischer Musik beschallen lässt.

Die Sprache des Romans hat selbst etwas Musikalisches, durch unmittelbare oder verstreute Wiederholungen von Wörtern, Sätzen oder Satzfragmenten oder durch elegant eingeflochtene lyrische Passagen. Dieser lyrische Gestaltungswille wird im Buch verkörpert durch das »heilige Paar«: die Sängerin, die nur »die Diva« genannt wird, und den Schriftsteller Lucien. Beide arbeiten sich mit unterschiedlichem Erfolg an ästhetischen Transformationen der Landesgeschichte ab oder an ihrer eigenen Biographie. Die Sängerin hat durch ihre Stimme und Persönlichkeit das Publikum längst für sich gewonnen, Lucien dagegen quält sich mit seinen pessimistischen und moralinsauren Notizen. Er verweigert sich dem hedonistischen Lebensstil von Stadtland und »Tram 83«. Und auch dem Schweizer Verleger, der sich nach anfänglichen Vorbehalten ebenfalls im Minengeschäft engagiert und ihm als Schriftsteller entgegenkommt, bereitet Lucien Kopfzerbrechen mit einem konfusen Theaterskript über zwanzig historisch hochkarätige Figuren, die sich in bedeutungsschwangeren Dialogen verzetteln: »Die Sprechparts des Che überzeugten ihn nicht mehr, ebenso wenig die Verhandlungen zwischen Ghandi und George W. Bush, 10. Akt, ›Die Bagdad-Ballade und das Leben von morgen.‹«

Lucien gegenübergestellt ist der heimliche Held des Romans, der pragmatische und skrupellose Requiem, der eine Art Naturrecht an den örtlichen Bodenschätzen für sich beansprucht und die reichen »Touristen« mit Nacktfotos erpresst, die er systematisch von minderjährigen Prostituierten erstellen lässt. Lucien und Requiem verbindet eine lange Freundschaft mit schweren Verwerfungen, zwar nimmt Requiem widerwillig Lucien bei sich auf, doch er intrigiert gegen ihn aus Neidgefühlen. Die Figur des Requiem besticht durch ihren Humor und kindlichen Trotz, auch durch eine erfrischende Geradlinigkeit in aller Gewaltsamkeit. Der Schweizer Verleger ist empört: »So lass ich nicht mit mir reden! Ich stamme aus Genf, Requiem, ich stamme immerhin aus Genf!«

Ein rasanter, sehr lesenswerter Roman über ein Land, das »am Boden liegt. Alles muss wiederaufgebaut werden: die Straßen, die Schulen, die Krankenhäuser, der Bahnhof und sogar der Mensch. Was wir brauchen, sind Ärzte, Ingenieure, Zimmermänner, Müllmänner, aber ganz sicher keine Träumer!« Ein Buch, in dem für die Hauptfiguren Traum und Alptraum oft ganz dicht beieinander liegen. Nur der, der als erster aufwacht, hat möglicherweise noch eine Chance.